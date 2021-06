Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd magával, s erről álláshirdetések is árulkodnak.","shortLead":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd...","id":"20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d464d76b-33ba-436e-b42f-57b785df0311","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","timestamp":"2021. június. 19. 16:03","title":"Hogy mekkorát változik hamarosan a Windows? A Microsoft állásajánlatai árulkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93244e32-6d90-4a2f-9cc1-30d08a507b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a 444.hu próbálta megtudni, hol hogyan áll az immunizálás – hiába.","shortLead":"Most a 444.hu próbálta megtudni, hol hogyan áll az immunizálás – hiába.","id":"20210620_Alig_tudni_reszleteket_az_oltasi_program_meneterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93244e32-6d90-4a2f-9cc1-30d08a507b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66859c7d-19dc-4157-bc6d-9a06bb4ca799","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Alig_tudni_reszleteket_az_oltasi_program_meneterol","timestamp":"2021. június. 20. 17:55","title":"Alig tudni részleteket az oltási program menetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ee7df0-7d4f-456e-b286-22a98e708743","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Samuel L. Jackson – a színész, aki bekerült a Guiness Rekordok Könyvébe – másodszor játszik együtt a Deadpoolból ismert Ryan Reynoldsszal: a Sokkal több mint testőr 2. című film forgatásán beszélgethettünk velük.","shortLead":"Samuel L. Jackson – a színész, aki bekerült a Guiness Rekordok Könyvébe – másodszor játszik együtt a Deadpoolból ismert...","id":"20210619_Samuel_L_Jackson_es_Ryan_Reynolds_a_hvghu_ujsagirojanak_Mindig_volt_valami_feszultseg_koztunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ee7df0-7d4f-456e-b286-22a98e708743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eadc4c-754e-4646-8783-33db251e4464","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_Samuel_L_Jackson_es_Ryan_Reynolds_a_hvghu_ujsagirojanak_Mindig_volt_valami_feszultseg_koztunk","timestamp":"2021. június. 19. 20:00","title":"Samuel L. Jackson és Ryan Reynolds a hvg.hu újságírójának: „Mindig volt valami feszültség köztünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé tették, hogy a jobboldal nyeri-e a választásokat.","shortLead":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé...","id":"202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67f1753-1a9f-4af0-8de5-a503fd62645f","keywords":null,"link":"/360/202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","timestamp":"2021. június. 20. 13:30","title":"Németországban visszajöttek a meccsbe a kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce92492-0240-4830-a954-46a680b47c20","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"202124__telefontitkositas_es_bunozes__encrochat_anom__bizalmi_kerdes__keresesi_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bce92492-0240-4830-a954-46a680b47c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9346c-6354-42e8-8609-721d92db661e","keywords":null,"link":"/360/202124__telefontitkositas_es_bunozes__encrochat_anom__bizalmi_kerdes__keresesi_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 20. 08:15","title":"Amikor a rendőrség árul a maffiának telefonokat: tonnaszámra dőlt a drog, százasával a bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíznapos karantént kockáztatja, aki úgy jön vissza a nyaralásból, hogy nem tudja igazolni a védettségét. ","shortLead":"A tíznapos karantént kockáztatja, aki úgy jön vissza a nyaralásból, hogy nem tudja igazolni a védettségét. ","id":"20210620_A_vedettsegi_kartya_nem_akkor_kell_amikor_beutazunk_Horvatorszagba_hanem_amikor_visszajovunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4582d850-77b9-432a-a14b-adf661a16722","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_A_vedettsegi_kartya_nem_akkor_kell_amikor_beutazunk_Horvatorszagba_hanem_amikor_visszajovunk","timestamp":"2021. június. 20. 09:29","title":"A védettségi kártya nem akkor kell, amikor beutazunk Horvátországba, hanem amikor visszajövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek a nyárra halasztott ötkarikás játékok helyszínére, Japánba.","shortLead":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek...","id":"20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3d24a9-0761-4de4-9ed6-0f0b162def64","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","timestamp":"2021. június. 20. 16:12","title":"Tokió 2020: megvan az első pozitív koronavírusteszt az érkezettek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","shortLead":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","id":"20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949654c-b975-440d-8c4b-e132dc8f39f8","keywords":null,"link":"/sport/20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","timestamp":"2021. június. 19. 14:16","title":"Magyarország-Franciaország: Kihirdették a kezdőcsapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]