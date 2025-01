Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","shortLead":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","id":"20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee.jpg","index":0,"item":"64278f24-1690-40b1-8c22-1855b4ba8739","keywords":null,"link":"/elet/20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","timestamp":"2025. január. 22. 21:37","title":"A bécsi Taylor Swift-koncerten merényletet tervező férfi valószínűleg volt barátnőjét is meg akarta ölni korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7714c6-896a-4c2d-b490-52b1d555d211","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Franciaország és az USA csádi kivonulása után a Magyar Honvédségnek újra kell értelmeznie az ambícióit a Száhel-övezet megváltozott geopolitikai viszonyai között – mondta a HVG-nek Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék docense.","shortLead":"Franciaország és az USA csádi kivonulása után a Magyar Honvédségnek újra kell értelmeznie az ambícióit a Száhel-övezet...","id":"20250123_hvg-csad-magyar-honvedseg-interju-Marsai-Viktor-biztonsagpolitikai-szakertovel-a-vedohalo-megszunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7714c6-896a-4c2d-b490-52b1d555d211.jpg","index":0,"item":"976e4fe6-ab25-4b5b-8868-960fde9faa03","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-csad-magyar-honvedseg-interju-Marsai-Viktor-biztonsagpolitikai-szakertovel-a-vedohalo-megszunt","timestamp":"2025. január. 23. 12:53","title":"A franciák kivonulásával megszűnik a Magyar Honvédség csádi védőhálója – interjú Marsai Viktor biztonságpolitikai szakértővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8823a64b-0210-4921-b372-fc038169822e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Írországban 560 ezer háztartásban elment az áram, Skóciában is rombolt a vihar.","shortLead":"Írországban 560 ezer háztartásban elment az áram, Skóciában is rombolt a vihar.","id":"20250124_orkan-brit-szigetek-eowyn-irorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8823a64b-0210-4921-b372-fc038169822e.jpg","index":0,"item":"0aa9f09f-dab4-4168-b9c1-03415487d370","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_orkan-brit-szigetek-eowyn-irorszag","timestamp":"2025. január. 24. 15:33","title":"Orkánerejű szelet vitt a Brit-szigetekre Éowyn, Írországban összedöntött egy jégcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és félelemgerjesztéssel akarja elterelni a figyelmet az áremelésekről és a megoldatlan társadalmi kérdésekről.","shortLead":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és...","id":"20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"f35d2502-0b3e-4003-88c8-da6ec1ec5c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","timestamp":"2025. január. 23. 06:06","title":"Puccstól tart Fico, „megelőző intézkedéseket” tesz a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló, aki a Facebook Marketplace felületén folytatja cseppet sem áldásos tevékenységét. Mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló...","id":"20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"ae433661-185d-4bac-8016-ca70515ce717","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. január. 23. 08:03","title":"Sikerült tetten érni egy csalót, aki meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogyan veri át az embereket a Facebook Marketplace-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hét százalék fölé emelkedik az egyik lakossági állampapír kamata – szúrta ki a Bankmonitor.","shortLead":"Hét százalék fölé emelkedik az egyik lakossági állampapír kamata – szúrta ki a Bankmonitor.","id":"20250124_allampapir-kamat-befektetes-lakossag-pmap-bmap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6.jpg","index":0,"item":"da988f39-2d5b-4899-9c47-d2acb17c02c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_allampapir-kamat-befektetes-lakossag-pmap-bmap","timestamp":"2025. január. 24. 08:13","title":"Kamatvadászok, figyelem: 7 százalék fölé emelkedik az egyik lakossági állampapír kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek köszönhetően biztonságosabbak lehetnek ezek a készülékek.","shortLead":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek...","id":"20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e.jpg","index":0,"item":"970fb4be-da20-422b-b857-6293c28103a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","timestamp":"2025. január. 24. 11:03","title":"Vízzel működő tűzjelzőt építettek, 10 másodperc alatt figyelmeztet a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot akar gyűjteni szakterületéhez, az oligarchákhoz, zsarnokokhoz és autokráciákhoz, immár otthon is van elég támpont a hatalmaskodó kiskirályok tanulmányozásához.","shortLead":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot...","id":"20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a.jpg","index":0,"item":"06dc1f4f-87cd-4b48-9859-172ce71d8cc0","keywords":null,"link":"/360/20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","timestamp":"2025. január. 23. 15:30","title":"Timothy Snyder: Trump végre igazán gazdag akar lenni, Musk pedig világuralomra tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]