[{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar milliárdos azt mondta: a diákok két országot ismerhettek meg, Ausztriát és Magyarországot, de ezek közül csak az egyik demokrácia.","shortLead":"A magyar milliárdos azt mondta: a diákok két országot ismerhettek meg, Ausztriát és Magyarországot, de ezek közül csak...","id":"20210618_magyarorszag_orban_viktor_soros_gyorgy_ceu_vegzosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48a5a4-f64d-4f6d-86af-f368aad54830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_magyarorszag_orban_viktor_soros_gyorgy_ceu_vegzosok","timestamp":"2021. június. 18. 19:05","title":"Soros Orbán maffiaállamáról beszélt a CEU végzősei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf300c2a-0bc0-4b30-8c2e-010e36cdc58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például a vízparti életérzéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210618_Rakpart_Varos_es_folyo_valyo_pihenopart_park","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf300c2a-0bc0-4b30-8c2e-010e36cdc58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b9d6b-7065-40c8-8845-4cb28ef4b045","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Rakpart_Varos_es_folyo_valyo_pihenopart_park","timestamp":"2021. június. 18. 09:30","title":"Foci helyett: Kerüljön közelebb a Dunához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén elszenvedett cigányok csak nehezen kerültek fel a kárpótlandók listájára. A németek Magyarországgal nem kötöttek úgynevezett globális egyezményt.

","shortLead":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén...","id":"20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6a009-d854-420c-9784-8afb1ecb576a","keywords":null,"link":"/360/20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","timestamp":"2021. június. 18. 17:10","title":"Jóvátétel vagy kifizetés? Így húzódott évtizedekig a nácik áldozatainak kárpótlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918ef9e1-f76a-486d-a845-23325b349122","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan amiatt morogtak, hogy be kellett zárkózniuk otthonukba a koronavírus-járvány miatt. Pedig ott legalább kényelemben voltak, nem úgy, mint egyes Microsoft-alkalmazottak, akik az adatközpontokban rendezték be hálószobáikat.","shortLead":"Sokan amiatt morogtak, hogy be kellett zárkózniuk otthonukba a koronavírus-járvány miatt. Pedig ott legalább...","id":"20210619_koronavirus_jarvany_microsoft_pihenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=918ef9e1-f76a-486d-a845-23325b349122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cca30d-f22f-4a08-99cb-dac52db537d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_koronavirus_jarvany_microsoft_pihenes","timestamp":"2021. június. 19. 14:03","title":"Most derült ki, hogy adatközpontokban aludtak a Microsoft mérnökei, amikor csúcsra pörgött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mától egy hónapig szünetel a forgalom a Nyugati pályaudvaron.\r

\r

","shortLead":"Mától egy hónapig szünetel a forgalom a Nyugati pályaudvaron.\r

\r

","id":"20210619_Amig_nincs_Nyugati_az_erintett_BKKjaratokon_elfogadjak_a_vasuti_berleteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b1722-adb9-479a-abbd-7bbe1f9ff35a","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Amig_nincs_Nyugati_az_erintett_BKKjaratokon_elfogadjak_a_vasuti_berleteket","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Amíg nincs Nyugati, az érintett BKK-járatokon elfogadják a vasúti bérleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ddf6658-79b5-4529-ab2e-5d9c46c5f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott a világbajnoki címvédő franciákkal játszik az Európa-bajnokság F-csoportjának második fordulójában. A mérkőzést a hvg.hu-n percről percre közvetíti.","shortLead":"A magyar válogatott a világbajnoki címvédő franciákkal játszik az Európa-bajnokság F-csoportjának második fordulójában...","id":"20210619_Magyarorszag__Franciaorszag_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ddf6658-79b5-4529-ab2e-5d9c46c5f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee962b6-d281-4225-a685-bfedf1326c82","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Magyarorszag__Franciaorszag_elo_kozvetites","timestamp":"2021. június. 19. 14:33","title":"Magyarország – Franciaország élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást összemosni gonosz dolog, üzenget Gyurcsány és Kocsis Máté, börtönbe küldhetik a volt francia elnököt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást...","id":"20210618_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb2fefd-e63c-4613-909a-3a422f7bea52","keywords":null,"link":"/360/20210618_Radar360","timestamp":"2021. június. 18. 08:15","title":"Radar360: Orbán szerint \"ez egy szabad ország, mindenki úgy él, ahogy akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a334da9b-5a5c-4ca6-b44d-e8cee3b4d567","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban pénteken tartottak elnökválasztást, a felmérések szerint a részvétel rekordalacsony lehetett.","shortLead":"Iránban pénteken tartottak elnökválasztást, a felmérések szerint a részvétel rekordalacsony lehetett.","id":"20210619_raiszi_iran_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a334da9b-5a5c-4ca6-b44d-e8cee3b4d567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0988038d-ce11-49cb-a1fd-4bb95a9e8c9d","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_raiszi_iran_elnokvalasztas","timestamp":"2021. június. 19. 09:13","title":"A keményvonalas Raiszi nyerhette az iráni elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]