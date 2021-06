Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","id":"20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca4d12-7758-44f6-a38a-5683ff29fa40","keywords":null,"link":"/sport/20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","timestamp":"2021. június. 15. 20:06","title":"A vége sima lett, Magyarország-Portugália: 0-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek a tranzakciók. A földár viszont felfelé kúszik, országosan egy év alatt ötszázalékos volt a drágulás, 2010 óta több mint két és félszeresére emelkedett a termőföld hektáronkénti ára. Megyénként nagyok az árkülönbségek.","shortLead":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek...","id":"20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cde039a-2d19-42c6-a09d-c23541f6d22a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","timestamp":"2021. június. 15. 16:23","title":"Balatonfüreden tízszer annyiért lehet földet venni, mint Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha eddig nem volt egyértelmű, ki tartja ostobának a másikat, a nemi kisebbségek jogait korlátozó törvény miatt most már végképp az lett.","shortLead":"A kormánypárt pár éve mélységesen felháborodott azon, hogy az ellenzék állítólag lehülyézte a fideszeseket. Pedig ha...","id":"20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b39b151-5744-47c8-8d5b-b5c4eef8ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bba38e-3fda-454a-9af8-d9630a6a2a13","keywords":null,"link":"/360/20210617_Kovacs_Balint_A_Fidesz_szavazoi_nem_hulyek_de_a_Fidesz_hulyenek_nezi_oket","timestamp":"2021. június. 17. 15:00","title":"Kovács Bálint: A Fidesz szavazói nem hülyék, de a Fidesz hülyének nézi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","shortLead":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","id":"20210616_eb_pp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04987a37-7fdc-47b2-a1a8-3e5f18f026bc","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_pp","timestamp":"2021. június. 16. 09:37","title":"Ez történt az Eb második csoportkörének első játéknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint jó, de önmagában nem elégséges alap ehhez a költségvetés.","shortLead":"A miniszterelnök szerint jó, de önmagában nem elégséges alap ehhez a költségvetés.","id":"20210615_orban_koltsegvetes_szokatlan_kormanyzati_dontesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f29533-c45c-4d91-ba8f-1a5b5e497107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_orban_koltsegvetes_szokatlan_kormanyzati_dontesek","timestamp":"2021. június. 15. 15:59","title":"Orbán bátor és szokatlan kormányzati döntéseket ígér, hogy összejöjjön a pénz az adó-visszatérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a547464-24a6-42e7-9700-47996a461bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról” számoltak be a PDSZ felmérésében. A szakszervezet nem is jutalmat, hanem tisztességet béreket követel.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról” számoltak be a PDSZ...","id":"20210617_Ez_nem_jutalom_megalazas__igy_jutalmaztak_a_tanarokat_pedagogusnapon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a547464-24a6-42e7-9700-47996a461bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af05f50-b0ce-4630-8637-deaeb5671cab","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Ez_nem_jutalom_megalazas__igy_jutalmaztak_a_tanarokat_pedagogusnapon","timestamp":"2021. június. 17. 12:27","title":"„Ez nem jutalom, megalázás” – így jutalmazták a tanárokat pedagógusnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter.","shortLead":"Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter.","id":"20210615_homofobtorveny_nemet_kulugy_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9641b43-3c4b-43d7-bd61-6f2238ad7bd5","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_homofobtorveny_nemet_kulugy_orbankormany","timestamp":"2021. június. 15. 21:43","title":"A Twitteren ekézi egy német külügyes magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott egyese az egyik legjobbnak számít a tornán az európai topligákban játszó kapusok között. ","shortLead":"A magyar válogatott egyese az egyik legjobbnak számít a tornán az európai topligákban játszó kapusok között. ","id":"20210615_Gulacsi_Peter_Eb_kapus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a450c-a34a-4bcd-9233-67e635882195","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Gulacsi_Peter_Eb_kapus","timestamp":"2021. június. 15. 15:48","title":"Gulácsi Péter a legjobb mutatókkal rendelkező Eb-kapusok közé került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]