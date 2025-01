Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami adott esetben nem létező dolgokat hallucinál. Most a cég is megszólalt, de a fő változtatás a probléma gyökerét nem kezeli.","shortLead":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami...","id":"20250107_apple-iphone-mesterseges-intelligencia-eszkoz-osszegzes-tevedesek-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"54367a31-be60-4a5b-baef-3992c8053770","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_apple-iphone-mesterseges-intelligencia-eszkoz-osszegzes-tevedesek-frissites","timestamp":"2025. január. 07. 15:03","title":"Változtat az Apple az álhíreket mutató rendszerén, de nem úgy, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális vággyal. Ez szembemegy azzal, amit sokan gondolnak.","shortLead":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális...","id":"20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9.jpg","index":0,"item":"d9d7c9fc-061f-452f-b8e9-993adddd0bb9","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","timestamp":"2025. január. 08. 16:00","title":"Váratlan eredmény jött ki: nem találtak erős összefüggést a mindent elsöprő szerelem és a szex között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa690f-cff0-4fd4-a304-4160dbbc0021","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főutakon is nehezítetté vált a közlekedés, több településről ki kellett menteni az árvíz miatt veszélybe került embereket.","shortLead":"A főutakon is nehezítetté vált a közlekedés, több településről ki kellett menteni az árvíz miatt veszélybe került...","id":"20250107_Arvizriasztas-miatt-allt-le-ket-repuloter-az-Egyesult-Kiralysagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4aa690f-cff0-4fd4-a304-4160dbbc0021.jpg","index":0,"item":"7efdc4a7-e570-4222-9426-c0fea9ea6cb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Arvizriasztas-miatt-allt-le-ket-repuloter-az-Egyesult-Kiralysagban","timestamp":"2025. január. 07. 11:33","title":"Árvízriasztás miatt állt le két repülőtér az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cfee37-088b-4a3d-bd04-bb516b0fa1de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gépészmérnök végzettségű Fülöp Péter 1988-ban nyitotta meg legendás, Concerto nevű lemezboltját a Dob utcában, de néhány év után akkor bezárt, és csak 2023-ban nyitott újra, ezúttal a Hollán Ernő utcában. Fülöphöz több, a világon egyedülálló dolog létrehozása köthető, legnagyobb sikerét Torontóban érte el. Németi Sándor interjúja.","shortLead":"A gépészmérnök végzettségű Fülöp Péter 1988-ban nyitotta meg legendás, Concerto nevű lemezboltját a Dob utcában, de...","id":"20241212_Concerto-Fulop-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09cfee37-088b-4a3d-bd04-bb516b0fa1de.jpg","index":0,"item":"d82903ef-c150-4429-ad38-50e22dd01da2","keywords":null,"link":"/kultura/20241212_Concerto-Fulop-Peter","timestamp":"2025. január. 07. 10:47","title":"\"A magyar főváros kulturális pezsgése hiányzott\" – interjú az újranyitott Concerto tulajdonosával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d6c7ba-f029-410a-b2eb-314323e7f880","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Bullás József három év elteltével újra önálló anyaggal jelentkezik a Deák Erika Galériában. A Nonserial címen futó kiállítás képeit – legalábbis azok egy részét – Vera Molnár Mont Sainte-Victoire sorozata ihlette, amelyet viszont a Cézanne által híressé tett dél-francia hegy inspirált. Ez a tény, illetve egy „alkotói bakancslista” is szóba kerül a művésszel folytatott beszélgetés során. A mű interjúja.","shortLead":"Bullás József három év elteltével újra önálló anyaggal jelentkezik a Deák Erika Galériában. A Nonserial címen futó...","id":"20250108_a-mu-bullas-jozsef-festomuvesz-festeszet-kepzomuveszet-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d6c7ba-f029-410a-b2eb-314323e7f880.jpg","index":0,"item":"7070679d-f713-4a08-802a-8cc42dda70ec","keywords":null,"link":"/360/20250108_a-mu-bullas-jozsef-festomuvesz-festeszet-kepzomuveszet-interju","timestamp":"2025. január. 08. 14:30","title":"„Megunták az emberek a nagyon éles, konstruktív vonalakat” – beszélgetés Bullás József festőművésszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187e4cc1-afa8-46fa-8a2b-36e14ec8c06b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A politikai célból bevezetett ársapka, az adóemelések miatt hatalmas volt az élelmiszerek inflációja az elmúlt években. Ami ráadásul a szegényebb rétegeket fokozottan érinti.","shortLead":"A politikai célból bevezetett ársapka, az adóemelések miatt hatalmas volt az élelmiszerek inflációja az elmúlt években...","id":"20250108_rasko-gyorgy-elelmiszer-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/187e4cc1-afa8-46fa-8a2b-36e14ec8c06b.jpg","index":0,"item":"156cc168-b9fe-4d5e-bda3-63d24ddf7c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_rasko-gyorgy-elelmiszer-dragulas","timestamp":"2025. január. 08. 10:02","title":"Raskó György: Egy családnak évente 1,1 millió forinttal többet kell élelmiszerre költenie, és ez a kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a6db0-fd4d-4efd-acd2-9a334242141f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben az előző generáció már kikerült az Apple kínálatából (az EU-ban), a hírek szerint már nem kell sokat várni az utód érkezésére.","shortLead":"Miközben az előző generáció már kikerült az Apple kínálatából (az EU-ban), a hírek szerint már nem kell sokat várni...","id":"20250108_apple-uj-iphone-se-olcso-mobil-megjelenes-datuma-mark-gurman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/823a6db0-fd4d-4efd-acd2-9a334242141f.jpg","index":0,"item":"9186d913-e65d-4d59-a17a-2320cbfa553d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_apple-uj-iphone-se-olcso-mobil-megjelenes-datuma-mark-gurman","timestamp":"2025. január. 08. 14:03","title":"Ekkor érkezhet az Apple új olcsó mobilja, az iPhone SE 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd2c67-1a64-4b42-9512-c01ef0f666ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A LiberLive C1 néven fejlesztette ki a húr nélküli gitárját, ami nagyban emlékezteti az embert a Guitar Hero kontrollerére, csak annál sokkal jobb hangzást ad.","shortLead":"A LiberLive C1 néven fejlesztette ki a húr nélküli gitárját, ami nagyban emlékezteti az embert a Guitar Hero...","id":"20250107_liberlive-c1-hurok-nelkuli-gitar-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89bd2c67-1a64-4b42-9512-c01ef0f666ab.jpg","index":0,"item":"143008a1-c9ca-4db7-b420-bcf36484910f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_liberlive-c1-hurok-nelkuli-gitar-ces-2025","timestamp":"2025. január. 07. 19:03","title":"Elkészült a világ első, húrok nélküli gitárja, bárki megtanulhat játszani rajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]