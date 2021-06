Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7882b-4aea-4d29-a4f5-fdab5da7040a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Elhunyt 4 beteg, 54 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf815fb3-ff5c-4437-a16c-c9bb48c302db","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Másfél órán át tehetnek fel kérdéseket az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek Varga Juditnak a hetes cikk szerinti eljárás meghallgatásán. Egyre több európai kormány szeretne lépni az ügyben, míg az Európai Parlament újabb jelentést és eljárást fontolgat, hogy a magyar kormány ne térhessen ki az új fejleményeket firtató kérdések elől a 2018-as Sargentini-jelentésre hivatkozva. Jogálom című cikksorozatunk 6. részében megvizsgáljuk, hogy haladt a magyar jogállamiság védelmében indított eljárás az elmúlt fél évben.","shortLead":"Másfél órán át tehetnek fel kérdéseket az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek Varga Juditnak a hetes cikk szerinti...","id":"20210622_Jogalom_6_hetes_cikk_meghallgatas_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf815fb3-ff5c-4437-a16c-c9bb48c302db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d69d8e-58a0-49ba-b89d-53175e182670","keywords":null,"link":"/eurologus/20210622_Jogalom_6_hetes_cikk_meghallgatas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 22. 11:00","title":"A homofóbtörvényről és az egyetemek átalakításáról is faggathatják ma Varga Juditot az uniós miniszterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c283b9d-280e-4900-8aad-f050749f355c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök azt is reméli, Magyarországon találják meg az álmaikat.



","shortLead":"A miniszterelnök azt is reméli, Magyarországon találják meg az álmaikat.



","id":"20210623_Levelet_kaptak_Orban_Viktortol_az_erettsegizok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c283b9d-280e-4900-8aad-f050749f355c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7e1ce7-d333-4be4-95d8-803cc9a2c427","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Levelet_kaptak_Orban_Viktortol_az_erettsegizok","timestamp":"2021. június. 23. 10:23","title":"Orbán Viktor levélben buzdítja oltakozásra az érettségizőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","shortLead":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","id":"20210621_kanikula_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bce121-00d3-49aa-97b5-b37771230d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_kanikula_hidegfront","timestamp":"2021. június. 21. 21:51","title":"Pénteken érhet véget a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt. Matolcsy György már nem kritizálta nyíltan a kormány gazdaságpolitikáját, inkább focis hasonlathoz nyúlt.","shortLead":"Havi ciklikusságú alapkamat-emelési sorozat kezdődik, ami addig tart, amíg nem sikerül kordába szorítani az inflációt...","id":"20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7ab603-63ba-4274-8aa9-d7e1867bc01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7db50-b4c4-4717-aa63-942c54793d88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_Gyorgy_fociba_csomagolta_a_kritikait__na_vajon_kinek_a_kedveert","timestamp":"2021. június. 22. 16:41","title":"Matolcsy György fociba csomagolta a kritikáit – vajon kinek a kedvéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","shortLead":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","id":"20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5288e97e-fdd6-4f1a-87bf-eea6965f8706","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","timestamp":"2021. június. 22. 13:13","title":"Úgy drágulnak az építőanyagok, hogy azt már külön csoport vizsgálja a versenyhivatalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat a takarékfiókba. A postapartnerek sorában megjelent a Coop.","shortLead":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat...","id":"20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942a804b-96e9-4333-a125-2a7d1644d1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","timestamp":"2021. június. 23. 16:47","title":"Egyre több kis vidéki postafiókot olvasztanak be a születő Fidesz-közeli óriásbankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69bc5f-dac4-41a9-814e-49080afe4a35","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","timestamp":"2021. június. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Állj, előbb egy Karácsony-videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]