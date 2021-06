Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. Az egyik pontja korlátozná a nemváltoztatás vagy homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését - egyelőre nem világos, hogy ez mit jelent pontosan a műsorszolgáltatók vagy a sajtó számára, mindenesetre a szavazás napján összegyűjtöttük néhány korábbi cikkünket, amelyek a homofóbtörvény elfogadásával a jövőben talán sokkal szűkebb közönséghez juthatnak majd el, sőt esetleg épp azokhoz nem, akiknek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy megismerjék ezeket a történeteket. Ezzel a szűrővel egy szabadabb világot is kénytelenek leszünk elzárni magunk előtt. ","shortLead":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes...","id":"20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c09878-8e4e-4bb8-a8b8-f5f41e9ba7c0","keywords":null,"link":"/elet/20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 15:26","title":"Ezektől a történetektől próbálja elzárni a kormány a nyilvánosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra vállalkoztak, hogy elkészítsék az abszolút kalandfilmet. A végeredmény több mint félmilliárd dollár bevétel és a filmtörténelem egyik legrégebben futó és legkedveltebb filmsorozata lett.","shortLead":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra...","id":"202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda0328-a998-4b4d-a257-028a37c59ac6","keywords":null,"link":"/360/202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","timestamp":"2021. június. 15. 17:00","title":"Kalandban verhetetlen: 40 éves az Indiana Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó átmeneti szabályokhoz.","shortLead":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó...","id":"20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588432b3-3d60-4858-9b59-aeb7f515befd","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","timestamp":"2021. június. 14. 16:25","title":"Több fontos ügyben is szavaz az Országgyűlés kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f171a9c-e4e9-4d33-8f86-c45bc256d991","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai, chilei és francia tudósok megbízható tudományos felmérések híján is azt javasolják, hogy érdemes néhány dolgot közelebbről is megvizsgálni.","shortLead":"Amerikai, chilei és francia tudósok megbízható tudományos felmérések híján is azt javasolják, hogy érdemes néhány...","id":"202123_konnygaz_es_menstruacio_irritalo_feltetelezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f171a9c-e4e9-4d33-8f86-c45bc256d991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c3fbb5-cb75-4a2e-8508-a68b8553aa96","keywords":null,"link":"/360/202123_konnygaz_es_menstruacio_irritalo_feltetelezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:00","title":"Menstruációs problémákat okozhat a könnygáz, egyre több a gyanús jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","shortLead":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","id":"20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024fd4f-0ace-422c-9960-e268a198da6a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 16. 09:38","title":"Kedd este kicsit más volt az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint ezeréves történetében először egy különálló lánykórus megalapítását tervezi a németországi Regensburg katolikus székesegyházának világhírű fiúkórusa, a Regensburger Domspatzen.\r

\r

","shortLead":"Több mint ezeréves történetében először egy különálló lánykórus megalapítását tervezi a németországi Regensburg...","id":"20210616_Lanytagozattal_bovul_a_vilaghiru_fiukorus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4e846a-febe-4fc2-84d2-b05c1bf1e42f","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Lanytagozattal_bovul_a_vilaghiru_fiukorus","timestamp":"2021. június. 16. 09:12","title":"Lánytagozattal bővül a világhírű fiúkórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","id":"20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c02db8d-9838-4506-907d-4088974def37","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci-Eb-re Lotfi Begivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]