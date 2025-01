Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"620206a6-1c12-4943-a684-69423a3ae229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"14, 11 és 15 évesek. ","shortLead":"14, 11 és 15 évesek. ","id":"20250116_Eltunt-harom-fiu-Szigetszentmikloson-a-rendorseg-a-lakossag-segitseget-keri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/620206a6-1c12-4943-a684-69423a3ae229.jpg","index":0,"item":"0f172e5c-78f2-4d51-b2ee-e79690a60100","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Eltunt-harom-fiu-Szigetszentmikloson-a-rendorseg-a-lakossag-segitseget-keri","timestamp":"2025. január. 16. 18:49","title":"Eltűnt három fiú Szigetszentmiklóson, a rendőrség a lakosság segítségét kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata vezetéssel volt. Ezt pedig – az elemző szerint – ki kell használnia az Egyesült Államok új vezetésének is. ","shortLead":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata...","id":"20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"5df8433f-9256-4f6f-a6d7-b4f50acda711","keywords":null,"link":"/360/20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 18. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Jobb, ha a Nyugat nem hagyja magát átverni: a Kreml célja nem a béke, hanem Ukrajna leigázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799813c5-b348-4609-bc4e-ec576abcd2f2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A vendégmunkások nem érzik jól magukat Magyarországon, öngyilkosság is előfordult már a körükben. A probléma része a szabályokat változtatgató kormány. A kabinet a legújabb szigorítással lényegében beismerte a gazdaságpolitika kudarcát.","shortLead":"A vendégmunkások nem érzik jól magukat Magyarországon, öngyilkosság is előfordult már a körükben. A probléma része...","id":"20250117_vendegmunkasok-munkaeropiac-feldolgozoipar-gazdasag-fulop-szigeteki-vietnami","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799813c5-b348-4609-bc4e-ec576abcd2f2.jpg","index":0,"item":"0f3a248a-3b57-43b8-9d8f-34df2dbdd2bc","keywords":null,"link":"/360/20250117_vendegmunkasok-munkaeropiac-feldolgozoipar-gazdasag-fulop-szigeteki-vietnami","timestamp":"2025. január. 17. 06:30","title":"A vietnámiak elszöknek, a Fülöp-szigetekiek mentális problémákkal küzdenek: hogyan csapódik le a kormány politikája a vendégmunkásoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be38672-d7b0-4cef-b78a-71fd242482fb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Állítólag nem is a tulajdonos, hanem egy szerelő vezette.","shortLead":"Állítólag nem is a tulajdonos, hanem egy szerelő vezette.","id":"20250117_Kis-gazt-adott-baleset-Ferrari-F40-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8be38672-d7b0-4cef-b78a-71fd242482fb.jpg","index":0,"item":"49716573-65f0-4aab-afe0-67ddccde87fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_Kis-gazt-adott-baleset-Ferrari-F40-video","timestamp":"2025. január. 17. 18:40","title":"Kis gázt adott a sofőr, és máris villanyoszlopnak csapta a Ferrari F40-est – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Örült, hogy hat hónap uniós elnökség után “kiszabadulhatott” Európából. ","shortLead":"Örült, hogy hat hónap uniós elnökség után “kiszabadulhatott” Európából. ","id":"20250118_Orban-Viktor-Indiarol-meselt-a-TikTok-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734.jpg","index":0,"item":"a9ebde92-91b9-429c-a67c-2ed00479dd04","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Orban-Viktor-Indiarol-meselt-a-TikTok-on","timestamp":"2025. január. 18. 14:28","title":"Orbán Viktor Indiáról mesélt a TikTok-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos JCW kivitele pörgetheti fel a brit márka hazai eladásait.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos...","id":"20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf.jpg","index":0,"item":"5efc3825-46a2-409a-9a10-e987b73a8fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","timestamp":"2025. január. 17. 08:41","title":"Kabrióval és sportos villanyautóval újít Magyarországon a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett algoritmusok pedig feldolgozzák biometriai adatainkat. Miután ezek a gépi programok egyre fejlettebbek, kifinomultak, érdekes kérdés, hogy vajon hogyan és mennyire lehet elrejteni előlük a személyazonosságot.","shortLead":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett...","id":"20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c.jpg","index":0,"item":"35a60410-8266-4f7a-9a1d-038117ef9282","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","timestamp":"2025. január. 18. 16:03","title":"Be lehet-e csapni az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán pénteken.","shortLead":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő...","id":"20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2.jpg","index":0,"item":"402c9237-ad68-4e81-b7e4-3e4aa2d8d5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","timestamp":"2025. január. 18. 08:11","title":"Kennedy és Reagan beiktatásán volt csak olyan hideg, mint most Trumpén várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]