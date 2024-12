Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az egérkísérletek során arra a következtetésre jutottak, hogy mindösszesen háromféle neuron képes irányítani az ember étkezését. Ez annyit tesz: valójában reflexből eszünk.","shortLead":"Amerikai kutatók az egérkísérletek során arra a következtetésre jutottak, hogy mindösszesen háromféle neuron képes...","id":"20241225_eves-etkezes-emberi-agy-neuron-idegsejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e.jpg","index":0,"item":"8ffe8689-1617-431e-bbbc-07b70ecef0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_eves-etkezes-emberi-agy-neuron-idegsejt","timestamp":"2024. december. 25. 12:03","title":"A tudósokat is megdöbbentette, mennyire egyszerű agyi folyamat irányítja az evést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906de850-e55c-4a24-b988-b5a3bd75c02b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ünnepi szívfájdalom fülbemászó zenéje és emblematikus videója összenőtt a karácsonnyal, és még mindig megunhatatlan. ","shortLead":"Az ünnepi szívfájdalom fülbemászó zenéje és emblematikus videója összenőtt a karácsonnyal, és még mindig megunhatatlan. ","id":"20241223_last-christmas-40-eves-george-michael-wham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906de850-e55c-4a24-b988-b5a3bd75c02b.jpg","index":0,"item":"80fa5bf4-da71-476a-9b31-bd8a404e2726","keywords":null,"link":"/elet/20241223_last-christmas-40-eves-george-michael-wham","timestamp":"2024. december. 23. 12:52","title":"40 éves a Last Christmas – a dal, amely nélkül ma már nincs karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fb42b0-8045-490b-bb94-95fd596fa0b8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy nap után elhagyhatta a kórházat az egykori amerikai elnök.","shortLead":"Egy nap után elhagyhatta a kórházat az egykori amerikai elnök.","id":"20241224_korhaz-Bill-Clinton-laz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51fb42b0-8045-490b-bb94-95fd596fa0b8.jpg","index":0,"item":"391e933d-ce26-4c3b-85be-ed6f605c48fb","keywords":null,"link":"/elet/20241224_korhaz-Bill-Clinton-laz","timestamp":"2024. december. 24. 20:50","title":"Kiengedték a kórházból Bill Clintont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b98058-9340-4917-bb99-43630ad5a885","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Három napon át várják meleg étellel a rászorulókat.","shortLead":"Három napon át várják meleg étellel a rászorulókat.","id":"20241224_tomeg-nepligeti-etelosztas-krisna-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28b98058-9340-4917-bb99-43630ad5a885.jpg","index":0,"item":"86b73375-62cb-4452-aad0-c80f34870b4c","keywords":null,"link":"/elet/20241224_tomeg-nepligeti-etelosztas-krisna-fotok","timestamp":"2024. december. 24. 14:55","title":"Hatalmas tömeg gyűlt össze a népligeti krisnás ételosztásra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","shortLead":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","id":"20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4.jpg","index":0,"item":"87a49bdd-5815-4387-bcca-79a37f604b26","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","timestamp":"2024. december. 24. 09:44","title":"Orbán Viktor Tállai mellett jézuskázott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7c872a-5637-428c-b023-be7346e0d8a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mintegy 1200 embert kellett evakuálni.","shortLead":"Mintegy 1200 embert kellett evakuálni.","id":"20241224_Tuz-volt-az-Eiffel-toronyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae7c872a-5637-428c-b023-be7346e0d8a8.jpg","index":0,"item":"aca906d6-5a7b-488b-8c7b-fe08b736d64f","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_Tuz-volt-az-Eiffel-toronyban","timestamp":"2024. december. 24. 14:23","title":"Tűz volt az Eiffel-toronyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Booking.com szóvivője szerint nem hiba, hanem funkció, hogy egy e-mail cím elgépelése miatt a foglalás egy ismeretlen felhasználó fiókjában is megjelenik.","shortLead":"A Booking.com szóvivője szerint nem hiba, hanem funkció, hogy egy e-mail cím elgépelése miatt a foglalás egy ismeretlen...","id":"20241223_booking-utazas-szervezes-hibas-email-cim-elgepeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736.jpg","index":0,"item":"9371db0d-6410-4327-8ea2-48e73c6ea5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_booking-utazas-szervezes-hibas-email-cim-elgepeles","timestamp":"2024. december. 23. 13:03","title":"Bookingon szervez utazást? Nagyon figyeljen: egyetlen apró elírás, és idegenek kezében landolnak az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]