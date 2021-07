Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban részesültek fideszes és ellenzéki vezetésű kerületek. ","shortLead":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban...","id":"20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b13ba7-fef3-4e99-93be-4881895bfb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","timestamp":"2021. július. 06. 17:30","title":"A XIII. kerület kapta a legtöbb egészségügyi fejlesztési támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben csak egy poén volt a film, most tényleg megvalósul.","shortLead":"A filmben csak egy poén volt a film, most tényleg megvalósul.","id":"20210707_Megcsinalja_Herendi_Gabor_a_Valami_Amerika_Bunos_varosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652d361e-54d2-47b1-9995-4a202e5b263b","keywords":null,"link":"/kultura/20210707_Megcsinalja_Herendi_Gabor_a_Valami_Amerika_Bunos_varosat","timestamp":"2021. július. 07. 10:06","title":"Megcsinálja Herendi Gábor a Valami Amerika Bűnös városát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d6deb-92a7-4669-9ac7-f94bdeacaeab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a jövőben lehetővé teheti a felhasználók számára, hogy már a két résztvevővel futó hívásokkor is bekapcsolják a Together Mode nevű funkciót.","shortLead":"A Microsoft a jövőben lehetővé teheti a felhasználók számára, hogy már a két résztvevővel futó hívásokkor is...","id":"20210707_microsoft_teams_together_mode_videohivas_cseveges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=963d6deb-92a7-4669-9ac7-f94bdeacaeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5dfab7-62e2-4c5c-abeb-d93023275c97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_microsoft_teams_together_mode_videohivas_cseveges","timestamp":"2021. július. 07. 10:33","title":"Frissítheti a Microsoft a Teams egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","shortLead":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","id":"202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f1207-6774-4c67-8007-8d527d9221b4","keywords":null,"link":"/360/202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Ifj. Mészáros most már a mezőgazdaságban is kaszálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök megtekintette az MNB aranytartalékát, és egy olyan gazdaságpolitikai fejtegetésbe vágott bele, amely nagyjából az 1970-es évekig egészen pontosan mutatta volna az ilyen tartalék jelentőségét.","shortLead":"A miniszterelnök megtekintette az MNB aranytartalékát, és egy olyan gazdaságpolitikai fejtegetésbe vágott bele, amely...","id":"20210706_Orban_veszelyes_idok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48858f5b-2861-4352-95a5-4ab57745abe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Orban_veszelyes_idok","timestamp":"2021. július. 06. 12:24","title":"Orbán: veszélyes idők jönnek, tartalékra, fedezetre és biztonságra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef9c95d-0be5-4546-bd1a-8d22ffaed56c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tóth Ferenc történész a Kronosz Kiadónál megjelent munkájából azt is megtudjuk, hogy felszabadítás volt a törökök kiűzése, avagy „csak” egy újabb megszállás.\r

\r

","shortLead":"Tóth Ferenc történész a Kronosz Kiadónál megjelent munkájából azt is megtudjuk, hogy felszabadítás volt a törökök...","id":"202126_konyv__felszabadito_labanc_toth_ferenc_ahercegseg_nelkuli_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef9c95d-0be5-4546-bd1a-8d22ffaed56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21192c2-2adf-4b3a-ae4f-a66b3820384d","keywords":null,"link":"/360/202126_konyv__felszabadito_labanc_toth_ferenc_ahercegseg_nelkuli_herceg","timestamp":"2021. július. 06. 15:30","title":"Honmentő hős vagy labanc ősellenség volt Lotaringiai Károly? - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a 2022 közepén érkező Snapdragon 895+ már nem a Samsung, hanem a tajvani TSMC gyártási technológiájával készül majd.","shortLead":"A pletykák szerint a 2022 közepén érkező Snapdragon 895+ már nem a Samsung, hanem a tajvani TSMC gyártási...","id":"20210706_qualcomm_snapdragon_895_processzor_4nm_gyartasi_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a199cefa-e78b-4da1-977f-2918b5a76e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_qualcomm_snapdragon_895_processzor_4nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2021. július. 06. 15:08","title":"Visszatér a tajvani gyártóhoz a Qualcomm, bivalyerős csúcsprocesszor jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fafb9616-9a00-431b-9199-183702a5d88e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Amazonnak nem igazán jött be, amit most egy portugál startup is megpróbál: kiiktatni a fizetés aktusát és így a sorban állást is a vásárlási folyamatból.","shortLead":"Az Amazonnak nem igazán jött be, amit most egy portugál startup is megpróbál: kiiktatni a fizetés aktusát és...","id":"202126_akasszatol_valo_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fafb9616-9a00-431b-9199-183702a5d88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a95cb5-fc28-4f64-a3a9-676f03f981c0","keywords":null,"link":"/360/202126_akasszatol_valo_tavozas","timestamp":"2021. július. 06. 17:00","title":"A kasszától való távozás: újabb önműködő bolthálózat születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]