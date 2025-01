Igazságszérumot adnak Bindzsiztán miniszterelnökének, aki egy interjúban kitálal minden aljasságáról – így lehetne összefoglalni Majka sok szinten áthallásos új klipjét, ami a rajongók között is nagy sikert arat. A klipet alig egy nap alatt 688 ezerszer nézték meg a Youtube-on és 36 ezren lájkolták.

A klip alá érkező kommentek zöme vállveregető: rajongók és az előadót nem kedvelők egyaránt Majka bátorságát dicsérik a politikai szókimondás miatt, a zene maga kevesebb figyelmet kap. Többen is írtak arról, már évek óta várják, hogy Majka kormánykritikusan nyilvánuljon meg, míg mások azt fejtegetik, már a korábbi számaiban is fel lehetett fedezni ezt az üzenetet, csak a sorok között kellett hozzá olvasni. És akad olyan is, aki egészen „bödőcsi magasságúnak” érzi az új alkotást.

A klipről korábban írt cikkünk kommentjei között is sok méltatást kap az ózdi rapper, de olyanok is akadnak, akik szerint csak a jelenlegi rendszer hanyatlását érzi és helyezkedni akar. „Majka is a fidesz rendszer kegyeltje. Azért csinálta most ezt a zenét, hogy magát védje” – írja egyikük. De van, aki a klip záróképsoraira utalva arra figyelmezteti Majkát, „a pinceablakon kizuhanás is lehet halálos”. De többen élcelődnek azzal is, hogy ezzel a számmal az előadó elbukta az esélyét a Kossuth-díjra.

A szöveg és a képi világ mélyebb értelmét kutatva többen is arra a megfejtésre jutottak, hogy az igazságszérumot beadó srác kísértetiesen hasonlít Magyar Péterre, vélhetően a fehér slimfit ing, a szőke zselézett haj, meg a politikai kontextus alapján. Ha még nem látta a klipet, vagy önnek sem ugrott be elsőre a Tisza elnöke a történet méregkeverőjéről, itt nézheti meg: