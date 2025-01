Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első négykerekű modellje. A legfontosabb kérdések: vajon milyen minőséggel és utastérrel veszi célkeresztbe hamarosan az európai vevőket? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első...","id":"20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd.jpg","index":0,"item":"3cf0b901-0d4b-4e74-ab1e-1e31ef77f754","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 17:50","title":"Milyen a Xiaomi első autója? Beültünk az akár 1548 lóerős kínai újdonságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egy kis szerbiai településről indult, játszott a Rapid Wienben és a Győri ETO-ban is, mígnem egy szép nap megcsörrent a telefonja és a valaha volt legjobb balhátvéd, Paolo Maldini arra kérte, hogy váltson piros-feketére. A Milannál sokat tanult a jelen kor egyik legjobbjától, Theo Hernándeztől, így neki is köszönheti, hogy teljesült a gyerekkori álma és jelenleg a Premier League-ben játszik. Ugyan még csak 21 éves, de karnyújtásnyira van attól, hogy ennél is magasabb szintre lépjen. Portré Kerkez Milosról.","shortLead":"Egy kis szerbiai településről indult, játszott a Rapid Wienben és a Győri ETO-ban is, mígnem egy szép nap megcsörrent...","id":"20250125_kerkez-milos-palyafutas-portre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef.jpg","index":0,"item":"324dd717-2102-48f9-b139-59a383dde290","keywords":null,"link":"/sport/20250125_kerkez-milos-palyafutas-portre-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 11:00","title":"A gyerekkori álma már beteljesült, most ezt is túlszárnyalná Kerkez Milos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","shortLead":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","id":"20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915.jpg","index":0,"item":"b1c48812-0fff-4f05-b20c-25eae34dee45","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"Turbófokozatban terjeszkedik a magyar McDonald's: tavaly öt éttermet nyitott, most Győrben jön egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik ebben az üzletben, mindenki másnak ott a kockázat, hogy rajtaveszt.","shortLead":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik...","id":"20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5.jpg","index":0,"item":"51815cbf-70d8-40a5-92e5-5fe92eddcc80","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"A Biblia-biznisz után nem is olyan meglepő, hogy Trump a kriptovaluták piacán is kaszálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282de4c7-8410-4b52-8b13-08be9cee27ab","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Wladár Sándor azt mondta, nem akarnak többet arról beszélni, ami 2024. december 31. előtt történt. ","shortLead":"Wladár Sándor azt mondta, nem akarnak többet arról beszélni, ami 2024. december 31. előtt történt. ","id":"20250124_uszas-milak-kristof-felkeszules-wladar-sandor-magyar-uszo-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/282de4c7-8410-4b52-8b13-08be9cee27ab.jpg","index":0,"item":"cc65a3d0-f1f0-42bc-bd73-8072a13b955d","keywords":null,"link":"/sport/20250124_uszas-milak-kristof-felkeszules-wladar-sandor-magyar-uszo-szovetseg","timestamp":"2025. január. 24. 15:00","title":"Úszóelnök: A Milák-ügyben tabula rasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b0afe-51a6-471e-a107-ee14f059aedf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A vállalat azt állítja, hogy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezet be. ","shortLead":"A vállalat azt állítja, hogy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezet be. ","id":"20250124_akku-akkugyar-debrecen-kornyezethasznalati-engedely-BMW-autogyar-kina-eve-power","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87b0afe-51a6-471e-a107-ee14f059aedf.jpg","index":0,"item":"a5b27375-d9ab-4918-990f-68a94d3bc72b","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_akku-akkugyar-debrecen-kornyezethasznalati-engedely-BMW-autogyar-kina-eve-power","timestamp":"2025. január. 24. 15:17","title":"Megkapta a környezethasználati engedélyt a debreceni BMW-gyár fő beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","shortLead":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","id":"20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"de281e81-63ae-4aa6-9f71-ed6edd81b2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","timestamp":"2025. január. 25. 21:37","title":"Kapunk egy kis januári tavaszt a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő Bindzsisztánból.","shortLead":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő...","id":"20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3.jpg","index":0,"item":"6910aaf7-7463-4047-818c-5e0ebd3c8a39","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 14:35","title":"Majka bepöccent a Bindzsisztán szelet miatt, beperli a cukrászdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]