[{"available":true,"c_guid":"c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék bálványa. Hazai előadókat kérdeztünk arról, mit jelent számukra Morrison és mi a kedvenc daluk a Doorstól. Hobo egy verset is küldött, amit Morrison sírjánál írt.","shortLead":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék...","id":"20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053fb02e-4ccf-4cd2-b473-a760d4a1245b","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","timestamp":"2021. július. 03. 15:00","title":"„Mióta elment, még többet jelent, mégsem gyászolom” – 50 éve halt meg Jim Morrison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a51bc2e-8937-489f-9014-ab9449a19cfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pandémia hatására kritikus szintre zuhant az egyébként is évről évre csökkenő fogászati szűrővizsgálatok száma Magyarországon, pedig hazánk évek óta első helyen áll a szájüregi daganatok miatti halálozások számában Európában. A gyilkos betegség időben történő felismeréséhez és gyógyításához éppen a rendszeres fogászati látogatás lenne a kulcs – hangsúlyozza a budapesti fogászati rendelőhálózat, amely online fogászati konzultációt indít a témában.","shortLead":"A pandémia hatására kritikus szintre zuhant az egyébként is évről évre csökkenő fogászati szűrővizsgálatok száma...","id":"20210704_online_fogaszati_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a51bc2e-8937-489f-9014-ab9449a19cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3aa707-ab2e-4fe8-9329-148ac4c52df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_online_fogaszati_konzultacio","timestamp":"2021. július. 04. 10:03","title":"Ingyenes online fogászati konzultációt indított egy rendelő, mert nagyon kevés magyar megy fogorvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","shortLead":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","id":"20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301aeb29-2a86-4be1-ae34-ac3baf51a2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","timestamp":"2021. július. 03. 13:55","title":"Öngyilkos lett egy pedofil bűntett miatt 9 évre ítélt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","shortLead":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","id":"20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d79ae2-71b1-4c2e-8dd2-4ccdb3003cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","timestamp":"2021. július. 04. 09:59","title":"Engedte, hogy a 12 éves lánya vezessen, nagyon rossz ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: majorságkönyvtár, tilalomfa, hotelhiszti, kaszálás, Lopez.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d2c843-5756-4b06-81af-a607abab3f49","keywords":null,"link":"/360/20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. július. 04. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya, ha a NER-ről van szó, már magát is utálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","shortLead":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","id":"20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c25d1f6-471f-4eca-ab36-fc3aef3fcc22","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","timestamp":"2021. július. 04. 08:26","title":"A megrongált autó kamerája buktatta le a katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf66894-391a-41d4-9ac3-df2395ab44a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas leszorítóerőt termelő újdonság igen gyorsnak ígérkezik a versenypályákon. ","shortLead":"A hatalmas leszorítóerőt termelő újdonság igen gyorsnak ígérkezik a versenypályákon. ","id":"20210705_teto_es_szelvedo_nelkul_290_kmhval_ezt_tudja_az_uj_dallara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf66894-391a-41d4-9ac3-df2395ab44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b350dbc-81f9-44b9-bbf1-50b3162ea91c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_teto_es_szelvedo_nelkul_290_kmhval_ezt_tudja_az_uj_dallara","timestamp":"2021. július. 05. 11:21","title":"Tető és szélvédő nélkül, 290 km/h-val ezt tudja az új Dallara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Versenyt futnak az idővel Miamiban, hogy még az Elsa trópusi vihar érkezése előtt felrobbantsák a részben összedőlt épület még álló részét.","shortLead":"Versenyt futnak az idővel Miamiban, hogy még az Elsa trópusi vihar érkezése előtt felrobbantsák a részben összedőlt...","id":"20210704_Felrobbantanak_a_ledolt_floridai_emeletes_haz_maradvanyat_meg_a_vihar_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011c5dd1-63a9-4967-97d3-cb05d8e8d65b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Felrobbantanak_a_ledolt_floridai_emeletes_haz_maradvanyat_meg_a_vihar_elott","timestamp":"2021. július. 04. 19:10","title":"Felrobbantják a ledőlt floridai ház maradványát még az érkező vihar előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]