1984 decemberében két, később klasszikussá érő karácsonyi dal versengett a slágerlisták vezető helyéért. A jótékonysági céllal a Band Aid jóvoltából megszületett Do They Know It’s Christmas? és a Wham! Last Christmas című dala. George Michael volt a közös keresztmetszet, olyannyira, hogy nemcsak felénekelte a Band Aid dalát, amelyet az etiópiai éhezők támogatásának a szándéka hívott életre, hanem a Last Christmas jogdíját is felajánlotta ugyanerre a célra.

Ebből is látszik, hogy negyven évvel ezelőtt igencsak erős volt az ünnepi dalfelhozatal, de végül a Band Aid közös erőfeszítése lett a befutó a slágerlisták élén. A Last Christmas viszont az elmúlt negyven évben eggyé nőtt a karácsonnyal.

A dalt 1984 augusztusában vették fel az egykor divatos Advision stúdióban Londonban. A Last Christmas sikerét sokan próbálták megfejteni, az egyik oka valószínűleg a hangzása: a zene már-már általánosan egyszerű, azon ritka dalok egyike, amelyekben ugyanaz a dallam és ugyanazok az akkordok kötődnek a versszakhoz és a refrénhez. A szövege viszont már sokkal jellegzetesebb és bonyolultabb, megteremtve a feszültséget a zenével, ami aztán a hallgatóban is tovább visszhangzik: a hangzás boldogsága és a viszonzatlan szerelem szomorúsága különleges elegyet alkot.

A ma már szintén ikonikus videó forgatását az utolsó pillanatban szervezték meg. George Michael azt kérte a rendező Andrew Morahantól, hogy készítse el a Club Tropicana karácsonyi tematikájú verzióját, és elküldte Európába, hogy keresse meg ehhez a megfelelő minőségű havat. A videót végül novemberben vették fel a svájci Saas-Fee üdülőben, a forgatás a résztvevők emlékei szerint nagyon laza hangulatú volt, és az alkohol is fogyott rendesen, George Michael pedig képes volt mindenkit megnevettetni.

A forgatás befejezése után Michael rögtön a Do They Know It’s Christmas? felvételére indult, ahol olyan popsztárokhoz csatlakozott, mint Sting, Bono, Boy George és Phil Collins. Ironikus, hogy a saját szerzeménye pont a Band Aid száma miatt nem lehetett első a slágerlistákon, a Last Christmas cserébe olyan klasszikussá vált, amelyhez az elképesztő médiafelhajtás ellenére sem tudott felnőni a másik dal.