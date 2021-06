Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e44e75ab-5f4f-4cb9-95e7-0f097f396868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízimentők szerint szemléletformáló kampányra lenne szükség. ","shortLead":"A vízimentők szerint szemléletformáló kampányra lenne szükség. ","id":"20210627_Megint_a_Balatonba_fulladt_egy_ferfi_mert_nem_volt_rajta_mentomelleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44e75ab-5f4f-4cb9-95e7-0f097f396868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f508a1e-7848-4918-8bcb-93c32281e2f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Megint_a_Balatonba_fulladt_egy_ferfi_mert_nem_volt_rajta_mentomelleny","timestamp":"2021. június. 27. 21:55","title":"Megint a Balatonba fulladt egy férfi, mert nem volt rajta mentőmellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.\r

