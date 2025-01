Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b7fd276-dadb-491b-91dd-5fa615622bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Óbudai Árpád Gimnázium januártól már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlógimnáziumaként működik.","shortLead":"Az Óbudai Árpád Gimnázium januártól már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlógimnáziumaként működik.","id":"20250116_A-korabbi-tiltakozasok-ellenere-az-NKE-rektori-megbizottja-ugy-latja-hogy-az-Obudai-Arpad-Gimnazium-atvetelevel-mindenki-jol-jart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7fd276-dadb-491b-91dd-5fa615622bff.jpg","index":0,"item":"5715d275-04c3-4057-a1bc-a42c5aa0ab8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_A-korabbi-tiltakozasok-ellenere-az-NKE-rektori-megbizottja-ugy-latja-hogy-az-Obudai-Arpad-Gimnazium-atvetelevel-mindenki-jol-jart","timestamp":"2025. január. 16. 13:07","title":"A korábbi tiltakozások ellenére az NKE rektori megbízottja úgy látja, hogy az Óbudai Árpád Gimnázium átvételével mindenki jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","shortLead":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","id":"20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"df9938c9-4e81-44ba-8300-de784f5db14f","keywords":null,"link":"/360/20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","timestamp":"2025. január. 17. 07:30","title":"Magyar Péter miatt Orbán közelebb került a leplezetlen tekintélyelvűséghez – egy konzervatív amerikai híroldal szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke azt is egykori barátja szemére vetette, hogy a saját keresztfiát is odadobja a propagandistáknak a hatalma megtartása érdekében.","shortLead":"A Tisza elnöke azt is egykori barátja szemére vetette, hogy a saját keresztfiát is odadobja a propagandistáknak...","id":"20250116_Magyar-Peter-arulonak-nevezte-az-ot-lebolondozo-Gulyas-Gergelyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"a4eb4dc1-54d8-4b46-9803-524f111a2362","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Magyar-Peter-arulonak-nevezte-az-ot-lebolondozo-Gulyas-Gergelyt","timestamp":"2025. január. 16. 11:23","title":"Magyar Péter árulónak nevezte az őt lebolondozó Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23da0a44-b859-47f0-971a-9a0ea622870a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"79 év telt el a legutóbbi, rekordméretű földrengés óta, évről évre körülbelül egy százalékkal nő a valószínűsége egy újabb hasonló katasztrófának. ","shortLead":"79 év telt el a legutóbbi, rekordméretű földrengés óta, évről évre körülbelül egy százalékkal nő a valószínűsége...","id":"20250116_Egy-japan-kutatas-szerint-30-even-belul-valoszinuleg-lesz-egy-megafoldrenges-az-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23da0a44-b859-47f0-971a-9a0ea622870a.jpg","index":0,"item":"bcceec72-b45a-4932-8add-a8ea23f7528f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_Egy-japan-kutatas-szerint-30-even-belul-valoszinuleg-lesz-egy-megafoldrenges-az-orszagban","timestamp":"2025. január. 16. 14:41","title":"Egy japán kutatás szerint 30 éven belül katasztrofális földrengés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48977a-8ce0-4138-997a-d9a71ecd40aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt ígérik, a média minden szegmensével foglalkoznak majd.","shortLead":"Azt ígérik, a média minden szegmensével foglalkoznak majd.","id":"20250116_Mediapiaci-szaklapot-inditanak-a-Telex-es-a-G7-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d48977a-8ce0-4138-997a-d9a71ecd40aa.jpg","index":0,"item":"7fa8d2bc-a6a3-4940-bdf4-a9bb42848633","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Mediapiaci-szaklapot-inditanak-a-Telex-es-a-G7-tulajdonosai","timestamp":"2025. január. 16. 10:12","title":"Médiapiaci szaklapot indítanak a Telex és a G7 tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b48281f-c6af-421d-90fc-a8cb4d540259","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznőt II. Erzsébet 1970-ben a Brit Birodalom Rendjével tüntette ki, 2004-ben lovaggá is ütötte.","shortLead":"A színésznőt II. Erzsébet 1970-ben a Brit Birodalom Rendjével tüntette ki, 2004-ben lovaggá is ütötte.","id":"20250117_joan-plowright-szineszno-halalhir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b48281f-c6af-421d-90fc-a8cb4d540259.jpg","index":0,"item":"b103f847-731c-4bed-ab65-afa314fb8c8d","keywords":null,"link":"/kultura/20250117_joan-plowright-szineszno-halalhir","timestamp":"2025. január. 17. 15:46","title":"Elhunyt Joan Plowright Tony-díjas színésznő, Laurence Olivier özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata politikus arra figyelmeztetett, hogy az amerikaiakat a félretájékoztatás és a dezinformáció lavinája temeti maga alá, ami lehetővé teszi a hatalommal való visszaélést.","shortLead":"A demokrata politikus arra figyelmeztetett, hogy az amerikaiakat a félretájékoztatás és a dezinformáció lavinája temeti...","id":"20250116_joe-biden-amerikai-elnok-utolso-beszed-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36.jpg","index":0,"item":"c6dfa92a-012a-4cbf-bed8-67d367183629","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_joe-biden-amerikai-elnok-utolso-beszed-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 16. 10:54","title":"Joe Biden utolsó elnöki beszéde: Az ultragazdagok növekvő hatalma szó szerint veszélyezteti a demokráciánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140778e2-63df-4bb3-9e24-85eee3e60aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Gyenge a forint, kéne rendes pénz” címmel európai turnéra indul az előadó.","shortLead":"„Gyenge a forint, kéne rendes pénz” címmel európai turnéra indul az előadó.","id":"20250117_Mielott-visszavonul-Krubi-meg-beveszi-Europat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/140778e2-63df-4bb3-9e24-85eee3e60aae.jpg","index":0,"item":"2d3317cb-3513-4a6a-ad87-df2c503de833","keywords":null,"link":"/kultura/20250117_Mielott-visszavonul-Krubi-meg-beveszi-Europat","timestamp":"2025. január. 17. 18:17","title":"Mielőtt visszavonul Krúbi, még beveszi Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]