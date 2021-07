Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","shortLead":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","id":"20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a9286d-259f-44a1-b1fb-02aa250333eb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","timestamp":"2021. július. 05. 07:06","title":"„Eljutottunk oda, hogy a kisiskolák a nyugdíjba vonuló tanárokat nem tudják pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július elseje óta szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akiknek nincs uniós védettségi igazolványuk.","shortLead":"Július elseje óta szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akiknek nincs uniós védettségi igazolványuk.","id":"20210704_Szigorodnak_a_horvatorszagi_beutazasok_julius_15ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbcfa2-04bd-44a1-b04b-7d64ec092392","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Szigorodnak_a_horvatorszagi_beutazasok_julius_15ig","timestamp":"2021. július. 04. 17:05","title":"Kiderült, mikor enyhít Horvátország a szigorúbb beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","shortLead":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","id":"20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3bf82-c2e2-4530-8ec0-ff7158a864c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","timestamp":"2021. július. 05. 10:10","title":"Friss képeken a Volkswagen elektromos hippibusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"","category":"tudomany","description":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet érintő kolosszális kibertámadásnak.","shortLead":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet...","id":"20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb09ca-161b-47cf-a1d2-ea779df033ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","timestamp":"2021. július. 04. 14:37","title":"Kibertámadás ütötte ki a Coop svéd bolthálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070d3d22-0ed0-4fd7-8500-9ba5f8e2a821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magasabb jövedelemadóra számíthatnának az egymillió forint felett keresők, de több jogot kapnának a munkavállalók. A kkv-k adóját békén hagynák, de jönnének a zöld adók és illetékek a szennyezőknek, valamint a nettó 200 ezres minimálbér.\r

\r

","shortLead":"Magasabb jövedelemadóra számíthatnának az egymillió forint felett keresők, de több jogot kapnának a munkavállalók...","id":"20210703_99_mozgalom_gazdasagpolitika_karacsony_gergely_ellenzek_ado_illetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070d3d22-0ed0-4fd7-8500-9ba5f8e2a821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f118a-c3fc-4880-aab3-90d876883de0","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_99_mozgalom_gazdasagpolitika_karacsony_gergely_ellenzek_ado_illetek","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Adót vetne ki az 500 millió forint feletti vagyonokra az igazságosság jegyében Karácsonyék mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Testvérpárt ért baleset. Az egyikük életét már nem tudták megmenteni. ","shortLead":"Testvérpárt ért baleset. Az egyikük életét már nem tudták megmenteni. ","id":"20210704_vizbe_fulladt_fiu_hajdu_bihar_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdd13e1-6aa7-4a62-ba7d-47fea8a0d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_vizbe_fulladt_fiu_hajdu_bihar_megye","timestamp":"2021. július. 04. 17:19","title":"Csatornába fulladt egy 9 éves fiú Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári olimpián, sőt előfordulhat, hogy teljesen üres lelátók előtt zajlanak majd versenyek - írta a Nikkan Sports. ","shortLead":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári...","id":"20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e812328-8129-4b80-bf06-abe64d65a399","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","timestamp":"2021. július. 03. 13:24","title":"Tokiói olimpia: Levihetik ötezerre a maximális nézőszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni róluk. Legutóbb a kijelzőik méretei szivárogtak ki, megerősítve a korábbi értesüléseket.","shortLead":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni...","id":"20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a82b53a-4cf7-4d47-8687-6703bdd0604e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","timestamp":"2021. július. 04. 16:03","title":"Mekkorák lesznek a Samsung új összehajtható telefonjainak képernyői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]