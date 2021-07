Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf13c19d-2a9e-4b49-aae5-abb1cbce62a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Business Insider számításai szerint egy ilyen szörfdeszkáért legalább 3,5 milliót kell fizetni.","shortLead":"A Business Insider számításai szerint egy ilyen szörfdeszkáért legalább 3,5 milliót kell fizetni.","id":"20210705_mark_zuckerberg_julius_4_szorfdeszka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf13c19d-2a9e-4b49-aae5-abb1cbce62a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5521217e-0c00-4285-b45c-00771d1b8dfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_mark_zuckerberg_julius_4_szorfdeszka","timestamp":"2021. július. 05. 10:33","title":"Mark Zuckerberg egy elektromos szörfdeszkán, amerikai zászlót tartva szelte a habokat július 4-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fd4cd2-cf0e-4175-9b38-262e54a814f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy különleges emlékkoncerttel.



","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210704_Foci_helyett_emlekezes_Hoboval_Jim_Morrisonra_es_Brian_Johnsonra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97fd4cd2-cf0e-4175-9b38-262e54a814f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0657bef-b81e-4782-bbdc-0d0af5d6cfd7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Foci_helyett_emlekezes_Hoboval_Jim_Morrisonra_es_Brian_Johnsonra","timestamp":"2021. július. 04. 09:30","title":"Foci helyett: Emlékezés Hobóval Jim Morrisonra és Brian Johnsonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ef266-407d-4305-b98e-51c94e400e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy, de egyelőre homályos változásokat jelentett be a miniszterelnök az építőipar számára; drágább lett árut rendelni Kínából; elindult az EU-s Covid-igazolás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy, de egyelőre homályos változásokat jelentett be a miniszterelnök az építőipar számára; drágább lett árut rendelni...","id":"20210704_Es_akkor_epitoipar_kina_ado_halak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ef266-407d-4305-b98e-51c94e400e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce074e9b-45ba-4407-9f77-be185821ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210704_Es_akkor_epitoipar_kina_ado_halak","timestamp":"2021. július. 04. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor rádöbbent, hogy a magyar építőipar még piaci alapon működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","shortLead":"Az eset fényes nappal történt. Az érintett egy videóban mesélte el, hogyan élte meg.","id":"20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f44eea-379a-4172-8189-3b4b0ea42c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c4743-a1e7-4af3-b64f-f6d710556321","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_feljelentes_utca_racsap_fenek","timestamp":"2021. július. 04. 15:31","title":"Feljelentést tett egy nő, amiért az utcán rácsaptak a fenekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc112d-c26a-4123-b401-ecae93cdbd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újraforgatta Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét a Budapest Airport.","shortLead":"Újraforgatta Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét a Budapest Airport.","id":"20210705_Nem_vicc_vadonatuj_klipet_kapott_Korda_Gyorgy_Repter_cimu_dala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96fc112d-c26a-4123-b401-ecae93cdbd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ef835-3fd1-410a-87ce-9d5b9121f9ac","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Nem_vicc_vadonatuj_klipet_kapott_Korda_Gyorgy_Repter_cimu_dala","timestamp":"2021. július. 05. 13:19","title":"Nem vicc, vadonatúj klipet kapott Korda György Reptér című dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet, a fővárosban néhány hónappal később, november 9-én álltak át az új közlekedési rendre. \r

","shortLead":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet...","id":"20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023352c-39f4-4ee2-8c30-7fb7f93ea3e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","timestamp":"2021. július. 04. 11:30","title":"Nyolcvan éve kellett újratanulni a közlekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"Nagy Győző","category":"kultura","description":"Amikor a 90-es évek első felében a CD leuralta a zenekiadás piacát, úgy tűnt, a vinyl örökre eltűnt a süllyesztőben. Aztán az elmúlt pár évben egyre többet hallhatunk a „fekete lemez” reneszánszáról, gombamód szaporodnak a kiadók, Magyarországon 2019-ben rekordszámú kiadvány látott napvilágot. Kovács László, a Moiras Records főnöke a mélyponton, 2005-ben vágott bele a lemezkiadásba, mára már mintegy negyven címmel rendelkezik.","shortLead":"Amikor a 90-es évek első felében a CD leuralta a zenekiadás piacát, úgy tűnt, a vinyl örökre eltűnt a süllyesztőben...","id":"20210705_Miert_latunk_meg_mindig_fantaziat_a_vinylben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff268e5f-7fae-4437-bf26-2826c6ec6941","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Miert_latunk_meg_mindig_fantaziat_a_vinylben","timestamp":"2021. július. 05. 11:05","title":"Miért látunk még mindig fantáziát a vinylben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]