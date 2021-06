Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","id":"20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9594cd-a419-4f7e-ab14-e0aae7217a5a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","timestamp":"2021. június. 16. 12:25","title":"Karácsony Gergely a budapestiek türelmét kéri és előre köszöni a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0847caa-878e-4d10-8fa9-487b00f46dde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dübörgő V8, 24 colos kerekek, hét ülés és 280 km/h. ","shortLead":"Dübörgő V8, 24 colos kerekek, hét ülés és 280 km/h. ","id":"20210615_Brabus_GLS_800","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0847caa-878e-4d10-8fa9-487b00f46dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f6f4c7-c624-49d6-a56b-281a9578c8fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Brabus_GLS_800","timestamp":"2021. június. 18. 04:28","title":"Közúti veszedelem egy ilyen Brabus GLS 800","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek a cégek.","shortLead":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek...","id":"20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eef11-b1a9-4320-8672-881510eecfe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","timestamp":"2021. június. 17. 08:03","title":"Vigyázzon, mit vesz: annyira kétségbe vannak esve a gyártók, hogy hamis alkatrészek áraszthatják el a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google Find My Device szolgáltatása a jövőben a több androidos felhasználóra támaszkodva segítene megtalálni az elveszett vagy ellopott készülékünket.","shortLead":"A jelek szerint a Google Find My Device szolgáltatása a jövőben a több androidos felhasználóra támaszkodva segítene...","id":"20210618_google_android_find_my_devicec_helymeghatarozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e41b9c0-5c4e-4d7f-b0cf-3cabb11bd793","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_google_android_find_my_devicec_helymeghatarozas","timestamp":"2021. június. 18. 09:33","title":"Lemásolná az Apple megoldását a Google, könnyebben megtalálhatjuk az eltűnt androidos készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68dd88ad-03aa-406c-ac4f-6920d3eb0da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok és Jónás Rita útjai korábban különváltak. Az úszónak és új párjának már gyereke is született. ","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok és Jónás Rita útjai korábban különváltak. Az úszónak és új párjának már gyereke is...","id":"20210618_Volt_valogatott_sportolo_Darnyi_Tamas_uj_szerelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68dd88ad-03aa-406c-ac4f-6920d3eb0da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1a08a2-2776-41f8-a6f5-f28b79fef115","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Volt_valogatott_sportolo_Darnyi_Tamas_uj_szerelme","timestamp":"2021. június. 18. 09:29","title":"Volt válogatott sportoló Darnyi Tamás új szerelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó hozzászólásokat, bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook több olyan eszközt is ad a csoportadminisztrátorok kezébe, ami segíthet visszafogni a sértegető, bántó...","id":"20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a62473-d2ae-4ae2-9f19-5adfffc54110","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_facebook_csoport_uj_funkcio_beszelgetes_sertegetes_zaklatas","timestamp":"2021. június. 16. 19:03","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra, a csoportokban lesznek majd nagyon hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","shortLead":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","id":"20210617_tisza_to_kilato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5a217-aada-41cd-8167-b32d544fb815","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_tisza_to_kilato","timestamp":"2021. június. 17. 16:37","title":"Csak a vízen lehet megközelíteni a Tisza-tó két új kilátóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]