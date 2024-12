Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, Zoran Milanovic a voksok több mint felét megszerezte, így várhatóan nem kell második fordulót tartani. ","shortLead":"Úgy tűnik, Zoran Milanovic a voksok több mint felét megszerezte, így várhatóan nem kell második fordulót tartani. ","id":"20241229_horvat-elnokvalasztas-zoran-milanovic-exit-poll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af.jpg","index":0,"item":"0a9a8ed8-81ca-4354-8015-1bbdaf2185d7","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_horvat-elnokvalasztas-zoran-milanovic-exit-poll","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Milanovic marad a horvát elnök az exit pollok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","shortLead":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","id":"20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"aa4d3810-72c6-4ec1-afb1-9a6e1c2c3bc2","keywords":null,"link":"/elet/20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","timestamp":"2024. december. 29. 16:38","title":"Megvolt az év utolsó lottóhúzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","shortLead":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","id":"20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511.jpg","index":0,"item":"f7cb8453-0425-471c-b1aa-ba99e59db494","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","timestamp":"2024. december. 29. 12:37","title":"Kigyulladt az Air Canada járatának bal szárnya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról. A helyzet javult, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig van víz a tüdejében.","shortLead":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról. A helyzet javult, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig...","id":"20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47.jpg","index":0,"item":"f222aeab-65cf-4b24-b6fc-21e9c6684ec7","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","timestamp":"2024. december. 29. 13:03","title":"„Nagyjából egy hét, amíg a gyógyszerek kifejtik a hatásukat, reméljük, bírni fogja addig a szervezete” - antibiotikummal kezelik Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b3bd5-9b0b-4b13-86f9-d8456b775b22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Speciálisan átalakított autót állított hadrendbe Oroszország, hogy megvédje az ukrán drónoktól a szárazföldi csapatokat és épületeket. A fegyverrendszer hatékonysága azonban kérdéses.","shortLead":"Speciálisan átalakított autót állított hadrendbe Oroszország, hogy megvédje az ukrán drónoktól a szárazföldi csapatokat...","id":"20241230_orosz-ukran-haboru-legvedelem-dron-lada-niva-geppuska-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d48b3bd5-9b0b-4b13-86f9-d8456b775b22.jpg","index":0,"item":"6aae0a46-8a12-4c17-bce3-c8399fadc17f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_orosz-ukran-haboru-legvedelem-dron-lada-niva-geppuska-video","timestamp":"2024. december. 30. 12:03","title":"Lada Nivára szerelt géppuskákkal állítaná meg az ukrán drónokat az orosz hadsereg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk több termék esetében. A tejtermékek ára csaknem másfélszeresére nőtt január óta, a tojás még jobban drágult.","shortLead":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk...","id":"20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83.jpg","index":0,"item":"35bd6e89-0f09-4c63-867e-37cb73df1a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","timestamp":"2024. december. 30. 12:37","title":"Elmúlt a karácsony, nem múlt el a drágulás - ez a HVG decemberi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme történelmi csúcsokat dönget, és ehhez jelentősen hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok. Ausztrál kutatók vizsgálata egy érdekes jelenséget tárt fel: az erős környezetszennyezéssel sújtott régióknál lassabb a felmelegedés üteme.","shortLead":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme...","id":"20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6.jpg","index":0,"item":"d312600b-ff1f-488f-aa0b-a3514930c5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 29. 10:03","title":"Különös, bár logikus jelenségre figyeltek fel: van a környezet súlyos szennyezésének egy meglepő oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]