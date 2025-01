Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"906a59fe-48b6-4abb-a2ae-31cf8d3e445a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban.","shortLead":"A cég már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban.","id":"20250115_Cseh-leanyvallalatot-alapitott-a-met-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906a59fe-48b6-4abb-a2ae-31cf8d3e445a.jpg","index":0,"item":"3d398433-7995-4168-98f3-8e275054b2c5","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Cseh-leanyvallalatot-alapitott-a-met-csoport","timestamp":"2025. január. 15. 15:18","title":"Cseh leányvállalatot alapított a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c4639-8475-4441-bd96-27af9f8089e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat várnak tőle.","shortLead":"Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat...","id":"20250116_blue-origin-new-glenn-raketa-jeff-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28c4639-8475-4441-bd96-27af9f8089e4.jpg","index":0,"item":"af9461a4-5868-4171-9092-34adbd3e19d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_blue-origin-new-glenn-raketa-jeff-bezos","timestamp":"2025. január. 16. 12:03","title":"12 évig fejlesztették, most sikerült elindítani – Mit kell tudni Jeff Bezos rakétájáról, ami a SpaceX nagy riválisa lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozik. A fotói egészen lenyűgözők.","shortLead":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén...","id":"20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59.jpg","index":0,"item":"69102a59-1bee-4875-8cd7-31ecc3992347","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","timestamp":"2025. január. 16. 19:03","title":"A valaha látott legszebb fotót készítették el a Tejútrendszerről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0dc667-fb10-4503-9c2b-9d55a75a7f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Honor új csúcstelefonja hardveresen csak kicsit, szoftveresen azonban sokat fejlődött – a Magic7 Pro elsősorban a mindent átszövő mesterséges intelligenciáról szól. ","shortLead":"A Honor új csúcstelefonja hardveresen csak kicsit, szoftveresen azonban sokat fejlődött – a Magic7 Pro elsősorban...","id":"20250115_honor-magic7-pro-csucstelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0dc667-fb10-4503-9c2b-9d55a75a7f7b.jpg","index":0,"item":"4b309e34-5d55-4006-b332-336388946cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_honor-magic7-pro-csucstelefon-megjelenes","timestamp":"2025. január. 15. 11:00","title":"A legerősebb processzorral és 200 megapixeles kamerával jön a Honor Magic7 Pro, kiderült a magyar ára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","id":"20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0.jpg","index":0,"item":"f590bcac-57eb-4a91-9cd0-ae50d2f2c63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","timestamp":"2025. január. 16. 13:59","title":"Feltörhettek egy kormányzati honlapot, amely már online kaszinókat és sportfogadási oldalakat reklámoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b20ded-13ca-4b8a-a6f1-e3108876ea11","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Vállat vonva elfogadjuk a felülről vagy régről jövő értelmetlen hülyeségeket, a keresztelőt és templomi esküvőt nulla hittel, az egyházi iskolát a képtelen elvárásaival, a zsinóros kabátban bohóckodó ispánt, a hivatalnok felsőbbrendűségét, a feudalizmust – írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Vállat vonva elfogadjuk a felülről vagy régről jövő értelmetlen hülyeségeket, a keresztelőt és templomi esküvőt nulla...","id":"20250117_hvg-Tota-W-Arpad-A-gyermekkor-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b20ded-13ca-4b8a-a6f1-e3108876ea11.jpg","index":0,"item":"dad0f977-1e7e-4249-8065-e1b0811f7e98","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Tota-W-Arpad-A-gyermekkor-vege","timestamp":"2025. január. 17. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Miért kényszerítjük a gyereket bele a szalagavatóba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","id":"20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2.jpg","index":0,"item":"91f4eb97-6dd0-470d-8e3b-8f9f3a08f80f","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","timestamp":"2025. január. 16. 19:18","title":"Százezreket utalt a balmazújvárosi nő egy csalónak, aki Elon Musknak adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304c0d34-bdd0-4f8e-8a2d-c631c342d5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt az országot, ahol helyi specialitás, hogy a pizzára banánt raknak.","shortLead":"Azt az országot, ahol helyi specialitás, hogy a pizzára banánt raknak.","id":"20250117_sved-banan-fobias-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/304c0d34-bdd0-4f8e-8a2d-c631c342d5d0.jpg","index":0,"item":"5975f5c5-85d8-4bf8-83cc-6a8c9339da0d","keywords":null,"link":"/elet/20250117_sved-banan-fobias-miniszter","timestamp":"2025. január. 17. 05:31","title":"Így bolygatta fel Svédországot a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter banánfóbiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]