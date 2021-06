Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisebb fogyasztás és az alacsonyabb környezetterhelés is egyre inkább megjelenik a döntési szempontok között, amikor valaki arról határoz, hogy nem csak normál benzint vagy dízelt tankol. ","shortLead":"A kisebb fogyasztás és az alacsonyabb környezetterhelés is egyre inkább megjelenik a döntési szempontok között, amikor...","id":"20210617_autosok_soforok_premium_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a91be4c-22b3-4662-9afb-0eb7e07145e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_autosok_soforok_premium_uzemanyag","timestamp":"2021. június. 18. 08:05","title":"Az autósok fele rászokott a prémium üzemanyagokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550f15d6-b462-4e79-8e12-322e1de91f04","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy sor irodalom-tananyagot közvetlenül is érinthetnek a napokban elfogadott pedofilellenes és egyben melegellenes törvény sokszor nehezen értelmezhető passzusai.



","shortLead":"Egy sor irodalom-tananyagot közvetlenül is érinthetnek a napokban elfogadott pedofilellenes és egyben melegellenes...","id":"20210617_A_kotelezo_olvasmanyokat_is_at_kell_irni_a_homofobtorveny_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=550f15d6-b462-4e79-8e12-322e1de91f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4928c42b-cc8a-4518-b186-567de70fbfa9","keywords":null,"link":"/elet/20210617_A_kotelezo_olvasmanyokat_is_at_kell_irni_a_homofobtorveny_utan","timestamp":"2021. június. 17. 15:33","title":"A kötelező olvasmányok listáját is át kell írni a melegellenestörvény után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837bfef7-f089-40f6-985c-2b4771a930a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban szép fogás.","shortLead":"Valóban szép fogás.","id":"20210618_Miniszterhelyettes_posztolta_ki_ezt_a_kaptalis_horrorkaravant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837bfef7-f089-40f6-985c-2b4771a930a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a2b69b-575c-4d15-bc17-7d8cc8bd4ec8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_Miniszterhelyettes_posztolta_ki_ezt_a_kaptalis_horrorkaravant","timestamp":"2021. június. 18. 14:07","title":"A miniszterhelyettes posztolta ki az M0-son lekapcsolt horrorkaravánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641c93b7-ee4b-414d-9489-edfb46e73566","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet vezetői szerint 2023-ra várható kamatemelés.","shortLead":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet vezetői szerint 2023-ra várható kamatemelés.","id":"20210617_Meglepte_a_vilagot_a_Fed_esnek_a_reszvenyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=641c93b7-ee4b-414d-9489-edfb46e73566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6ae5ba-a08b-4d14-bbd8-3b00ad627550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_Meglepte_a_vilagot_a_Fed_esnek_a_reszvenyarak","timestamp":"2021. június. 17. 12:56","title":"Meglepte a világot a Fed, esnek a részvényárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az utolsó pillanatban a szexuális kisebbséget stigmatizáló részekkel egészítette ki a kormányoldal a tervezett pedofilellenes törvényt, hogy így ossza meg az ellenzéket. A Jobbik és a baloldal között repedés keletkezett, amelyet a Fidesz igyekszik elmélyíteni.","shortLead":"Az utolsó pillanatban a szexuális kisebbséget stigmatizáló részekkel egészítette ki a kormányoldal a tervezett...","id":"20210617_Celpontvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce30594-25e3-41a3-9bf1-40342fbff67d","keywords":null,"link":"/360/20210617_Celpontvaltas","timestamp":"2021. június. 17. 13:00","title":"A Fidesz politikai játszmájának része a nemi kisebbségek jogfosztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az algoritmus úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló nem elég boldog, akkor az ajtó zárva marad.","shortLead":"Ha az algoritmus úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló nem elég boldog, akkor az ajtó zárva marad.","id":"20210617_kina_canon_arcfelismero_mosolygas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48080db4-37e9-4c6c-a8ab-d7fba6761391","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_canon_arcfelismero_mosolygas","timestamp":"2021. június. 17. 19:45","title":"A kínai Canon-dolgozóknak minden alkalommal mosolyogniuk kell az arcfelismerőbe, különben mehetnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tért vissza a képernyőre Bognár György, aki az M4 Sport szakértőjeként háborogva követelte, hogy folytassák végre a dán–finn meccset, annak ellenére is, hogy az egyik játékos rövid időre konkrétan meghalt a pályán.","shortLead":"Egyelőre nem tért vissza a képernyőre Bognár György, aki az M4 Sport szakértőjeként háborogva követelte...","id":"20210618_Bognar_Gyorgy_minosithetetlen_szereplesere_egy_hete_nem_reagal_az_MTVA_de_a_szakerto_azota_nincs_kepernyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10098b70-616f-4c92-b928-e5e481c2be11","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Bognar_Gyorgy_minosithetetlen_szereplesere_egy_hete_nem_reagal_az_MTVA_de_a_szakerto_azota_nincs_kepernyon","timestamp":"2021. június. 18. 10:35","title":"Bognár György minősíthetetlen szereplésére egy hete nem reagál az MTVA, de a szakértő eltűnt a képernyőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]