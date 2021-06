Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók szabadították ki. ","shortLead":"A tűzoltók szabadították ki. ","id":"20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c188097-0de0-4271-ab0c-150b38027526","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","timestamp":"2021. június. 13. 20:09","title":"Vasúti csille alá szorult egy 14 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el, hogy a tinédzserek majd megnézhetik-e.","shortLead":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el...","id":"20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a12166a-fe44-445d-9589-68a7a8494a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 10:05","title":"Alföldi új darabját nem láthatják a középiskolások, ha megszavazzák a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","shortLead":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1463eaa-9f86-4ef6-8955-143103edd13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","timestamp":"2021. június. 15. 10:15","title":"A súlyosabban fertőző delta variánstól várják az újabb fertőzéshullámot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301583e7-ef10-4c54-9eee-60a400f3d5d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sokáig úgy tűnt, szoros lesz, végül három gólt rúgva gyűrték le a szimpatikusan játszó Észak-Macedóniát.","shortLead":"Sokáig úgy tűnt, szoros lesz, végül három gólt rúgva gyűrték le a szimpatikusan játszó Észak-Macedóniát.","id":"20210613_Ausztria_megingott_de_vegul_megerdemelten_szerezte_meg_tortenelme_elso_Ebgyozemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301583e7-ef10-4c54-9eee-60a400f3d5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967ae84a-55c3-462a-9a7a-4ae3a2ae84b5","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Ausztria_megingott_de_vegul_megerdemelten_szerezte_meg_tortenelme_elso_Ebgyozemet","timestamp":"2021. június. 13. 20:34","title":"Ausztria megingott, de végül megérdemelten szerezte meg történelme első Eb-győzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másokat is arra buzdítanak, ne asszisztáljanak ehhez a színjátékhoz.","shortLead":"Másokat is arra buzdítanak, ne asszisztáljanak ehhez a színjátékhoz.","id":"20210614_Hadhazy_Szel_es_Szabo_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddefc42-ea81-4427-aa3d-5d1582da1261","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Hadhazy_Szel_es_Szabo_bojkott","timestamp":"2021. június. 14. 09:50","title":"Hadházy, Szél és Szabó is bojkottálja a pedofilellenes törvényjavaslat szavazását a módosítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják el.","shortLead":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják...","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78f6386-23c9-4127-b6c9-69594510e0d7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 14. 07:15","title":"Ez történt az Eb negyedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű résztulajdonosa, egy francia cég azonban állítja: a kínai hatóságok már megemelték sugárzással kapcsolatos egészségügyi határértéket.","shortLead":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű...","id":"20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e31a02-c251-4796-876e-7925ff217665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","timestamp":"2021. június. 15. 08:32","title":"Szivároghat egy kínai atomerőmű, egyesek sugárveszélyt emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező változatra, vagy egy ideig még az előző kiadásnál marad.","shortLead":"Az Apple ősszel érkező szoftvereinél minden felhasználó eldöntheti, hogy frissít az újabb, több funkcióval rendelkező...","id":"20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6f5ff0-c4b1-48c9-bcf0-deaab3d5b8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_apple_iphone_ipad_ipados_ios_frissites","timestamp":"2021. június. 14. 13:08","title":"Fel fog jönni egy fontos kérdés az iPhone-on a következő iOS-verziónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]