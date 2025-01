Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: magyar Covid, lengyel fákjú. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"aece5884-d2c7-4eb0-867a-bf0b0062951b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","timestamp":"2025. január. 19. 06:00","title":"Elvitelre #102: Vasalt nyunyóka és a politikai menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a.jpg","index":0,"item":"71572829-257e-4a8d-ae72-9cad0f7e2814","keywords":null,"link":"/cegauto/20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","timestamp":"2025. január. 19. 07:21","title":"Bólogató kutya és Wunderbaum is jár a gyönyörű 40 éves 5 hengeres VW Passat mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: fogolydilemma, gyanúper, kétfaktoros, lósuttogó, frakkfbia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"43629c8d-4030-468f-b14c-e0baae3d5e2d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"Sósan inni a gyümölcsteát – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő négy évben az útszélen végzi jóformán az összes régóta fennálló nemzetközi norma – figyelmeztet az amerikai lap két munkatársa, Laura King és Tracy Wilkinson a mai beiktatás előtt.","shortLead":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő...","id":"20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"4e2fe84a-0fcc-4cc8-b1ee-676044512c7b","keywords":null,"link":"/360/20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","timestamp":"2025. január. 20. 07:30","title":"Los Angeles Times-elemzés: elragadtatás, kíváncsiság, öröm és rémület – latolgatja a világ, mire számíthat Trump újabb elnökségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem akármilyen művészeknek” tartja őket. ","shortLead":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem...","id":"20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63.jpg","index":0,"item":"7370bae2-9293-4f50-b0ab-90430900e34c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","timestamp":"2025. január. 20. 12:51","title":"Hobo: Olyat is mondtak rám, hogy fasiszta színházban játszom, és kérdezték, nem félek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","shortLead":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","id":"20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3.jpg","index":0,"item":"44e1e664-b330-4eef-b0ec-c60f377c1298","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 20. 11:47","title":"Ónos esőt kapunk a nyakunkba kedden, több megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes rokonszenv, ezért lehetne alkalmas Orbán tárgyalni vele a vámháború elkerüléséről. A The Times szemleírója szerint a liberálisoknak nem szabadna fülüket, farkukat behúzva nézniük, hogy Trump ismét elnök lesz, mert ő egy zsarnok. Miként bánjunk a diktátorokkal – ehhez ad receptet a Springer-konszern Igazgatóságának elnöke. Amerika új, úgynevezett farkasharcos diplomáciája Kínával szemben maradandó károkat okozhat a Nyugatnak – figyelmeztet a New America agytröszt igazgatója. Donal Trump beiktatása előtt ezek a témák uralják a világ lapjait.","shortLead":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes...","id":"20250120_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"689a5e55-d8d5-4536-8afa-57d538fa43ad","keywords":null,"link":"/360/20250120_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 10:30","title":"Osztrák szakértői ötlet: Az EU Orbánt küldje Trumphoz egyeztetni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","shortLead":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","id":"20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570.jpg","index":0,"item":"71304cf8-c4ae-4a48-9654-b2c8f2b2c4dd","keywords":null,"link":"/sport/20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 20. 14:00","title":"Viccesnek szánt szavakon húzta fel magát Djokovic, kérdés, megelégszik-e a bocsánatkéréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]