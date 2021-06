Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végső határidőre sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettséget az oroszok.","shortLead":"A végső határidőre sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettséget az oroszok.","id":"20210625_draghi_szputnyik_ema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e78a512-a9a8-4c46-ae69-8c60e8cbfd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_draghi_szputnyik_ema","timestamp":"2021. június. 25. 18:32","title":"Draghi: Kétséges, hogy a Szputnyik kap-e valaha EU-engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8ba72e-5d66-47e8-a134-a85659ff99b7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Két minisztérium is zsákszámra osztja a pénzt az elhanyagolt egészségipari fejlesztésekre. A 100 milliárd forintot meghaladó összeg hasznosulása viszont legalábbis kétséges. ","shortLead":"Két minisztérium is zsákszámra osztja a pénzt az elhanyagolt egészségipari fejlesztésekre. A 100 milliárd forintot...","id":"202125__egeszsegipari_penzeso__illuzionistak__ujoncok__tokeinjekcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8ba72e-5d66-47e8-a134-a85659ff99b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0c4eab-b11b-46ec-ba8c-8a3fbb350cc2","keywords":null,"link":"/360/202125__egeszsegipari_penzeso__illuzionistak__ujoncok__tokeinjekcio","timestamp":"2021. június. 26. 07:00","title":"Szerencselovagok járhatnak jól azzal, hogy ömlik a közpénz az egészségiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af17703b-0511-491b-adac-50ad3df82557","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erdei egy újabb ingatlancéget alapított. ","shortLead":"Erdei egy újabb ingatlancéget alapított. ","id":"202125_msy5_erdei_balint_terjeszkedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af17703b-0511-491b-adac-50ad3df82557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4b162-5374-436d-9445-0336f34c2aeb","keywords":null,"link":"/360/202125_msy5_erdei_balint_terjeszkedik","timestamp":"2021. június. 27. 11:10","title":"Terjeszkedik Erdei Bálint, Tiborcz István volt üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csehország–Hollandia mérkőzéssel folytatódik szombaton az Európa-bajnokság, Budapesten. Kövesse velünk az Eb-hírfolyamot: átigazolási pletykák, csapatinformációk, edzésvideók és kellemes sztorik a vasárnapi közvetítésünkben.","shortLead":"Csehország–Hollandia mérkőzéssel folytatódik szombaton az Európa-bajnokság, Budapesten. Kövesse velünk...","id":"20210627_foci_eb_holland_cseh_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57c4d9c-35f1-4712-9aa7-c3a2254ab7b4","keywords":null,"link":"/sport/20210627_foci_eb_holland_cseh_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 27. 09:00","title":"Csehország játszik este Hollandia ellen Budapesten – Kövesse velünk a foci Eb-t percről percre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","shortLead":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","id":"20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56acc6-ad69-4fd4-9b70-e459c662f794","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. június. 25. 17:18","title":"Harmadfokú riasztásokat adtak ki három megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","id":"20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc36118c-c1d9-4955-9314-c3ae881aea76","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 25. 14:17","title":"Hadházy: Nem tudom, hogyan változott meg a Párbeszéd demokráciafelfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának számító Bayer Construct ingatlanfejlesztő vállalkozása - írja az Mfor.","shortLead":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának...","id":"20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6633848c-400e-42e8-a344-912d115a1aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 12:52","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonon a NER, ezúttal a egykori lellei SZOT-üdülő helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország vezetése egyelőre nem adott rá választ, szeretnék-e meghosszabbítani.","shortLead":"Az ország vezetése egyelőre nem adott rá választ, szeretnék-e meghosszabbítani.","id":"20210625_iran_atom_egyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb4ef0c-f113-40ee-ac15-8b34d995ed48","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_iran_atom_egyezmeny","timestamp":"2021. június. 25. 21:18","title":"Lejárt az iráni atomlétesítmények ellenőrzéséről szóló ideiglenes egyezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]