Július 20-án, a terület átadásával kezdődik a Bakáts tér felújítása - közölte a Ferencvárosi Önkormányzat. A közlemény szerint a 20.000 négyzetmétert érintő beruházás a Bakáts tér mellett a Bakáts utcának a tértől Lónyay utcáig tartó szakaszára, valamint a Tompa utca Nagykörútig tartó részére is kiterjed. A jelenleg 225 négyzetméternyi zöldterület közel nyolcszorosára nő, összesen 1730 négyzetméternyi fa és zöldnövény lesz a felújított területen. A mostani 10 db bringatároló helyett 98 újat telepítenek a területre, és kényelmesebb helyre kerül a bubiállomás is.

A munkálatok 2020 júliusában kezdődnek és 2022 január közepéig tartanak, ez idő alatt forgalmi változások lesznek a téren és a környező utcákban is. Az ideiglenes forgalmi rend jelenleg engedélyeztetés alatt van, az önkormányzat azt írja, erről a beruházás megkezdése előtt tájékoztatni fogja a kerületieket. A felújítás utáni végleges forgalmi rend a tervek szerint megegyezik a tavaly nyáron bevezetettel, a tér keleti és nyugati oldalán csak a gyalogosok és a kerékpárosok haladhatnak keresztül.

© Garten Stúdió Tájépítész Tervező Iroda

A felújítás kivitelezőjét a Ferencvárosi Önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárással választotta ki. A nyertes a három pályázó közül a legalacsonyabb, bruttó 1,065 milliárd forintos ajánlatot tevő Penta Általános Építőipari Kft. és a Vianova 87 Közmű és Útépítő Zrt. konzorciuma lett. Az erről szóló szerződést ma írta alá Baranyi Krisztina polgármester és a nyertes kivitelező. Hozzáteszik: "a felújításhoz a Ferencvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázatából 250 millió forintot nyert 2016-ban, ezután el is készültek a tervek, de az előző városvezetés nem kezdte el a felújítást. A 2018-as koncepció szerint sokkal kevesebb zöld területet alakítottak volna ki és a templom előtti tér, illetve a Bakáts utca teljes szélességében térkő borítást kapott volna."

A környéken élők már a megválasztását követően jelezték ellenvetéseiket Baranyi Krisztina polgármesternek és az új képviselő-testületnek, az önkormányzat ezért 2020 nyarán felmérte a térrel kapcsolatos lakossági igényeket. Ennek eredményei és a beérkezett ötletek alapján indult el a tervek átdolgozása, amelynek következtében több zöldterület és fa lesz a templom előtti területen.

A Nyugat-Európában már tíz éve elterjedt, de Budapesten még csak egy helyen, kísérleti jelleggel alkalmazott Stockholm-módszerű faültetés biztosítja, hogy a fák gyökerei több helyet, levegőt, vizet és tápanyagot kapnak majd. Így nem csak tovább élhetnek, de nagyobbra is nőhetnek, anélkül, hogy gyökereik felfelé, a burkolatot tönkretéve próbálnának nőni. Az új fák árnyékot, friss levegőt adnak majd, míg a kiültetett virágok sokfélék lesznek. A biodiverzitás változatos, városi virágos park jelleget ad majd a térnek.

© Garten Stúdió Tájépítész Tervező Iroda

A kerület főtere közösségi térként is funkcionál majd, a Bakáts tér két oldalán csillapított forgalom lesz, ami lehetővé teszi, hogy újfajta helyek, vállalkozások is nyílhassanak a téren. Ivókút várja majd a kutyákat és a gazdáikat is, de lesznek pihenésre alkalmas padok, sakk és malomasztalok is. Az átépítés után akadálymentes lesz a tér és környéke is. Süllyesztett elektromos és vízcsatlakozási pontokat is építenek, így a terület alkalmas lesz arra, hogy a Bakáts Feszten kívül más magas színvonalú, ideiglenes színpadot használó rendezvényeket is befogadjon. A tervezők külön figyeltek a kerület karácsonyfájára is, süllyesztett karácsonyfatalp lapul majd a templom előtt, amit decemberben egy mozdulattal ki lehet nyitni. Az önkormányzat a téren egy nyilvános WC építését is tervezi.

Az önkormányzat közölte: Belső-Ferencváros szűkös parkolási lehetőségeire tekintettel, a zsákutcává váló Bakáts utcában részlegesen megmaradnak a parkolóhelyek. A felújítással járó zaj és felfordulás, valamint az ideiglenes forgalmi rend bosszúságot is okoz majd a kerületieknek, Baranyi Krisztina polgármester a lakók türelmét kéri.

