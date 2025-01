Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ausztriai és németországi populista jobboldal nyomulásáról ír a Spiegel. A leendő osztrák kormánynak a nemzetközi színtéren elsősorban Ukrajna kapcsán kell világossá tennie, hogy a jó oldalon áll, írja a Die Presse. A Bloomberg szerint itt az idő a demokratikus intézmények védelmére összpontosítani Ausztriában. Kína, Irán, Oroszország és Észak-Korea összezár, az Egyesült Államok jól teszi, ha felkészül a veszélyre, mondja Hal Brands, a Johns Hopkins Egyetem tanára. Donald Trump ugyan kinyilvánította, mire készül a diplomáciában, de a várható eredmény vegyes, írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Az ausztriai és németországi populista jobboldal nyomulásáról ír a Spiegel. A leendő osztrák kormánynak a nemzetközi...","id":"20250110_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-nemetorszag-egyesult-allamok-trump-musk-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"5a814304-d944-4eb4-8ac7-cf18b3f10762","keywords":null,"link":"/360/20250110_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-nemetorszag-egyesult-allamok-trump-musk-moldova","timestamp":"2025. január. 10. 10:30","title":"Spiegel: Németország rosszul saccolta meg a jobboldali populizmust, az nem csak keletnémet jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.","id":"20250109_megolte-a-feleseget-aztan-feladta-magat-egy-foti-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"f9fac314-90b8-4de3-8083-e32ee2cba7be","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_megolte-a-feleseget-aztan-feladta-magat-egy-foti-ferfi","timestamp":"2025. január. 09. 13:05","title":"Megölte a feleségét, aztán feladta magát egy fóti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086be924-2a95-4fa7-9e83-92912c125ae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"1,6 fokkal volt melegebb tavaly, mint az iparosodás előtti szint. 2024 így a valaha mért legmelegebb év lett. ","shortLead":"1,6 fokkal volt melegebb tavaly, mint az iparosodás előtti szint. 2024 így a valaha mért legmelegebb év lett. ","id":"20250110_klimavaltozas-globalis-felmelegedes-15-celsius-fok-eddigi-legmelegebb-ev-parizsi-klimacel-meghaladva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/086be924-2a95-4fa7-9e83-92912c125ae4.jpg","index":0,"item":"d4784504-0423-4549-a251-bc0d3f2f7a2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20250110_klimavaltozas-globalis-felmelegedes-15-celsius-fok-eddigi-legmelegebb-ev-parizsi-klimacel-meghaladva","timestamp":"2025. január. 10. 08:54","title":"2024 lett az első év, amikor meghaladta 1,5 Celsius-fokot a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747a838b-a15f-42c8-b0dd-15bd70a3c647","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kijevi tárca Szijjártó Péter gáztranzit leállításával kapcsolatos kijelentéseire reagált.","shortLead":"A kijevi tárca Szijjártó Péter gáztranzit leállításával kapcsolatos kijelentéseire reagált.","id":"20250108_ukrajna-kulugyminiszterium-reakcio-gaztranzit-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/747a838b-a15f-42c8-b0dd-15bd70a3c647.jpg","index":0,"item":"3fc84ef7-2352-4a77-8f88-54081201dbf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_ukrajna-kulugyminiszterium-reakcio-gaztranzit-szijjarto-peter","timestamp":"2025. január. 08. 17:24","title":"Ukrán külügy: Ha a magyar fél prioritása Oroszország megerősítése, akkor ezt őszintén be kell vallania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a897dd7-39c3-4763-9a7a-044f178a825f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszokott látvány a két számítógép vagy monitor azoknál, akik gyakran dolgoznak többfeladatos üzemmódban. Sokkal egyszerűbb ennél egy kétkijelzős gépet használni multitaskinghoz. Az Asus rendre kínál ilyet, és most a Las Vegas-i technológiai világkiállítást, a CES 2025-öt tartotta a legrelevánsabb helyszínnek egy újabb bemutatóra.","shortLead":"Megszokott látvány a két számítógép vagy monitor azoknál, akik gyakran dolgoznak többfeladatos üzemmódban. Sokkal...","id":"20250109_asus-zenbook-duo-ux8406ca-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a897dd7-39c3-4763-9a7a-044f178a825f.jpg","index":0,"item":"725bf22f-fe46-4ad4-9b31-f4355ca4c86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_asus-zenbook-duo-ux8406ca-ces-2025","timestamp":"2025. január. 09. 16:24","title":"Nem mindennapi notebook: két képernyője, lecsatolható billentyűzete van az Asus laptopjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem a kijelölt átkelőhelyen akartak átmenni.","shortLead":"Nem a kijelölt átkelőhelyen akartak átmenni.","id":"20250110_halalos-gazolas-anya-gyerek-bag-uttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"b702752b-b6eb-4397-b949-b4e9adc55809","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_halalos-gazolas-anya-gyerek-bag-uttest","timestamp":"2025. január. 10. 09:48","title":"Halálra gázoltak egy nőt és hároméves gyerekét Bagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00847231-5497-43c0-9625-1c8e3063eefe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzvésznek már öt halálos áldozata van.","shortLead":"A tűzvésznek már öt halálos áldozata van.","id":"20250109_los-angeles-hollywood-futotuz-tuzvesz-evakuacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00847231-5497-43c0-9625-1c8e3063eefe.jpg","index":0,"item":"08784d67-ef83-4afb-b7e0-14fe9d97672b","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_los-angeles-hollywood-futotuz-tuzvesz-evakuacio","timestamp":"2025. január. 09. 05:49","title":"Újabb, már a hatodik tűz pusztít Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","shortLead":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","id":"20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63.jpg","index":0,"item":"d303c88a-b495-4f67-853c-ae1381ba2791","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","timestamp":"2025. január. 09. 08:22","title":"Kövér László: „a hazugság népe” ma is megosztónak nevezi Wass Albertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]