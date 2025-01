Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezúttal is nők szabadulhatnak ki a Gázai övezetből.","shortLead":"Ezúttal is nők szabadulhatnak ki a Gázai övezetből.","id":"20250124_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-izraeli-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395.jpg","index":0,"item":"4ac4bc8f-e3e7-4e95-a36f-d16b405db2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-izraeli-tuszok","timestamp":"2025. január. 24. 15:08","title":"Újabb négy izraeli túszt enged szabadon a Hamász a fogolycsere keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni a boltok polcain, ugyanis csupán egy koncepciótermékről van szó.","shortLead":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni...","id":"20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1.jpg","index":0,"item":"e43f1ea8-1a37-42a7-ace5-050e31e24b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","timestamp":"2025. január. 25. 14:03","title":"Minden geek apró álma: mintha egy kis lemezjátszó került volna ebbe a processzorhűtőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47acfc17-99af-4ee3-a092-baa7f4d3d846","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindenképpen összefüggésekben kell kezelni azt a megállapítást, hogy szerényen növekedett a PC-piac 2024-ben, ugyanis már ez is azt jelentette, hogy több száz millió gépet szállítottak ki a terjesztési csatornákhoz és a végfelhasználókhoz. Az idei év azonban nem tűnik egyszerűnek, legalábbis a szakemberek szerint.","shortLead":"Mindenképpen összefüggésekben kell kezelni azt a megállapítást, hogy szerényen növekedett a PC-piac 2024-ben, ugyanis...","id":"20250125_szemelyi-szamitogepek-pc-piac-2024-eladasok-2025-elorejelzes-idc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47acfc17-99af-4ee3-a092-baa7f4d3d846.jpg","index":0,"item":"7fed2af0-9096-4498-96f8-8120accf8b77","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_szemelyi-szamitogepek-pc-piac-2024-eladasok-2025-elorejelzes-idc","timestamp":"2025. január. 25. 16:03","title":"A tavalyi év elment egynek, de idén zűrös lehet a helyzet a számítógépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","shortLead":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","id":"20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278.jpg","index":0,"item":"39f98aff-7a7e-4f31-8b1c-5eee0ccb1003","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","timestamp":"2025. január. 24. 14:26","title":"Nem tudja a Belügyminisztérium, hány óra maradt el a bombafenyegetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","shortLead":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","id":"20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915.jpg","index":0,"item":"b1c48812-0fff-4f05-b20c-25eae34dee45","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"Turbófokozatban terjeszkedik a magyar McDonald's: tavaly öt éttermet nyitott, most Győrben jön egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2014-ben elmenekült, jelenleg az Egyesült Államokban élő férfi szerint a fizetésük havonta egy jégkrémre volt elég, a modern hadviselésről pedig fogalmuk sem volt.","shortLead":"A 2014-ben elmenekült, jelenleg az Egyesült Államokban élő férfi szerint a fizetésük havonta egy jégkrémre volt elég...","id":"20250125_Se-loszer-se-WC-papir-ilyen-az-elet-az-eszak-koreai-seregben-egy-volt-katona-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"1bcf4d81-16d9-4da7-8425-5366749e84a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Se-loszer-se-WC-papir-ilyen-az-elet-az-eszak-koreai-seregben-egy-volt-katona-szerint","timestamp":"2025. január. 25. 18:56","title":"Se lőszer, se WC-papír – ilyen az élet az észak-koreai seregben egy volt katona szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ebfd69-074a-4eb3-98b6-2a87c36894f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az A23a majdnem 40 évvel ezelőtt szabadult el az Antarktiszról, ám nem jutott túlságosan messzire. Nemrég azonban útnak indult, és már azt is tisztán látni, hogy merre tart.","shortLead":"Az A23a majdnem 40 évvel ezelőtt szabadult el az Antarktiszról, ám nem jutott túlságosan messzire. Nemrég azonban útnak...","id":"20250124_a23a-vilag-legnagyobb-jeghegye-del-georgia-sziget-utkozes-elovilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ebfd69-074a-4eb3-98b6-2a87c36894f2.jpg","index":0,"item":"e8bcee09-6672-41ed-ba2c-7fd8d16a71db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_a23a-vilag-legnagyobb-jeghegye-del-georgia-sziget-utkozes-elovilag","timestamp":"2025. január. 24. 18:03","title":"Szigettel ütközhet a világ legnagyobb jéghegye, veszélyezteti az élővilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","shortLead":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","id":"20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1.jpg","index":0,"item":"142d8e03-daef-48e7-b5ca-71d39e97e9df","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","timestamp":"2025. január. 25. 15:43","title":"Veszélyes anyagot is szállított a Szegednél kisiklott tehervonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]