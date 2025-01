Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f18c2b8e-2899-420b-89d8-2d3a6f6067e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester szerint a nevelés hiánya állhat a városban tapasztalt károkozások hátterében.","shortLead":"A polgármester szerint a nevelés hiánya állhat a városban tapasztalt károkozások hátterében.","id":"20250104_pasztoi-mikulas-hangszoro-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f18c2b8e-2899-420b-89d8-2d3a6f6067e8.jpg","index":0,"item":"9c63aaea-f6bf-418a-bdcd-3bb8ee49552d","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_pasztoi-mikulas-hangszoro-lopas","timestamp":"2025. január. 04. 20:49","title":"Kilopták a hangszórót a pásztói Mikulás hátuljából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354b3d9-e211-43a1-aa32-9adc3caba347","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tükröződésmentes tévé a jelen, a tévénézésen jócskán túlmutató készülék pedig a nagyon közeli jövő a Samsung szerint. A vállalat a CES 2025 kiállításon mutatta be a Samsung Vision AI-t, azt a rendszert, amely reményei szerint a filmek, sorozatok és tévéműsorok világából egy „adaptív és intelligens otthoni társsá” teheti a tévékészülékeket.","shortLead":"A tükröződésmentes tévé a jelen, a tévénézésen jócskán túlmutató készülék pedig a nagyon közeli jövő a Samsung szerint...","id":"20250106_samsung-vision-ai-tv-kepernyok-mesterseges-intelligencia-tevezes-first-look-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7354b3d9-e211-43a1-aa32-9adc3caba347.jpg","index":0,"item":"dc284ca2-773a-4af0-8c0c-420d37b5d098","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_samsung-vision-ai-tv-kepernyok-mesterseges-intelligencia-tevezes-first-look-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 08:33","title":"„A tévé nem arról fog szólni, ami megy rajta, hanem arról, aki nézi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e2843a-2e86-41af-8ab8-692bbaf0fc2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és a tudatosság.","shortLead":"Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és...","id":"20250105_fiatalsag-megorzese-titka-oregedes-ellenszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2843a-2e86-41af-8ab8-692bbaf0fc2e.jpg","index":0,"item":"b844a100-8eb0-4697-ac98-6a48a254d200","keywords":null,"link":"/elet/20250105_fiatalsag-megorzese-titka-oregedes-ellenszere","timestamp":"2025. január. 05. 05:50","title":"20 évvel fiatalabbnak tűnnek a koruknál azok, akik mindennap odafigyelnek erre a 10 dologra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Miután az ember lassan beletörődik a múlt megváltoztathatatlanságába, és a jelenben nem igazán érzi jól magát, úgy döntött: a jövőt megtartja magának. Yuval Noah Harari izraeli történész új okoskönyvében az információs hálózatok fejlődését vizsgálva arra jut, lehet, hogy az emberiség történetét Valaki Más írja.","shortLead":"Miután az ember lassan beletörődik a múlt megváltoztathatatlanságába, és a jelenben nem igazán érzi jól magát...","id":"20250105_hvg-nexus-harari-tortenelem-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1c09ed-7edf-438e-940f-d41af857cdcd.jpg","index":0,"item":"931fd9c0-b3de-41ae-8842-385da5a3d4b9","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-nexus-harari-tortenelem-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 05. 19:30","title":"\"Nem csak egy eszköz, hanem ügynök\" – Harari elmagyarázza, miért veszélyesebb a mesterséges intelligencia az atombombánál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A hírt még nem erősítették meg, de Kubatov Gábor azt ígérte, hogy nemsokára bejelentést tesz a témában.","shortLead":"A hírt még nem erősítették meg, de Kubatov Gábor azt ígérte, hogy nemsokára bejelentést tesz a témában.","id":"20250106_Robbie-Keane-Fradi-uj-vezetoedzo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512.jpg","index":0,"item":"08cab5eb-d8e2-41d4-8334-7ac4ea1946df","keywords":null,"link":"/sport/20250106_Robbie-Keane-Fradi-uj-vezetoedzo-ebx","timestamp":"2025. január. 06. 13:53","title":"Robbie Keane lehet a Fradi új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –, amely közül már egy is nagyot lökne a gazdasági teljesítményen, hát még a három egyszerre. Az MNB kiszámolta, hogy ez mennyivel dobja meg a magyar gazdaságot az új évben, és azt is, hogy mennyire fogja a három üzem növelni a GDP-t és a foglalkoztatottságot egészen 2030-ig.","shortLead":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –...","id":"20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"0069c501-333b-426f-abfa-ae86fb81fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 14:00","title":"MNB: Három óriási gyár 2025-ös beindulása lökhet a gazdaságon nagyot, de a profitot és a bérek egy részét ki is viszik az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f13b00-4b71-44e2-b560-d2ed8085286b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen 30 millió rubel büntetést szabtak ki a bíróságok.","shortLead":"Összesen 30 millió rubel büntetést szabtak ki a bíróságok.","id":"20250106_orosz-hatosagok-homofobtorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61f13b00-4b71-44e2-b560-d2ed8085286b.jpg","index":0,"item":"b6437b80-9ea7-4b79-8a9d-0acd6fb237b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_orosz-hatosagok-homofobtorveny","timestamp":"2025. január. 06. 15:09","title":"Másfél év alatt 188-szor büntettek az orosz hatóságok a homofóbtörvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58286161-f3d6-45f9-b683-3413850fbf17","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A listavezető Liverpool hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi rangadóján.","shortLead":"A listavezető Liverpool hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság 20...","id":"20250105_liverpool-manchester-united-angol-bajnoki-merkozes-harry-maguire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58286161-f3d6-45f9-b683-3413850fbf17.jpg","index":0,"item":"c6ab2f52-9bde-45b4-b4d4-2b8958105550","keywords":null,"link":"/sport/20250105_liverpool-manchester-united-angol-bajnoki-merkozes-harry-maguire","timestamp":"2025. január. 05. 20:24","title":"Döntetlen lett a Liverpool - Manchester United rangadó, óriási ziccert hibázott az utolsó pillanatban Maguire – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]