Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb számában.","shortLead":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb...","id":"202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c831d47c-6885-4539-8a49-b70172d5196b","keywords":null,"link":"/360/202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","timestamp":"2021. június. 21. 10:00","title":"Még nem látszik mi lehet a POSZT utódja, de a töprengés elkezdődött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz az ellenfél. Hat sorsdöntő meccs maradt a 2021-es Európa-bajnokság harmadik csoportköréből. ","shortLead":"Hat csapat már tudja, hogy mikor és hol játszik a nyolcaddöntőben, de közülük csak négyen tudják, hogy ki lesz...","id":"20210622_euro2020_eselylatolgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9550da-da7c-4ffc-a5b6-dcf03b96e2b9","keywords":null,"link":"/sport/20210622_euro2020_eselylatolgato","timestamp":"2021. június. 22. 12:26","title":"Bikaerős csapatokat foghatnak ki a továbbjutásról álmodozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f4daac-ff7d-4d4b-a750-4ea492a77870","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Most látszik a gyakorlati következménye egy 2010-es parlamenti döntésnek.","shortLead":"Most látszik a gyakorlati következménye egy 2010-es parlamenti döntésnek.","id":"20210621_alkotmanybirosag_helyi_adoemeles_tilalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f4daac-ff7d-4d4b-a750-4ea492a77870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e5abc5-3497-4eeb-86fb-2c428c627afd","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_alkotmanybirosag_helyi_adoemeles_tilalma","timestamp":"2021. június. 21. 16:43","title":"Az Alkotmánybíróság nem foglalkozik a helyi adóemelés tilalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad19b37-12ca-4486-accb-7fd8ed8cfadd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban látja a jövőt a Microsoft. A vállalat egy látványos videóban is bemutatta e nagyszabású projekttel kapcsolatos elképzeléseit.","shortLead":"A tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban látja a jövőt a Microsoft. A vállalat egy látványos videóban is...","id":"20210620_project_natick_microsoft_youtube_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad19b37-12ca-4486-accb-7fd8ed8cfadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2118efc-b061-46f9-ae38-b717fbab2f1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_project_natick_microsoft_youtube_video","timestamp":"2021. június. 20. 18:03","title":"Felhő a mélyben: 3D videón a Microsoft tenger alatti adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek a nyárra halasztott ötkarikás játékok helyszínére, Japánba.","shortLead":"Az ugandai olimpiai küldöttség egyik tagja szolgáltatta az első pozitív koronavírustesztet azok közül, akik megérkeztek...","id":"20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e69133-adb9-4a8b-bb83-6fe5fb9fc1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3d24a9-0761-4de4-9ed6-0f0b162def64","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Tokio_2020_megvan_az_elso_pozitiv_koronavirusteszt_az_erkezettek_kozott","timestamp":"2021. június. 20. 16:12","title":"Tokió 2020: megvan az első pozitív koronavírusteszt az érkezettek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316889d3-2613-4e25-b266-c2931e4ae81a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Maria-szigetre telepítették be az erszényeseket, hogy megvédjék őket egy daganatos betegségtől. Az állatok jól érzik magukat, de ennek hatalmas ára van.","shortLead":"A Maria-szigetre telepítették be az erszényeseket, hogy megvédjék őket egy daganatos betegségtől. Az állatok jól érzik...","id":"20210621_tasman_ordogok_madarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316889d3-2613-4e25-b266-c2931e4ae81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d3b8d2-28f8-45d5-a029-1425b72306d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_tasman_ordogok_madarak","timestamp":"2021. június. 21. 21:13","title":"Szinte kiirtottak a megmentett tasmán ördögök két madárfajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","shortLead":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","id":"20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69156c13-8c26-4516-a518-d898a147b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","timestamp":"2021. június. 21. 21:29","title":"Halálos lakástűz volt Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors visszarendeződés aligha lesz.","shortLead":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors...","id":"202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a4b60-430b-46ce-8bef-89662c7e8e41","keywords":null,"link":"/360/202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","timestamp":"2021. június. 21. 11:00","title":"Ha építkezni akar, inkább várjon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]