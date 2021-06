Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","id":"20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb5f15-cc4d-40df-be47-beb1944c43d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","timestamp":"2021. június. 21. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","shortLead":"Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a memoárja megjelenését.","id":"20210621_Will_Smith_memoar_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687b44d-94d1-4309-9c54-ea42012a0a6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Will_Smith_memoar_konyv","timestamp":"2021. június. 21. 11:06","title":"Megbirkózott az érzelmeivel, és írt is róluk Will Smith","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember meghalt, többen megsérültek.","shortLead":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember...","id":"20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2315b6-35f9-4230-8dea-30cc8d31ac3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","timestamp":"2021. június. 20. 08:38","title":"A Pride felvonulás nézői közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","shortLead":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","id":"20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d814dc9-cb92-45e2-ad57-1725cdcf7c53","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","timestamp":"2021. június. 20. 11:01","title":"Hőségriadó léphet életbe a kánikula miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bródy még ajándékkal is készült.","shortLead":"Bródy még ajándékkal is készült.","id":"20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6735b62-c4e0-4935-ae24-b303f18449f4","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","timestamp":"2021. június. 20. 19:16","title":"A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","shortLead":"A regionális választások első fordulójában Marine Le Pen szélsőjobboldali pártja a vártnál rosszabbul szerepelt.","id":"20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07c47a3-bc40-4555-a1cd-72bfe5ff4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db4baf7-e3a3-42ee-b32f-b59237e724d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Exit_poll_a_Koztarsasagiak_vegeztek_az_elen_Franciaorszagban","timestamp":"2021. június. 20. 21:20","title":"Exit poll: a Köztársaságiak végeztek az élen Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899e4dcd-bfb8-427b-8a7c-6a8b87006f3c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az embereknek szükségük van egy gazemberre - csakúgy, mint a DC-képregényvilág főgonoszának, Jokernek, ugyanez a mottója a klasszikus Disney-rajzfilmek rettegett karakterének, Szörnyellának is, akinek eredettörténetét 200 millió dollárból filmesítette meg a szórakoztatóipari óriás.","shortLead":"Az embereknek szükségük van egy gazemberre - csakúgy, mint a DC-képregényvilág főgonoszának, Jokernek, ugyanez...","id":"202124_film__igeretes_fiatal_lany_szornyella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=899e4dcd-bfb8-427b-8a7c-6a8b87006f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c445ac-fe71-462e-a4f6-1af2158a904a","keywords":null,"link":"/360/202124_film__igeretes_fiatal_lany_szornyella","timestamp":"2021. június. 20. 08:30","title":"Egy ígéretes fiatal lány, aki talpig kutyabőrbe öltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu határában - közölte közösségi oldalán Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu...","id":"20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640ff54-eb38-4e33-98fc-743868fc9a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","timestamp":"2021. június. 20. 21:36","title":"Súlyos medvetámadás Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]