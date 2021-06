Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","shortLead":"Hengerelt az olasz csapat hazai pályán – percről percre követjük a 2021-es Európa-bajnokság hatodik napját is. ","id":"20210616_eb_pp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba821634-0f6f-44e6-afe8-dbf2a3e9d3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04987a37-7fdc-47b2-a1a8-3e5f18f026bc","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_pp","timestamp":"2021. június. 16. 09:37","title":"Ez történt az Eb második csoportkörének első játéknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az utolsó pillanatban a szexuális kisebbséget stigmatizáló részekkel egészítette ki a kormányoldal a tervezett pedofilellenes törvényt, hogy így ossza meg az ellenzéket. A Jobbik és a baloldal között repedés keletkezett, amelyet a Fidesz igyekszik elmélyíteni.","shortLead":"Az utolsó pillanatban a szexuális kisebbséget stigmatizáló részekkel egészítette ki a kormányoldal a tervezett...","id":"20210617_Celpontvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce30594-25e3-41a3-9bf1-40342fbff67d","keywords":null,"link":"/360/20210617_Celpontvaltas","timestamp":"2021. június. 17. 13:00","title":"A Fidesz politikai játszmájának része a nemi kisebbségek jogfosztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét a védelmi intézkedések megszegésére hivatkozva hívták be.","shortLead":"A Jobbik elnökét a védelmi intézkedések megszegésére hivatkozva hívták be.","id":"20210616_idezes_rendorseg_Jakab_Peter_felirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cb4ea-f27d-488d-bfb8-050e08468dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_idezes_rendorseg_Jakab_Peter_felirat","timestamp":"2021. június. 16. 15:37","title":"Beidézte a rendőrség Jakab Pétert, miután kivetítette a Parlament falára a \"Fizessenek meg a tolvajok\"-feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A melegedő időjárás miatt korábban jön a rügyfakadás, a késői fagyok pedig lefagyasztják a fiatal hajtásokat, és viszik a termés javát. A jelenséget a franciaországi szőlők idei példája nyomán kutatták ki négy nemzet kutatói.","shortLead":"A melegedő időjárás miatt korábban jön a rügyfakadás, a késői fagyok pedig lefagyasztják a fiatal hajtásokat, és viszik...","id":"20210616_klimavaltozas_tavaszi_fagykarok_kutatas_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e8633-aae3-4be9-a32d-aaf327a3f2d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210616_klimavaltozas_tavaszi_fagykarok_kutatas_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 16. 16:57","title":"Fortélyos módon fagynak le a friss hajtások a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslat külön kitér a katolikus egyházra, a párt szerint a pedofília nem lehet gyónási titok.","shortLead":"A törvényjavaslat külön kitér a katolikus egyházra, a párt szerint a pedofília nem lehet gyónási titok.","id":"20210616_dk_pedofilellenes_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e361849-5527-4459-a976-f809b3e24502","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_dk_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 14:30","title":"A DK is pedofilellenes törvényjavaslatot nyújt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","shortLead":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","id":"20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fd66c-acfc-40da-bbf9-d225da27024e","keywords":null,"link":"/sport/20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","timestamp":"2021. június. 15. 23:23","title":"A magyarok és a németek bánkódhatnak a halálcsoport első fordulója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet tükrében különösen fontosnak tartja, hogy hányan vannak még így.","shortLead":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet...","id":"20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e72bc3-6a38-4f32-af2e-834bea57a89e","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","timestamp":"2021. június. 17. 06:16","title":"Fidesz-alapító: „Két-három államtitkárról is tudom, hogy meleg és kettős életet él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f882554-05bf-4379-a255-9505735cd241","c_author":"Serdült Viktória - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Bár mindennapjaik eddig is kiközösítéssel, szóbeli és néha fizikai bántalmazással teltek, az utóbbi 1-2 évben a szokásosnál is több nehézséggel kell szembenézniük az LMBTQ-fiataloknak. Ők azok, akik a saját bőrükön érzik a változásokat, legyen szó a jogi nemváltoztatást megtiltó 33-as paragrafusról, vagy a tegnap elfogadott melegellenes törvényről. Úgy érzik, ha utóbbit átültetik a gyakorlatba, a kiskamaszok még inkább tabunak fogják érezni saját szexualitásukat, aminek következményeit megjósolni sem lehet. ","shortLead":"Bár mindennapjaik eddig is kiközösítéssel, szóbeli és néha fizikai bántalmazással teltek, az utóbbi 1-2 évben...","id":"20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f882554-05bf-4379-a255-9505735cd241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea5a1c-12b2-4259-ad90-743bb68a762a","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok","timestamp":"2021. június. 16. 06:30","title":"„Kétségbeejtő, hogy még mindig ott tart a magyar társadalom, hogy embereket különböztet meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]