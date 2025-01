Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal, hogy feltárta a fájdalmas múlt egy hiányzó darabját, a családnak is megbékélést hozott. ","shortLead":"Azzal, hogy feltárta a fájdalmas múlt egy hiányzó darabját, a családnak is megbékélést hozott. ","id":"20250128_auschwitz-holokauszt-csaladi-rejtely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca.jpg","index":0,"item":"b62bea06-15c2-4baf-b9da-cb7ddf168956","keywords":null,"link":"/elet/20250128_auschwitz-holokauszt-csaladi-rejtely","timestamp":"2025. január. 28. 14:02","title":"Egy Auschwitzba látogató tinédzser megoldott egy több mint 80 éves családi rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél éve szenvedett súlyos balesetet biciklizés közben Lorenzo Cherubini, vagyis Jovanotti, aki most új lemezzel jelentkezett. ","shortLead":"Másfél éve szenvedett súlyos balesetet biciklizés közben Lorenzo Cherubini, vagyis Jovanotti, aki most új lemezzel...","id":"20250128_jovanotti-baleset-halal-kozeli-elmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8.jpg","index":0,"item":"0059b89c-2354-49a3-a295-b93570df2a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_jovanotti-baleset-halal-kozeli-elmeny","timestamp":"2025. január. 28. 11:15","title":"„Egy baktérium rágta a csontjaimat” – a halálközeli élményéről beszélt Jovanotti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A munkanélküliség növekedését is nagy kockázatnak tartják.","shortLead":"A munkanélküliség növekedését is nagy kockázatnak tartják.","id":"20250129_felmeres-mesterseges-intelligencia-z-generacio-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"ffc09cda-6976-4ae1-9832-0e0cde0b45b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_felmeres-mesterseges-intelligencia-z-generacio-fiatalok","timestamp":"2025. január. 29. 11:29","title":"A legnagyobb gond a hamis információk terjesztése – vélik a fiatalok a mesterséges intelligenciáról, majd mindent elhisznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b9f36c-5f14-4acd-885a-b3fb0b2d6463","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen 73,3 milliárd dollár párolgott el a leggazdagabb techguruk vagyonából. A legnagyobbat az Oracle, és az Nvidia alapítói bukták, vagyonuk több mint egytizede elolvadt.","shortLead":"Összesen 73,3 milliárd dollár párolgott el a leggazdagabb techguruk vagyonából. A legnagyobbat az Oracle, és az Nvidia...","id":"20250128_deepseek-ai-leggazdagabbak-vagyona-google-aphabet-larry-page-jensen-huang-sergey-brin-larry-ellison-michael-dell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b9f36c-5f14-4acd-885a-b3fb0b2d6463.jpg","index":0,"item":"ada4e175-d64a-450c-ad4e-b1322680f1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_deepseek-ai-leggazdagabbak-vagyona-google-aphabet-larry-page-jensen-huang-sergey-brin-larry-ellison-michael-dell","timestamp":"2025. január. 28. 11:25","title":"Dollármiliárdokat fújt ki a leggazdagabb techguruk zsebéből az új kínai AI-bot keltette tőzsdei vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát indítottak Kelet-Kongó nagyvárosának elfoglalására.","shortLead":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát...","id":"20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527.jpg","index":0,"item":"98c534b6-daa1-4166-b9a5-7503105be606","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","timestamp":"2025. január. 29. 17:52","title":"Megtámadott ENSZ kontingens, aggódó Szijjártó, félmillió menekült és égő követségek - Mi történik Kongóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1a864-2394-49a0-8007-5cb8923b0c51","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az úszó 17 perc alatt teljesítette a távot a mínusz 1 fokos vízben.","shortLead":"Az úszó 17 perc alatt teljesítette a távot a mínusz 1 fokos vízben.","id":"20250128_uszas-lengyel-bulcsu-antarktisz-jegkilometer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88f1a864-2394-49a0-8007-5cb8923b0c51.jpg","index":0,"item":"154d265f-0a76-4c80-8ea3-be13aaf8ffea","keywords":null,"link":"/sport/20250128_uszas-lengyel-bulcsu-antarktisz-jegkilometer","timestamp":"2025. január. 28. 13:51","title":"Lengyel Bulcsú az első magyar, aki leúszta az antarktiszi jégkilométert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d195f0-6c9c-49b3-a1a2-bd9a4a7bd99e","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Volt, amikor még Magyarországra is nehezen kaphatott útlevelet egy romániai állampolgár. Kinga számára örömteli, hogy ő dönthet a sorsáról. És már döntött is: vissza Hurghadába!","shortLead":"Volt, amikor még Magyarországra is nehezen kaphatott útlevelet egy romániai állampolgár. Kinga számára örömteli, hogy ő...","id":"20250128_Szeretettel-Erdelybol-hurghada-nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24d195f0-6c9c-49b3-a1a2-bd9a4a7bd99e.jpg","index":0,"item":"fc4b5627-223f-467a-9fae-7f26c201441d","keywords":null,"link":"/360/20250128_Szeretettel-Erdelybol-hurghada-nagyvarad","timestamp":"2025. január. 28. 12:38","title":"Szeretettel Erdélyből: így válik Hurghada az „új paradicsom” ideáljává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső után érdemes másba tenni a pénzüket. A befektetési szolgáltatók nagy lehetőség előtt állnak.","shortLead":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső...","id":"20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"49a00a6e-6259-4642-b695-5dfa6bbb1d4e","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","timestamp":"2025. január. 29. 15:21","title":"Fejenként majdnem 10 milliárddal hitelezik az államot: a szerencsés 13-akra most aztán tényleg hullik a pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]