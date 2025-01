Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"58bf619b-8588-41da-ab06-06051e56b21f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lemondott Josip Dabro horvát mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter, miután a sajtóban videófelvétel jelent meg arról, hogy pisztollyal több lövést ad le egy mozgó autóból.","shortLead":"Lemondott Josip Dabro horvát mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter, miután a sajtóban videófelvétel jelent...","id":"20250118_Autobol-lovoldozott-a-horvat-miniszter-miutan-ez-kiderult-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf619b-8588-41da-ab06-06051e56b21f.jpg","index":0,"item":"61eea78c-c62d-45c5-8249-d8a276c93f65","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Autobol-lovoldozott-a-horvat-miniszter-miutan-ez-kiderult-lemondott","timestamp":"2025. január. 18. 10:06","title":"Autóból lövöldözött a horvát miniszter, miután ez kiderült, lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Kína Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere.","shortLead":"Már nem Kína Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere.","id":"20250119_Nemetorszag-kiszolgaltatottabb-Trumpnak-mint-hittuk-es-ez-Magyarorszagnak-is-rossz-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"0a7a83d9-e0c2-4106-a5c1-3979bb7ff5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Nemetorszag-kiszolgaltatottabb-Trumpnak-mint-hittuk-es-ez-Magyarorszagnak-is-rossz-hir","timestamp":"2025. január. 19. 09:01","title":"Németország kiszolgáltatottabb Trumpnak, mint hittük, és ez Magyarországnak is rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is kóstolhattak a szerencsések.","shortLead":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is...","id":"20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771.jpg","index":0,"item":"5eb3b95e-09ef-4539-bb41-718035e0a4dc","keywords":null,"link":"/elet/20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","timestamp":"2025. január. 18. 05:43","title":"Utasokat ebédeltet meg a budapesti metrón az ázsiai séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tzuyang elment a Pléh csárdába, és ami ott történt, azt videóra is vette.","shortLead":"Tzuyang elment a Pléh csárdába, és ami ott történt, azt videóra is vette.","id":"20250118_Elkepeszto-nagy-zabalast-mutatott-be-Budapesten-a-koreai-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db.jpg","index":0,"item":"3aaaa2ad-928c-4907-90c3-b48da5a067d5","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Elkepeszto-nagy-zabalast-mutatott-be-Budapesten-a-koreai-influenszer","timestamp":"2025. január. 18. 10:40","title":"Elképesztő nagy zabálást mutatott be Budapesten a koreai influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem kutatói dolgoztak ki.","shortLead":"Jelentősen csökkenthet a károsanyag-kibocsátás annak a betontechnológiának az alkalmazásával, amit a Virginiai Egyetem...","id":"20250117_3d-nyomtathato-beton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a4f47b-402a-49eb-8b2a-6263c2326797.jpg","index":0,"item":"303d396e-723b-464d-9c47-d7ca3994aecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_3d-nyomtathato-beton","timestamp":"2025. január. 17. 19:03","title":"Jöhet egy másik beton, ami erősebb és jobb az eddiginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar áramellátásban az import részaránya pénteken megközelítette az ötven százalékot az erőműben fellépő üzemzavar miatt. Mivel pénteken borús, hideg, szélcsendes nap volt a nap- és szélerőművek termelése sem volt kiemelkedő.","shortLead":"A magyar áramellátásban az import részaránya pénteken megközelítette az ötven százalékot az erőműben fellépő üzemzavar...","id":"20250118_Uzemzavar-miatt-majdnem-fel-napra-kiesett-a-Matrai-Eromu-a-villamosenergia-termelesbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3.jpg","index":0,"item":"5fb7102a-0cab-442f-9e9d-adf7ed9fd678","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Uzemzavar-miatt-majdnem-fel-napra-kiesett-a-Matrai-Eromu-a-villamosenergia-termelesbol","timestamp":"2025. január. 18. 17:43","title":"Üzemzavar miatt majdnem fél napra kiesett a Mátrai Erőmű a villamosenergia-termelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140778e2-63df-4bb3-9e24-85eee3e60aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Gyenge a forint, kéne rendes pénz” címmel európai turnéra indul az előadó.","shortLead":"„Gyenge a forint, kéne rendes pénz” címmel európai turnéra indul az előadó.","id":"20250117_Mielott-visszavonul-Krubi-meg-beveszi-Europat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/140778e2-63df-4bb3-9e24-85eee3e60aae.jpg","index":0,"item":"2d3317cb-3513-4a6a-ad87-df2c503de833","keywords":null,"link":"/kultura/20250117_Mielott-visszavonul-Krubi-meg-beveszi-Europat","timestamp":"2025. január. 17. 18:17","title":"Mielőtt visszavonul Krúbi, még beveszi Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél, hogy legyen néhány közös sikerük is. Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. ","shortLead":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél...","id":"20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4.jpg","index":0,"item":"02bf0c8d-6865-4c59-9f8f-d24e71cd2292","keywords":null,"link":"/elet/20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Djokovic és Murray, a furcsa pár: „Nem baj, ha rajtam vezeti le a feszültséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]