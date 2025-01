Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ehhez tartozó reklámköltések mértékéről nem volt hajlandó adatot szolgáltatni a Miniszterelnöki Kabinetiroda.","shortLead":"Az ehhez tartozó reklámköltések mértékéről nem volt hajlandó adatot szolgáltatni a Miniszterelnöki Kabinetiroda.","id":"20250124_mediaworks-gyartas-nemzeti-konzultacio-kozerdeku-adatigenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482.jpg","index":0,"item":"c31d558a-88e0-4b4f-8801-ea6404c2ba40","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_mediaworks-gyartas-nemzeti-konzultacio-kozerdeku-adatigenyles","timestamp":"2025. január. 24. 11:30","title":"A Mediaworks gyártotta a nemzeti konzultációs íveket 387 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aréna-turnéra indul Az Őrült Nők Ketrece című nagy sikerű darab. A Kultúrbrigád azt állítja, hogy Győrben is szerették volna előadni, de ezt a helyszín lemondta. ","shortLead":"Aréna-turnéra indul Az Őrült Nők Ketrece című nagy sikerű darab. A Kultúrbrigád azt állítja, hogy Győrben is szerették...","id":"20250123_Betiltottak-bennunket-Gyor-varosaban-Alfoldi-Robert-darabjat-nem-mutatjak-be-az-Audi-Csarnokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"f4e71909-3964-4543-8efb-1337e20ec51b","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Betiltottak-bennunket-Gyor-varosaban-Alfoldi-Robert-darabjat-nem-mutatjak-be-az-Audi-Csarnokban","timestamp":"2025. január. 23. 09:19","title":"„Betiltottak bennünket Győr városában” – Alföldi Róbert darabját nem mutatják be az Audi Csarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cde212-1f91-4688-b235-fa9ac6e8980f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jócskán megcsappant a lakossági állampírok vonzereje 2024 év utolsó harmadában, így a tervezetthez képest százmilliárdokkal kevesebbet vásároltak belőlük tavaly az emberek – számolta ki az Azénpénzem.hu.","shortLead":"Jócskán megcsappant a lakossági állampírok vonzereje 2024 év utolsó harmadában, így a tervezetthez képest...","id":"20250124_allamkincstar-befektetes-penz-allampapir-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cde212-1f91-4688-b235-fa9ac6e8980f.jpg","index":0,"item":"fa437757-f9b2-47e4-9be2-97968bd2e549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_allamkincstar-befektetes-penz-allampapir-vasarlas","timestamp":"2025. január. 24. 07:44","title":"Ennyi volt: leálltak az emberek az állampapír-vásárlással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges bombafenyegetés hatására sem emeltek rajta. Azért sem, mert hiába a nagy ijedtség, ez nem terrorcselekmény. Még két magasabb terrorfokozat van, és a törvény elég szabad kezet ad a belügyminiszternek az emelésre, de több, a fényre csak ritkán lépő szakmai és politikai szervnek is van beleszólása.","shortLead":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges...","id":"20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32.jpg","index":0,"item":"195fa2cc-4e55-4fae-8e17-e35cd0667226","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 19:38","title":"Miért nem elég ahhoz 287 iskolai bombariadó, hogy Pintér Sándor emeljen a terrorkészültség szintjén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","shortLead":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","id":"20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915.jpg","index":0,"item":"b1c48812-0fff-4f05-b20c-25eae34dee45","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"Turbófokozatban terjeszkedik a magyar McDonald's: tavaly öt éttermet nyitott, most Győrben jön egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Kolibri Színház társulata nyílt levelet írt, a Tisza Párt a fővárosi közgyűlés elé viszi a Kolibri színház ügyét, a főpolgármester pedig a minisztertől kér tájékoztatást, hogy miért nevezett ki a társulat által nem támogatott igazgatót.","shortLead":"A Kolibri Színház társulata nyílt levelet írt, a Tisza Párt a fővárosi közgyűlés elé viszi a Kolibri színház ügyét...","id":"20250123_Karacsony-Gergely-tajekoztatast-ker-a-minisztertol-a-Kolibri-Szinhaz-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee.jpg","index":0,"item":"683eef43-34bc-4182-aae2-7057a406ad46","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Karacsony-Gergely-tajekoztatast-ker-a-minisztertol-a-Kolibri-Szinhaz-ugyeben","timestamp":"2025. január. 23. 16:51","title":"Karácsony Gergely tájékoztatást kér a minisztertől a Kolibri Színház ügyében, a társulat nyílt levélben tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4d1056-b350-443c-8709-fe13db51fafd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz kiválasztani pusztán néhány szerepet Lukáts Andor rendkívül termékeny életművéből, most öt olyan filmet idézünk fel, amelyekről biztosan beugrik az ő jellegzetes karaktere, arca, beszéde.","shortLead":"Nehéz kiválasztani pusztán néhány szerepet Lukáts Andor rendkívül termékeny életművéből, most öt olyan filmet idézünk...","id":"20250124_Lukats-Andor-filmszerepei-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4d1056-b350-443c-8709-fe13db51fafd.jpg","index":0,"item":"b6baa386-d704-4768-ab51-d49062ffeeda","keywords":null,"link":"/kultura/20250124_Lukats-Andor-filmszerepei-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:44","title":"A siket dobostól az Amerikába szakadt értelmiségiig – Lukáts Andorra emlékezünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Jelen állás szerint a 2028-as Los Angeles-i olimpián nem lesz a program része az ökölvívás, ezért a kétes hátterű IBA az amerikai elnöknek írt nyílt levelet, hogy segítséget kérjen.","shortLead":"Jelen állás szerint a 2028-as Los Angeles-i olimpián nem lesz a program része az ökölvívás, ezért a kétes hátterű IBA...","id":"20250123_Donald-Trump-boksz-los-angeles-olimpia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"b68de8c9-1a87-40c1-b84e-af0ab6e7151b","keywords":null,"link":"/sport/20250123_Donald-Trump-boksz-los-angeles-olimpia","timestamp":"2025. január. 23. 12:43","title":"Donald Trumphoz fordult segítségért a kegyvesztett bokszszövetség, az ő kezében lehet a sportág olimpiai sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]