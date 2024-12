Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f04dcadf-0146-45ac-b2ac-4fee53b41a8c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap brüsszeli tudósítója szerint a magyar uniós elnökséget a kormányfő a maga jobboldali-populista céljaira használt ki. Jan Diesteldorf szerint az eltelt hat hónap alapján senki sem állíthatja, hogy nem tudja, mit akar ez az ember.","shortLead":"A legnagyobb német lap brüsszeli tudósítója szerint a magyar uniós elnökséget a kormányfő a maga jobboldali-populista...","id":"20241227_suddeutsche-zeitung-orban-eu-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f04dcadf-0146-45ac-b2ac-4fee53b41a8c.jpg","index":0,"item":"18bc36b6-7556-4455-9309-7bf1c74c79cb","keywords":null,"link":"/360/20241227_suddeutsche-zeitung-orban-eu-elnokseg","timestamp":"2024. december. 27. 07:30","title":"Süddeutsche-vélemény: Orbán megmutatta, mennyire destruktív és veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk azokat, melyeket a repülés és az űrkutatás terén tartottak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk...","id":"20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184.jpg","index":0,"item":"d04e9e8e-ab79-4e37-b236-43beb6afeeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","timestamp":"2024. december. 26. 11:35","title":"2024 legjobb találmányai: 3D-s térkép a világegyetemről, és a kozmikus internet, amit macskás videóval teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően az emberek sem voltak rá felkészülve. Húsz éve karácsonykor a világ borzalmas leckét kapott.","shortLead":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően...","id":"20241226_cunami-2004-elorejelzes-szokoar-indiai-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e.jpg","index":0,"item":"e8da0e6f-4fff-4092-90dc-0222a7e0c1be","keywords":null,"link":"/360/20241226_cunami-2004-elorejelzes-szokoar-indiai-ocean","timestamp":"2024. december. 26. 07:00","title":"„Annyira megijedtem, hogy sírni sem tudtam, a hullám elkapott, és magával ragadott az óceánba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a8a7f-3ba7-43cf-99d9-9a54126b3e83","c_author":"Concorde Csoport","category":"brandcontent","description":"2025 első hónapjaiban alapvető változás következik be számos lakossági állampapír kamatozásában, erre pedig minden befektetési szolgáltató komoly lehetőségként tekint. A lakossági állampapírokról a legtöbbeknek az Államkincstárnál vezetett számlákon lévő kisebb megtakarítások jutnak eszébe, arra kevesebben gondolnak, hogy a megváltozó kamatfeltételeknek a privátbanki ügyfelek portfólióiban is lényeges következménye lehet. Erről kérdeztük Tabányi Mónikát, a Concorde privátbanki üzletágának igazgatóját.","shortLead":"2025 első hónapjaiban alapvető változás következik be számos lakossági állampapír kamatozásában, erre pedig minden...","id":"20241129_Lakossagi-allampapirok-privatbanki-szemszogbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b0a8a7f-3ba7-43cf-99d9-9a54126b3e83.jpg","index":0,"item":"f83de66c-6c0d-49c2-b301-458a858b0509","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_Lakossagi-allampapirok-privatbanki-szemszogbol","timestamp":"2024. december. 25. 15:30","title":"Lakossági állampapírok privátbanki szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások. A tőzsdei jelenlét nemcsak új források bevonását teszi lehetővé, hanem egyben a cég presztízsének és átláthatóságának növelését is biztosítja. Az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde által létrehozott BÉT&MBH Bank MentorHub program épp ezeknek a fejlődni vágyó vállalkozásoknak nyújt szakmai és anyagi támogatást a felkészülés során. Kollega-Tarsoly Dániellel, az MBH Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a program céljairól, lehetőségeiről és eredményeiről.","shortLead":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások...","id":"20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948.jpg","index":0,"item":"1ef347b0-d36a-49da-800e-d786ab40bd6f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","timestamp":"2024. december. 26. 11:30","title":"Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecae18e-4cc0-4efb-b3c6-f608ee0b403f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Nincsenek könnyű és nehéz, primitív vagy fennkölt nyelvek, állapítja meg a professzor, akinek gyors egymásutánban két kötete, a Milyen nyelv az angol? és a Szmoking és bermuda is megjelent.","shortLead":"Nincsenek könnyű és nehéz, primitív vagy fennkölt nyelvek, állapítja meg a professzor, akinek gyors egymásutánban két...","id":"20241226_hvg-nadasdy-adam-nyelvesz-konyv-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eecae18e-4cc0-4efb-b3c6-f608ee0b403f.jpg","index":0,"item":"48a4bd30-3421-48d1-ad30-519e0930d3db","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-nadasdy-adam-nyelvesz-konyv-interju","timestamp":"2024. december. 26. 10:45","title":"Nem a nyelvtudás öröklődik, csak a képesség, hogy a környezetünk nyelvét megtanuljuk – interjú Nádasdy Ádámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","shortLead":"A gigászi összeg megnyeréséhez egy 2 dolláros szelvény is elég lehet.","id":"20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0010dad-21dc-4906-926b-b02a2460cddd.jpg","index":0,"item":"aa69bbc3-ebc1-4d9b-89cb-b8a6f3085ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241226_Egymilliard-dollar-fole-nott-egy-amerikai-lotto-fonyeremenye","timestamp":"2024. december. 26. 19:50","title":"Egymilliárd dollár fölé nőtt egy amerikai lottó főnyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","shortLead":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","id":"20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"de22e710-8d5f-40c9-9db4-b9781827c515","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","timestamp":"2024. december. 26. 11:33","title":"Lázár János mutogatós játékot játszott a feleségével karácsony alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]