Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás bokszolót az intenzív osztályon kezelik, túl van az életveszélyen.","shortLead":"A legendás bokszolót az intenzív osztályon kezelik, túl van az életveszélyen.","id":"20250121_Felepuloben-van-agyverzesebol-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11.jpg","index":0,"item":"4802b21f-4863-4ada-b422-4dd0d6ab19d6","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Felepuloben-van-agyverzesebol-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","timestamp":"2025. január. 21. 17:25","title":"Felépülőben van agyvérzéséből Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó átlagkereset kedvezményekkel és prémiumokkal együtt 478 ezer forintra jött ki.","shortLead":"A nettó átlagkereset kedvezményekkel és prémiumokkal együtt 478 ezer forintra jött ki.","id":"20250123_Kozel-700-ezer-forint-volt-a-brutto-atlagkereset-tavaly-novemberben-a-KSH-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"cd86838b-6cba-4d16-9bb0-956635aa1dd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Kozel-700-ezer-forint-volt-a-brutto-atlagkereset-tavaly-novemberben-a-KSH-szerint","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Közel 700 ezer forint volt a bruttó átlagkereset tavaly novemberben a KSH szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6d78d8-9a6a-4772-90b9-850dad1f7600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte kaptak fenyegető levelet az iskolák csütörtökön, a rendőrség tájékoztatása szerint 268 oktatási intézményben van bombariadó. ","shortLead":"Országszerte kaptak fenyegető levelet az iskolák csütörtökön, a rendőrség tájékoztatása szerint 268 oktatási...","id":"20250123_Bombariado-volt-tucatnyi-budapesti-iskolaban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6d78d8-9a6a-4772-90b9-850dad1f7600.jpg","index":0,"item":"73d1cfd5-e5d5-4c1b-b68c-3b96e184f972","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Bombariado-volt-tucatnyi-budapesti-iskolaban-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 08:58","title":"Allah nevében fenyegetőző levél miatt szünetelt a tanítás több száz magyar iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328e66db-b472-45a6-a73e-5ae7ee777924","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két neves gyártó a német vállalat Traton nevű leányvállalatának részei.","shortLead":"A két neves gyártó a német vállalat Traton nevű leányvállalatának részei.","id":"20250123_Megvalna-a-Volkswagen-a-Scania-es-MAN-reszvenyei-jelentos-reszetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/328e66db-b472-45a6-a73e-5ae7ee777924.jpg","index":0,"item":"15103d16-0142-4f84-8724-d7ad7c72036b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Megvalna-a-Volkswagen-a-Scania-es-MAN-reszvenyei-jelentos-reszetol","timestamp":"2025. január. 23. 08:37","title":"Megválna a Volkswagen a Scania és MAN részvényei jelentős részétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9980e38-b482-4e55-9f84-ea8826a768e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bostjan Poklukar ragaszkodott ahhoz, hogy a vádakkal ellentétben Senad Jusic országos rendőrfőkapitány kinevezése jogszerű volt. ","shortLead":"Bostjan Poklukar ragaszkodott ahhoz, hogy a vádakkal ellentétben Senad Jusic országos rendőrfőkapitány kinevezése...","id":"20250122_A-szloven-parlamentben-elbukott-a-belugyminiszter-elleni-bizalmatlansagi-inditvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9980e38-b482-4e55-9f84-ea8826a768e0.jpg","index":0,"item":"33ccd069-24a8-4906-9ad7-5ee9b9faf7ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_A-szloven-parlamentben-elbukott-a-belugyminiszter-elleni-bizalmatlansagi-inditvany","timestamp":"2025. január. 22. 08:24","title":"A szlovén parlamentben elbukott a belügyminiszter elleni bizalmatlansági indítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum – valószínűleg egy bolygó – haladhatott át a Naprendszeren, megváltoztatva a bolygók keringési pályáját.","shortLead":"Kanadai és amerikai kutatók szerint elképzelhető, hogy egy idegen, a Jupiternél nyolcszor nehezebb objektum –...","id":"20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d2652-5287-40e9-b013-422d23ef462d.jpg","index":0,"item":"4d424f0e-8053-41d0-94e9-8e9269e12d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_naprendszer-kialakulasa-bolygok-keringese-bolygok-palyaja","timestamp":"2025. január. 21. 20:03","title":"Van egy elég vad feltételezés arról, hogyan alakulhatott ki a Naprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Egyesek úgy vélik, az új first lady megvető tekintetét akarta leplezni, mások szerint Donald Trumpot szerette volna távol tartani magától az elnöki beiktatási ceremónián viselt, széles karimájú kalapjával. Be is jött neki.","shortLead":"Egyesek úgy vélik, az új first lady megvető tekintetét akarta leplezni, mások szerint Donald Trumpot szerette volna...","id":"20250121_melania-trump-kalap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"c00c1fb7-f467-45e0-b5c9-a32185364570","keywords":null,"link":"/elet/20250121_melania-trump-kalap-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 18:09","title":"Távol tartani Trumpot bármi áron? – Melania Trump különös kalapjának üzenetét találgatja a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szovjet időkre emlékeztető megoldást választott a TASZSZ orosz állami hírügynökség, amikor beszámolt Donald Trump azon üzenetéről, amelyben közölte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel: ha nem fejezi be az Ukrajna elleni háborút, szankciókkal, vámokkal és adókkal fogja sújtani Oroszországot.","shortLead":"A szovjet időkre emlékeztető megoldást választott a TASZSZ orosz állami hírügynökség, amikor beszámolt Donald Trump...","id":"20250122_Igy-hamisitja-az-orosz-kormanyparti-media-Trump-uzenetet-Putyinnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05.jpg","index":0,"item":"b2092ad9-fce2-47b4-bf48-472d657dab3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Igy-hamisitja-az-orosz-kormanyparti-media-Trump-uzenetet-Putyinnak","timestamp":"2025. január. 22. 19:20","title":"Így hamisítja az orosz kormánypárti média Trump üzenetét Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]