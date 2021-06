Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.



","shortLead":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.



","id":"20210628_Peticio_indult_a_Joban_Rosszban_folytatasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547f7562-53fc-45d0-8a52-5c0ef9e29dde","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Peticio_indult_a_Joban_Rosszban_folytatasaert","timestamp":"2021. június. 28. 11:59","title":"Petíció indult a Jóban Rosszban folytatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele a Samsunggal közösen, mely a hazai természeti értékek védelmére hívja fel a figyelmet. Nemcsak a minták, de az anyaghasználat terén is középpontba került a fenntarthatóság. Az együttműködés részletein túl általánosságban a divatról, Anna munkamódszereiről és eddig megtapasztalt kihívásairól is beszélgettünk. ","shortLead":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele...","id":"samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb44a9e-d692-4d25-bde7-df1fbdb2c876","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Nem könnyű fenntartható(bb) divatot csinálni, de van, aki mégis belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"8128936e-4689-4764-8223-8938c7452e4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kezdődnek a 2021-es Európa-bajnokság nyolcaddöntői, elsőként a walesi és a dán válogatott csap össze. ","shortLead":"Kezdődnek a 2021-es Európa-bajnokság nyolcaddöntői, elsőként a walesi és a dán válogatott csap össze. ","id":"20210626_wales_dania_kezdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8128936e-4689-4764-8223-8938c7452e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c753a5-3419-4531-94f4-a49ea24c0423","keywords":null,"link":"/sport/20210626_wales_dania_kezdok","timestamp":"2021. június. 26. 16:44","title":"Mutatjuk a Wales-Dánia mérkőzés kezdőcsapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","shortLead":"Most érezték úgy, hogy a jó áron vett papírok elég hasznot hoztak.","id":"20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863de32d-2258-472d-8e7c-35f0e49e4b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f332424-c7a4-476e-a042-27bcac60f4ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_A_Panasonic_a_Tesla_egyik_legregebbi_reszvenyese_eladta_reszesedeset","timestamp":"2021. június. 26. 18:50","title":"30 millióból csinált 3,6 milliárd dollárt a Panasonic a Tesla részvényeivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszer is csak addig jó, amíg megfelelő ideig szedi a beteg, aki már meggyógyult, annak káros bevennie – ezzel a hasonlattal mutatja be a jegybank, miért kellene kilépnie a hitelmoratóriumból annak, aki már képes törleszteni.","shortLead":"A gyógyszer is csak addig jó, amíg megfelelő ideig szedi a beteg, aki már meggyógyult, annak káros bevennie – ezzel...","id":"20210628_MNB_hitelmoratorium_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598751a6-87e7-494f-ac46-124c7285cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_MNB_hitelmoratorium_hitel","timestamp":"2021. június. 28. 10:08","title":"MNB: Már több a kockázata a hitelmoratóriumban maradásnak, mint az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint összevesztek, és a 6 éves gyerek nem volt hajlandó vele bevásárolni menni.","shortLead":"Elmondása szerint összevesztek, és a 6 éves gyerek nem volt hajlandó vele bevásárolni menni.","id":"20210627_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_anyat_aki_a_tuzo_napon_kocsiba_zarta_a_lanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ecbf28-6fbc-430d-adf5-69181d08c843","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_anyat_aki_a_tuzo_napon_kocsiba_zarta_a_lanyat","timestamp":"2021. június. 27. 15:23","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki az anyát, aki a tűző napon kocsiba zárta a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16efd484-fdb4-44af-8d46-504eea6cfba7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő fotós beszámolóval jelentkezett a helyszínről.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő fotós beszámolóval jelentkezett a helyszínről.","id":"20210628_raklap_kontener_nyekladhaza_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16efd484-fdb4-44af-8d46-504eea6cfba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435e46de-a561-4451-bc88-d5b487874a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_raklap_kontener_nyekladhaza_strand","timestamp":"2021. június. 28. 14:39","title":"Konténerek, raklapok, műanyag kukák – erre futotta az EU-s pénzből felújított nyékládházi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","shortLead":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","id":"20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda5f0e-91e0-4d93-8cbf-a68951ae5209","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","timestamp":"2021. június. 27. 21:26","title":"Sivataggá válhatunk az árterekre telepített fejlesztések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]