[{"available":true,"c_guid":"9a071aba-fe77-4d93-b3ca-1d8141af6198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton sajtótájékoztatót tartott a város ügyésze és a rendőrség. ","shortLead":"Szombaton sajtótájékoztatót tartott a város ügyésze és a rendőrség. ","id":"20241221_magdeburg-karacsonyi-tamadas-feltetelezett-elkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a071aba-fe77-4d93-b3ca-1d8141af6198.jpg","index":0,"item":"636dc2ec-317a-4b78-93dd-c4dd01240ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-karacsonyi-tamadas-feltetelezett-elkoveto","timestamp":"2024. december. 21. 19:23","title":"Magdeburgi tragédia: előkerült a feltételezett elkövető évekkel korábbi interjúja, a szaúdiak többször is figyelmeztették a férfi miatt a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb kampányt indítottak egy ismert kártevővel a rosszindulatú felek, ezúttal kimondottan a webkamerákat célozva.","shortLead":"Újabb kampányt indítottak egy ismert kártevővel a rosszindulatú felek, ezúttal kimondottan a webkamerákat célozva.","id":"20241220_hiatusrat-kartevo-sebezheto-eszkozok-webkamerak-keresese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949.jpg","index":0,"item":"6371c3af-2378-4e7f-9fe1-1513fd70d6f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_hiatusrat-kartevo-sebezheto-eszkozok-webkamerak-keresese","timestamp":"2024. december. 20. 16:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést az FBI: sebezhető webkamerák után kutat egy kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","id":"20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50.jpg","index":0,"item":"ac2ea0ef-abf9-434d-9bdf-278bf64f658c","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2024. december. 21. 20:11","title":"Január első felében dönt a MOHU és az Energiaügyi Minisztérium az új lomtalanítási rendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a77e19-187c-4867-bbe3-1d9d622f438e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a szögletes lámpás különleges kettes Golfból alig pár ezer darab készült, és ennek a remek példánynak az árából majdnem kijön egy vadonatúj Golf R.","shortLead":"Ebből a szögletes lámpás különleges kettes Golfból alig pár ezer darab készült, és ennek a remek példánynak az árából...","id":"20241221_meregdraga-porteka-ez-a-kivalo-regi-vw-rallye-golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a77e19-187c-4867-bbe3-1d9d622f438e.jpg","index":0,"item":"981110dd-dc9d-479c-9a10-e6689f541a1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_meregdraga-porteka-ez-a-kivalo-regi-vw-rallye-golf","timestamp":"2024. december. 21. 07:21","title":"Méregdrága portéka ez a kiváló régi Rallye Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csányi Sándornak már csak egy gyermeke van, akinek hazai cégben nincs pozíciója.","shortLead":"Csányi Sándornak már csak egy gyermeke van, akinek hazai cégben nincs pozíciója.","id":"20241220_hvg-Csanyi-Sandor-Csanyi-Adam-Unity-SK-Holding-csaladi-vagyonkezelo-Unity-Vagyonkezelo-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"e8b94fe9-c057-45c2-be16-63038be54ca7","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-Csanyi-Sandor-Csanyi-Adam-Unity-SK-Holding-csaladi-vagyonkezelo-Unity-Vagyonkezelo-Alapitvany","timestamp":"2024. december. 20. 12:15","title":"Csányi harmadik fia is beszállt a családi vagyon kezelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszternek most szilveszterig szerződést kell kötnie az érintett intézményfenntartókkal.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszternek most szilveszterig szerződést kell kötnie az érintett intézményfenntartókkal.","id":"20241221_budapesti-egeszsegugyi-fejlesztes-idei-keretei-kiosztas-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"56bca4e9-b7e5-4776-9a4e-fba213a88dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_budapesti-egeszsegugyi-fejlesztes-idei-keretei-kiosztas-koltsegvetes","timestamp":"2024. december. 21. 09:59","title":"Most osztották ki a budapesti egészségügyi fejlesztés idei kereteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","shortLead":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","id":"20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2.jpg","index":0,"item":"0258897e-9f5f-469a-ab80-b0143415433a","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","timestamp":"2024. december. 21. 15:57","title":"Olaf Scholz Magdeburgba utazott, az Egyesült Államok felajánlotta a segítségét a karácsonyi vásárban történt tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is számíthatunk, amely akár szentestéig is kitarthat.","shortLead":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is...","id":"20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4.jpg","index":0,"item":"4ed548a3-c73b-4c42-92f8-aec8131bbf56","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","timestamp":"2024. december. 20. 06:37","title":"Pénteken be kell érnünk az esővel, de karácsonyig még számíthatunk havazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]