Június 28-án tapírbébi született Budapesten, az állatkertben. Mint írják az intézmény Facebook-oldalán: bár máskor az első napokban az újszülötteket még nem láthatja a nagyközönség, most valószínűleg kivételt tesznek, és az anyaállattal, Sukival együtt a kicsit már kedden kiengedik a „szülőszobából" a kifutóra.

A Fővárosi Állat- és Növénykert tapírcsaládja a most született kicsivel együtt összesen négy állatból áll. Suki, a 22 éves anyuka 2009 óta él Budapesten, Géza, a 25 éves apuka 2001-ben érkezett, előző utódjuk, a Hada nevű tapírkislány tavaly február 20-án született. Mivel a tapíroknál a vemhességi idő 13 hónap, a két testvér születése között eltelt 16 hónapnyi idő azt jelenti, hogy Suki szinte a biológiailag lehetséges legrövidebb időn belül életet adott az újabb kistapírnak.

A kicsi most még kizárólag anyatejen él, a szilárd táplálékkal várhatóan egy hónapos kora után kezd majd ismerkedni, de még utána is hónapokig a tej marad a fő tápláléka, és 6-8 hónapos korára szokik át teljesen a felnőtteknek való menüre. A jövevény nemét egyelőre még nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani, ezért nevet is csak később fog kapni.

