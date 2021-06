Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b05d840b-69bc-47ec-8bb4-c931194d9d31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást.","shortLead":"Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást.","id":"20210622_szun_jang_uszo_doppingvetseg_eltiltas_tokioi_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05d840b-69bc-47ec-8bb4-c931194d9d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611f2b9b-6a7d-42aa-a233-6d36416c7b37","keywords":null,"link":"/sport/20210622_szun_jang_uszo_doppingvetseg_eltiltas_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. június. 22. 18:11","title":"Bukja az olimpiát a kínai úszósztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3967c0-2fd1-4903-b60f-feff7f2e9fa6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Teljes konzervatív fordulat várható Iránban a keményvonalas Ebrahim Raiszi elnökké választásával. A soha nem látott szavazói érdektelenség azonban nem sok jót ígér a teokratikus állam számára.","shortLead":"Teljes konzervatív fordulat várható Iránban a keményvonalas Ebrahim Raiszi elnökké választásával. A soha nem látott...","id":"20210623_Iran_elnok_elnokvalasztas_Ebrahim_Raiszi_Ali_Khameini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3967c0-2fd1-4903-b60f-feff7f2e9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5a2fef-2ceb-4250-a177-47d5bf320063","keywords":null,"link":"/360/20210623_Iran_elnok_elnokvalasztas_Ebrahim_Raiszi_Ali_Khameini","timestamp":"2021. június. 23. 17:00","title":"Hiába tökéletes az új iráni elnök pedigréje, a mullahok rendszere megremeghet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán azok az intézmények szerepelnek, amelyekből a legtöbb diák jut be a két legnevesebb brit egyetem képzéseire.\r

","shortLead":"A listán azok az intézmények szerepelnek, amelyekből a legtöbb diák jut be a két legnevesebb brit egyetem képzéseire.\r

","id":"20210623_sikeres_iskolak_oxford_cambridge_fazekas_gimnazium_milestone_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb997df-6201-40e5-a89a-7bb72116d248","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_sikeres_iskolak_oxford_cambridge_fazekas_gimnazium_milestone_intezet","timestamp":"2021. június. 23. 07:41","title":"Fontos listára került fel két magyar iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ee980-fd00-4c40-ab70-d1f3ab2a6186","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Amelyről kiderülhet, hogy sokkal nagyobb és érdekesebb – ha végre kimerészkedünk. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210622_Foci_helyett_Irany_a_termeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96ee980-fd00-4c40-ab70-d1f3ab2a6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26415670-73ec-4f79-9262-08a69875ee41","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Foci_helyett_Irany_a_termeszet","timestamp":"2021. június. 22. 09:30","title":"Foci helyett: Irány a természet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták, hogy szerintük maga a kezdeményezés volt politikai indíttatású. ","shortLead":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták...","id":"20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af40f9-721c-490a-83cd-e9059396bc89","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","timestamp":"2021. június. 23. 14:12","title":"Az UEFA szivárványszínűre változtatta a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","id":"20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1758725-f1b6-438a-a9c3-b78d5f13b227","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","timestamp":"2021. június. 23. 07:59","title":"900 lóerővel támad a Brabus-féle Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket a pedofilokkal összemosó magyar szabályozásról. Egyre nagyobb a nemzetközi tiltakozás, amit a magyar kormány a liberális mainstream támadásával magyaráz.","shortLead":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket...","id":"20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3896e3-3673-4dcf-bdea-728c97cde351","keywords":null,"link":"/eurologus/20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","timestamp":"2021. június. 22. 14:11","title":"A német kormány szerint Magyarország sérti az EU értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért, hogy legyőzzék a másik felet, hanem azok miatt a gyerekek miatt, akiket a nemrégiben elfogadott törvény védtelenül hagy. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért...","id":"20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6828c1-86ae-4e34-87d6-953e245a0c8a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:54","title":"„Szerintünk nem magyar VAGY szivárványos. Hanem magyar ÉS szivárványos” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]