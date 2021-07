Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9520e6d7-ee7e-4e6a-97d0-fc9e06adad80","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"Bár az ellenzéki vezetésű Ferencváros által felkért szakmai bizottság javaslatot tett arra, ki lenne a legalkalmasabb a pozícióra, a képviselőtestület nem fogadta el a döntést.","shortLead":"Bár az ellenzéki vezetésű Ferencváros által felkért szakmai bizottság javaslatot tett arra, ki lenne a legalkalmasabb...","id":"20210706_Nem_az_lesz_a_Pinceszinhaz_igazgatoja_akit_a_szakmai_bizottsag_javasolt_sztarenki_pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9520e6d7-ee7e-4e6a-97d0-fc9e06adad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c285f4ce-eac0-4147-9b63-725ad71d5606","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Nem_az_lesz_a_Pinceszinhaz_igazgatoja_akit_a_szakmai_bizottsag_javasolt_sztarenki_pal","timestamp":"2021. július. 06. 14:16","title":"Nem az lesz a Pinceszínház igazgatója, akit a szakmai bizottság javasolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit 18 bűncselekmény miatt keresték. Egy évvel a büntetése elévülése előtt fogták el az Egyesült Királyságban.","shortLead":"A férfit 18 bűncselekmény miatt keresték. Egy évvel a büntetése elévülése előtt fogták el az Egyesült Királyságban.","id":"20210706_bujkalas_korozes_bunozo_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3187ba03-bb94-4e7d-8e09-45e858cd8b12","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_bujkalas_korozes_bunozo_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. július. 06. 07:55","title":"Tíz év bujkálás után fogtak el egy magyar bűnözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363dd245-1a72-4c2f-be8b-6e83cdc7bb6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezekben hetekben sem állt a kísérletezéssel a Xiaomi: a gyártó legújabb hírek szerint olyan mobilt készül piacra dobni, amilyet más még nem. Az újdonság főleg fotózásban lehet erős, de abban nagyon.","shortLead":"Ezekben hetekben sem állt a kísérletezéssel a Xiaomi: a gyártó legújabb hírek szerint olyan mobilt készül piacra dobni...","id":"20210706_xiaomi_200_megapixeles_kamera_telefon_mobilfotozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363dd245-1a72-4c2f-be8b-6e83cdc7bb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51e888c-46b7-45a6-9368-d2c39b0e9ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_xiaomi_200_megapixeles_kamera_telefon_mobilfotozas","timestamp":"2021. július. 06. 09:03","title":"200 megapixeles kamerájú telefont adhat ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","shortLead":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","id":"202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d228c7e-e027-48fb-9565-76447a570bd0","keywords":null,"link":"/360/202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","timestamp":"2021. július. 05. 15:30","title":"Tíz év után tértek vissza az akusztikus folk-pop norvég királyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kolosszális fordulatnak értékelte Olaf Scholz német pénzügyminiszter, hogy 130 állam elvben elfogadta a globális társasági minimum adó tervét. Ennek alapján a közszolgálati Deutsche Welle adó forradalomról ír, a brüsszeli Politico viszont rámutat arra, hogy vannak még problémák bőven az USA és az EU között.","shortLead":"Kolosszális fordulatnak értékelte Olaf Scholz német pénzügyminiszter, hogy 130 állam elvben elfogadta a globális...","id":"20210705_Latszolag_egyetertenek_a_nagyhatalmak_a_globalis_adoval_kapcsolatban_valojaban_sok_a_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e9edaa-6580-45f4-b120-64f8859773c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_Latszolag_egyetertenek_a_nagyhatalmak_a_globalis_adoval_kapcsolatban_valojaban_sok_a_vita","timestamp":"2021. július. 05. 14:56","title":"Látszólag egyetértenek a nagyhatalmak a globális adóval kapcsolatban, valójában sok a vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2874e607-2d7d-4024-b487-f7b8f0cce98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt ünnepelte a függetlenség napját Courteney Cox, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow. ","shortLead":"Együtt ünnepelte a függetlenség napját Courteney Cox, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow. ","id":"20210705_Meg_mindig_Jobaratok_egyutt_unnepeltek_a_sorozat_noi_foszereploi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2874e607-2d7d-4024-b487-f7b8f0cce98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd5ecf-a14a-46ad-a5ff-b1f91875e86f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meg_mindig_Jobaratok_egyutt_unnepeltek_a_sorozat_noi_foszereploi","timestamp":"2021. július. 05. 12:25","title":"Még mindig Jóbarátok: együtt ünnepeltek a sorozat női főszereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a415348-f36c-4585-a841-86702678d0d9","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"2021 májusában 120,2 milliárd forint volt a lakáshitelek folyósítása, ami messze meghalad minden korábbi értéket, és még a kora tavaszi rekordmagas hitelezést is túlszárnyalja. A hitelkamatok azonban már májusban, jóval a júniusi alapkamatemelés előtt elkezdtek emelkedni.","shortLead":"2021 májusában 120,2 milliárd forint volt a lakáshitelek folyósítása, ami messze meghalad minden korábbi értéket, és...","id":"20210705_Emelkedo_kamatok_mellett_lott_ki_az_egekbe_a_lakashitelezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a415348-f36c-4585-a841-86702678d0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86393fd-0c09-4292-84a0-36e087421736","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_Emelkedo_kamatok_mellett_lott_ki_az_egekbe_a_lakashitelezes","timestamp":"2021. július. 05. 14:13","title":"Emelkedő kamatok mellett lőtt ki az egekbe a lakáshitelezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Sok év után most először párezer forintos béremelést kaptak a közmunkások. Az évek alatt a közmunkásbérek nagyon leszakadtak az átlagos és a medián keresetről. A közmunkások száma jelentősen apadt az elmúlt években, még a járványválság sem dobta meg. Különösen fontos lenne, hogy akik képtelenek kijutni belőle, élhető jövedelemhez jussanak.","shortLead":"Sok év után most először párezer forintos béremelést kaptak a közmunkások. Az évek alatt a közmunkásbérek nagyon...","id":"20210705_kozmunkasok_letminimum_kereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3902a5-754a-44f7-812c-d750a0518c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_kozmunkasok_letminimum_kereset","timestamp":"2021. július. 05. 11:20","title":"A kormány egy zsák krumplira elég béremelést adott a közmunkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]