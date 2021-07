Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","shortLead":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","id":"20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92967d4-579d-43b0-8dec-a6d5f4631209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","timestamp":"2021. július. 05. 18:51","title":"Videón, ahogy elsodor, majd sorsára hagy egy súlyosan sérült kerépárost egy tarcali autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088b9f8-a957-4272-b380-3fdb7fdf76e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNK és az OKF azt kéri, hogy 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.","shortLead":"Az NNK és az OKF azt kéri, hogy 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.","id":"20210706_harmadfoku_hosegriado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088b9f8-a957-4272-b380-3fdb7fdf76e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb33e83-0462-4824-bdc6-37a39e45a8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_harmadfoku_hosegriado","timestamp":"2021. július. 06. 15:42","title":"Harmadfokú hőségriadót rendelt el Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","shortLead":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","id":"20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5db49b-fc9c-4bdc-9c44-53fb13d424c0","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","timestamp":"2021. július. 05. 14:55","title":"Szörnyen bántak a Harry Potter-filmek színésznőjével, mert felszedett pár kilót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8061515b-9c75-4dad-9762-cc801e1fe834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt híveinek közel fele szerint a kabinet a NER-közeli cégeket akarta helyzetbe hozni a jelentkezés feltételeivel és határidejével.","shortLead":"A kormánypárt híveinek közel fele szerint a kabinet a NER-közeli cégeket akarta helyzetbe hozni a jelentkezés...","id":"20210707_Publicus_A_Fideszszavazok_tobbsege_is_ellenzi_a_sztradakoncessziot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8061515b-9c75-4dad-9762-cc801e1fe834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb6cda2-97c0-4bdd-b4ec-58c4ad789c61","keywords":null,"link":"/itthon/20210707_Publicus_A_Fideszszavazok_tobbsege_is_ellenzi_a_sztradakoncessziot","timestamp":"2021. július. 07. 06:58","title":"Publicus: A Fidesz-szavazók többsége is ellenzi a sztrádakoncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyanú szerint 2010-ben környékezte meg a kínai titkosszolgálat.","shortLead":"A gyanú szerint 2010-ben környékezte meg a kínai titkosszolgálat.","id":"20210706_kina_nemet_politilogus_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef0eb8-455c-4a94-9d8f-31399ee7aedb","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_kina_nemet_politilogus_kemkedes","timestamp":"2021. július. 06. 16:17","title":"Őrizetbe vettek egy német politológust, aki Kínának kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c","c_author":"Vacuumlabs","category":"brandcontent","description":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel, analitikus szemlélettel rendelkező szakemberekre. A fintech területén való érvényesüléshez nem is kell feltétlenül az összes programozási nyelvet behatóan ismerni ahhoz, hogy egy sikeres cégnél helyezkedhessünk el, ahol még azt is támogatják, hogy szabadidőnkben saját projektjeinket vagy startupjainkat elindítsuk. Biás Csongorral, a Vacuumlabs tanácsadójával beszélgettünk.","shortLead":"A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel...","id":"20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7bf42-5753-4cfe-9507-b55765b5d51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae22f1d5-7495-4c0e-a82f-2af2485d93f1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210705_Az_igazan_jo_fejlesztoket_tart_karokkal_varja_a_fintechvilag_Vacuumlabs","timestamp":"2021. július. 06. 11:30","title":"Az igazán jó fejlesztőket tárt karokkal várja a fintech-világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fcdd7c-5512-4aa3-ad8c-0eb629191cfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas robajjal lecsapó villanás után az autó rögtön mozgásképtelenné vált. ","shortLead":"A hatalmas robajjal lecsapó villanás után az autó rögtön mozgásképtelenné vált. ","id":"20210706_Szerencsere_csak_latvanyos_volt_ahogy_villam_csapott_egy_autoba__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4fcdd7c-5512-4aa3-ad8c-0eb629191cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc4f80-7f0f-4414-aa0b-71bd17af6bf5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Szerencsere_csak_latvanyos_volt_ahogy_villam_csapott_egy_autoba__video","timestamp":"2021. július. 06. 13:24","title":"Szerencsére csak látványos volt, ahogy villám csapott egy autóba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cccd1b7-6d26-4544-b526-25a8efb41544","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stúdió szerint a külföldi nézőket jobban zavarja egy fekete ember, mint az űrlények.","shortLead":"A stúdió szerint a külföldi nézőket jobban zavarja egy fekete ember, mint az űrlények.","id":"20210706_Ki_akartak_hagyni_A_fuggetlenseg_napjabol_Will_Smitht_mert_fekete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cccd1b7-6d26-4544-b526-25a8efb41544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489a03a8-c8f9-4845-9ad3-657680c25f38","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Ki_akartak_hagyni_A_fuggetlenseg_napjabol_Will_Smitht_mert_fekete","timestamp":"2021. július. 06. 13:18","title":"Ki akarták hagyni A függetlenség napjából Will Smith-t, mert fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]