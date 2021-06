Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"62d24177-1ec6-45fc-a934-2bc45c3356c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bowie főszereplésével készült film nyugatnémet produkció volt, és olyan sztárok játszottak benne, mint Marlene Dietrich és Kim Novak.","shortLead":"A Bowie főszereplésével készült film nyugatnémet produkció volt, és olyan sztárok játszottak benne, mint Marlene...","id":"20210622_david_bowie_film_foszerep_marlene_dietrich_kim_novak_just_a_gigolo_kiadjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d24177-1ec6-45fc-a934-2bc45c3356c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5282ed5e-e3d7-4133-9303-9bbb89d7e19d","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_david_bowie_film_foszerep_marlene_dietrich_kim_novak_just_a_gigolo_kiadjak","timestamp":"2021. június. 22. 16:48","title":"Filmsztárok mellett volt főszereplő David Bowie, most kiadják az elveszett filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két szervezet szerint a törvény visszafordíthatatlan társadalmi feszültségeket és veszélyeket fog okozni.","shortLead":"A két szervezet szerint a törvény visszafordíthatatlan társadalmi feszültségeket és veszélyeket fog okozni.","id":"20210621_kozalkalmazott_szakszervezetek_homofobtorveny_homoszexuliasok_lmbt_ader_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11388f61-2827-46e5-9543-eb4499656dcd","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_kozalkalmazott_szakszervezetek_homofobtorveny_homoszexuliasok_lmbt_ader_janos","timestamp":"2021. június. 21. 18:14","title":"A közalkalmazottak szakszervezete arra kéri Ádert, hogy ne írja alá a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","id":"20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b14034f-2b7a-42e4-8226-970a5a1b2388","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","timestamp":"2021. június. 23. 08:39","title":"Újabb országban fogadják el a magyar védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval magasabban is megbízhatóan működik-e egy drón.","shortLead":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval...","id":"202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c306-fde6-412b-8831-d2d2002811ab","keywords":null,"link":"/360/202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","timestamp":"2021. június. 21. 16:00","title":"Ahol a madár sem jár, oda küldenék fel drónjukat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823ac438-f1a2-4779-861c-92cdcf10fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német kancellár most kapta meg a második dózist, de ezt már egy másik vakcinából.","shortLead":"A német kancellár most kapta meg a második dózist, de ezt már egy másik vakcinából.","id":"20210622_astrazeneca_moderna_vakcina_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823ac438-f1a2-4779-861c-92cdcf10fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aef0b7-9cbe-4925-bdaa-579056ecf539","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_astrazeneca_moderna_vakcina_angela_merkel","timestamp":"2021. június. 22. 19:16","title":"Modernával oltották be az AstraZeneca után Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","shortLead":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","id":"20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15057677-f4fb-4e78-90eb-6e84eeda0d65","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","timestamp":"2021. június. 22. 14:30","title":"Magyar világrekord születhet egy alföldi sasfészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c48b943-d618-4557-b4f4-889f4df501df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalt óriás orrszarvú fosszíliáira bukkantak az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, paleontológusok megállapították, hogy a több mint 26 millió éve élt állat az óriás orrszarvúk egy új faja.","shortLead":"A kihalt óriás orrszarvú fosszíliáira bukkantak az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, paleontológusok...","id":"20210622_paraceratherium_linxiaense_kihalt_orias_orrszarvu_fosszilia_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c48b943-d618-4557-b4f4-889f4df501df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f10c98-ab55-4de7-ab60-32637224f5d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_paraceratherium_linxiaense_kihalt_orias_orrszarvu_fosszilia_kina","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"20 000 kilót nyomott az orrszarvú, amelynek most megtalálták a csontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8540466-f511-4ab7-92b7-104f4500cfaa","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Afrika legnagyobb gazdaságában a Boko Haram terrorszervezet csak egy a problémák közül. Elárasztották a rablóbandák, az egyre önkényesebb központi hatalom tehetetlen, az ország a szétesés szélén áll.","shortLead":"Afrika legnagyobb gazdaságában a Boko Haram terrorszervezet csak egy a problémák közül. Elárasztották a rablóbandák...","id":"202124__szeteso_nigeria__fegyverek__visszatero_diktatura__katonas_reflexek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8540466-f511-4ab7-92b7-104f4500cfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80a8f6a-f342-4d9e-bc26-330d824b4105","keywords":null,"link":"/360/202124__szeteso_nigeria__fegyverek__visszatero_diktatura__katonas_reflexek","timestamp":"2021. június. 22. 14:00","title":"Nigéria bemutatja, milyen az, amikor egy állam megbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]