Nagy-Britannia legidősebb fodrásza 91 éves, és épp nemrég ünnepelte, hogy 65 éve dolgozik ugyanabban a szalonban, de azt mondja, nem tervezi, hogy nyugdíjba menjen – írja a Lancashire Telegraph.

Margaret Sherlock 1956-ban nyitotta meg Hair By Margaret nevű szalonját, és a hét négy napján még mindig nyitva van, hogy kezelésbe vehesse visszatérő vendégei frizuráját. A nő a hétvégén ünnepelte a 65. évfordulóját a szalonnyitásnak, ebből az alkalomból pedig újra frizurát készített a legeslegelső vendégének, aki jelenleg 90 éves.

Margaret csak egyszer zárta be a szalont, 1958-ban, amikor kisfia, Adrian megszületett, de a lánya szerint a fodrász egészen addig dolgozni fog, amíg csak fizikailag képes rá.

Margaret az elmúlt évekről a lapnak elmondta, nagyon szép volt, és minden percét imádta. „Mindig csodálatos vendégeim voltak, akikkel nagyon jól kijöttem. Sokan újra és újra visszajöttek, így nagyon jól ismerem őket, szinte a családtagjaimmá váltak. Minden gondjukat elmondják” – mondta a nő.

A fodrász nem fontolgatja a nyugdíjba vonulást, ugyanis szerinte az ügyfelei nagyon idegesek lennének, nem tudnák, hová menjenek, ha befejezné a munkát. Margaret szerint sok fiatal fodrász nem tudja elkészíteni azokat a frizurákat, amelyeket az ő vendégei szeretnek. Az egykori nővér korábban a férjével együtt dolgozott az üzletben, a férfi 2008-ban bekövetkezett haláláig. Margaret ma is naphosszat áll a szalonban, főként idős ügyfelei hetente meglátogatják egy hajberakás erejéig, de a már nem túl divatos dauerolás miatt is fel-felkeresik.

Margaret lánya, a 64 éves Linda Sherlock szintén besegít az üzletben, mióta visszavonult igazgatóhelyettesi állásából. Elmondta, az édesanyja nagyon elfoglalt, az emberek folyamatosan jönnek hozzá. Linda könyvet is írt anyja életéről, a Shampoo and Set: 75 Years as a Hairdresser című kötet június 24-én jelenik meg az Egyesült Királyságban.

