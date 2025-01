Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélsőjobb köszönet Orbán Viktornak, <strong>kemény uniós beszólás Moszkvának,</strong> bajokat okozhat az orosz gázszállítások leállítása, veszélyeket hordoz Donald Trump újabb elnöksége. Ezek kiemelt témák a világlapokban az új év nyitányán.","shortLead":"Szélsőjobb köszönet Orbán Viktornak, <strong>kemény uniós beszólás Moszkvának,</strong> bajokat okozhat az orosz...","id":"20250101_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2ea268e8-beee-4ba7-a2fd-e735aff6348d","keywords":null,"link":"/360/20250101_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 01. 10:25","title":"Európa a szakadék szélén, Amerika jövője is aggasztó, a Nyugat végének a kezdete jöhet – így várja az évet a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0aee73-2269-44b3-a3dd-57064892ddce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi előbb egy étteremben lőtt rá rokonaira és barátaira, majd menekülés közben több másik helyszínen is gyilkolt.","shortLead":"A férfi előbb egy étteremben lőtt rá rokonaira és barátaira, majd menekülés közben több másik helyszínen is gyilkolt.","id":"20250102_montenegro-amokfuto-lovoldozes-rendorseg-nyomozas-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a0aee73-2269-44b3-a3dd-57064892ddce.jpg","index":0,"item":"bcd8615a-4be2-465f-aaf5-d33e74c28746","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_montenegro-amokfuto-lovoldozes-rendorseg-nyomozas-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 06:59","title":"Végzett magával a montenegrói ámokfutó, miután tíz embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7087a7e9-685f-4c47-88a9-9638b3dfc0e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a Csaknekedkislány jegyzi az orfűi fesztivál hivatalos dalát.","shortLead":"Ezúttal a Csaknekedkislány jegyzi az orfűi fesztivál hivatalos dalát.","id":"20250102_fishing-on-orfu-himnusz-csaknekedkislany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7087a7e9-685f-4c47-88a9-9638b3dfc0e4.jpg","index":0,"item":"76ba130f-c13b-4126-b08b-0a4acb57992f","keywords":null,"link":"/kultura/20250102_fishing-on-orfu-himnusz-csaknekedkislany","timestamp":"2025. január. 02. 11:50","title":"„A tó hűt! A bor fűt!” – megjelent a Fishing on Orfű idei himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0913b75b-f79b-4249-b150-a5da630a3982","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A végzetes ostobaság az volt, hogy nem láttuk a veszélyét, hogy kétharmaddal korlátlan hatalmat lehet szerezni – mondja a január 2-án nyolcvanéves Haraszti Miklós. Az egykori ellenálló, volt SZDSZ-es politikus egy színes forradalom esélyét látja a mai Magyarországon.","shortLead":"A végzetes ostobaság az volt, hogy nem láttuk a veszélyét, hogy kétharmaddal korlátlan hatalmat lehet szerezni – mondja...","id":"20250102_hvg-haraszti-miklos-interju-rendszervaltas-Kadar-Orban-rendszer-Magyar-Peter-alkotmanyossag-szines-forradalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0913b75b-f79b-4249-b150-a5da630a3982.jpg","index":0,"item":"b93b9403-8f8e-48dd-8bce-ef10d25acf48","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg-haraszti-miklos-interju-rendszervaltas-Kadar-Orban-rendszer-Magyar-Peter-alkotmanyossag-szines-forradalom","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Haraszti Miklós: Minden kleptokrácia az arany vécékefén bukott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd Néprajzi Múzeum szerepelt a tervben, de ezt most megváltoztatták.","shortLead":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd...","id":"20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8.jpg","index":0,"item":"a369ecca-d7b8-4c7c-b094-5d4a1cc7e0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","timestamp":"2025. január. 01. 10:23","title":"Az Agrárminisztérium épületébe költözhet az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153c914a-e635-48ff-935a-6e5ca9203cf3","c_author":"Kovács István","category":"elet","description":"Más is akart már Budapestre nagykörúti Duna-ágat, nem csak az MKKP, ráadásul a kutyapártnak komoly konkurenciája van, ha végignézünk a nagyot álmodó városépítészek tervein. Elbontott Gellért-hegy, két kilométeres <strong>holland</strong> magaslat és 182 méteres szobor egy indiai faluban. Na jó, az utolsót tényleg megépítették.","shortLead":"Más is akart már Budapestre nagykörúti Duna-ágat, nem csak az MKKP, ráadásul a kutyapártnak komoly konkurenciája van...","id":"20241231_budapest-tervek-piramis-akropolisz-gellert-hegy-berlin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153c914a-e635-48ff-935a-6e5ca9203cf3.jpg","index":0,"item":"9c7d7de8-4c6c-458c-9d75-95bc0fa0152c","keywords":null,"link":"/elet/20241231_budapest-tervek-piramis-akropolisz-gellert-hegy-berlin-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 17:30","title":"Piramist Budára, akropoliszt a Gellért-hegyre, ezerméteres szeméthegyet Berlinbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adófizetők pénzéből jutott a kormánymédiának és a református egyháznak is.","shortLead":"A magyar adófizetők pénzéből jutott a kormánymédiának és a református egyháznak is.","id":"20250102_Szlovakia-magyar-kormany-kozpenz-foci-tamogatas-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f.jpg","index":0,"item":"7f72006a-8911-4860-acbd-bfe02696c50a","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Szlovakia-magyar-kormany-kozpenz-foci-tamogatas-euro","timestamp":"2025. január. 02. 10:47","title":"Ötmillió euróval támogatta a szlovák focit a magyar kormány 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","shortLead":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","id":"20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344.jpg","index":0,"item":"13588eec-e0ab-43a0-a597-88f0aa51f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","timestamp":"2025. január. 02. 08:25","title":"Íme a magyar tervezésű új kabrió Suzuki Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]