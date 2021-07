Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bevezették az egyórás ingyen parkolást Zuglóban, a mai naptól szabadabban autózhatnak a kerületben a helyi lakosok.

","shortLead":"Bevezették az egyórás ingyen parkolást Zuglóban, a mai naptól szabadabban autózhatnak a kerületben a helyi lakosok.

","id":"20210701_Egy_oran_at_ingyen_parkolhatnak_Zugloban_a_helyiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48325df4-33f6-498b-ae92-b63730064563","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_Egy_oran_at_ingyen_parkolhatnak_Zugloban_a_helyiek","timestamp":"2021. július. 01. 16:21","title":"Egy órán át ingyen parkolhatnak Zuglóban a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A holland kutatók szerint több százmillió ember él olyan helyen a világon, ami a század végére víz alá kerülhet.","shortLead":"A holland kutatók szerint több százmillió ember él olyan helyen a világon, ami a század végére víz alá kerülhet.","id":"20210630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerszint_emelkedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e556c72-3604-4b22-aadd-4c7c7aaf43e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2021. június. 30. 20:03","title":"410 millió embert üldözhet el a tenger, ha nem állítjuk meg a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff645eff-ada4-44f1-88dd-79fb375e2382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vasútvonal 90 százaléka 3000 méterrel a tengerszint felett húzódik. Az itt közlekedő szerelvények ablakai sem olyanok, mint amik a többiben vannak. Ezekre a magas UV-sugárzás miatt van szükség.","shortLead":"A vasútvonal 90 százaléka 3000 méterrel a tengerszint felett húzódik. Az itt közlekedő szerelvények ablakai sem...","id":"20210701_tibet_gyorsvasut_oxigen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff645eff-ada4-44f1-88dd-79fb375e2382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d2736e-b4c5-4f82-9dbe-36fd30c4c489","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tibet_gyorsvasut_oxigen","timestamp":"2021. július. 01. 18:33","title":"Működik Tibet első gyorsvasútja, ami olyan magasan halad, hogy az utasoknak már extra oxigén kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus szabályainak szövegét írták. Kötelezettségszegési eljárás azonban indulhat.","shortLead":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus...","id":"20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0756c906-d22a-40e7-94dd-7fee8b2a17d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 18:47","title":"Jourová: Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34abd797-a1ab-44cc-9409-ec9779bdab1f","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A második legveszélyesebb ember posztjáig jutott. Vannak, akik háborús bűnösnek tartják, mások az elvek emberének. A XXI. század eddigi két legfontosabb történelmi eseményében betöltött kulcsszerepének azonban máig tartó hatásai vannak mindannyiunk életére. ","shortLead":"A második legveszélyesebb ember posztjáig jutott. Vannak, akik háborús bűnösnek tartják, mások az elvek emberének...","id":"20210701_Donald_Rumsfeld__A_mocskos_szabadsag_harcosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34abd797-a1ab-44cc-9409-ec9779bdab1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faa6e02-ef9c-4855-924c-75778830865c","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Donald_Rumsfeld__A_mocskos_szabadsag_harcosa","timestamp":"2021. július. 01. 18:30","title":"Donald Rumsfeld, a mocskos szabadság harcosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0bf921-eed0-473a-9fd4-4abf20344bd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezernél is kevesebb készült belőle, amit az árcédulája is hűen tükröz.","shortLead":"Ezernél is kevesebb készült belőle, amit az árcédulája is hűen tükröz.","id":"20210628_Szuperritkanak_szamit_egy_ilyen_1966os_Volkswagen_lakoauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0bf921-eed0-473a-9fd4-4abf20344bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9559a5-d8ee-449c-8120-17a5aa0c9c86","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Szuperritkanak_szamit_egy_ilyen_1966os_Volkswagen_lakoauto","timestamp":"2021. július. 02. 08:21","title":"Szuperritkának számít egy ilyen 1966-os Volkswagen lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c571ba85-a794-4471-85dd-4c18bb869e44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy új galéria hiánypótló tárlatát.\r

","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210701_Foci_helyett_fotokiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c571ba85-a794-4471-85dd-4c18bb869e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b82cdd-c9d4-4f2a-985e-aab59abd45b0","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Foci_helyett_fotokiallitas","timestamp":"2021. július. 01. 10:15","title":"Foci helyett: Az avantgárd korszellem lenyomatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Lengyel László","category":"360","description":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején Simicskára, immár Matolcsy Györgyre sincs szüksége Orbán Viktornak. Vélemény.","shortLead":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején...","id":"20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1982caf8-8285-40e7-9f58-06aceae4f307","keywords":null,"link":"/360/20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","timestamp":"2021. július. 01. 15:00","title":"Lengyel László: A Matolcsy–Orbán hideg polgárháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]