[{"available":true,"c_guid":"393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szlovák külügy szerint Ukrajna beavatkozik az ország belpolitikájába.","shortLead":"A szlovák külügy szerint Ukrajna beavatkozik az ország belpolitikájába.","id":"20250129_ukran-nagykovet-szlovak-kulugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3.jpg","index":0,"item":"9c5c5524-e2ed-403c-be2a-9e05f76eaf06","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_ukran-nagykovet-szlovak-kulugyminiszterium","timestamp":"2025. január. 29. 20:52","title":"Bekérették az ukrán nagykövetet a szlovák külügyminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","shortLead":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","id":"20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465.jpg","index":0,"item":"b468f991-49bd-4587-9dbd-bdb83113f8ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","timestamp":"2025. január. 29. 08:17","title":"Elvesznek egy kedvezményt a 25 év feletti frissjogsisoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár nap alatt felforgatta a mesterséges intelligencia piacát a DeepSeek, és egy friss jelentés szerint az új, olcsóbb kínai modell már most jobb, mint a Meta idén érkező legújabb fejlesztése. A cégnél nagyon szeretnék megérteni, hogyan.","shortLead":"Pár nap alatt felforgatta a mesterséges intelligencia piacát a DeepSeek, és egy friss jelentés szerint az új, olcsóbb...","id":"20250129_meta-deepseek-mesterseges-intelligencia-mernoki-csapatok-vizsgalat-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5.jpg","index":0,"item":"37c4e370-3fda-4479-898f-860424395456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_meta-deepseek-mesterseges-intelligencia-mernoki-csapatok-vizsgalat-koltsegek","timestamp":"2025. január. 29. 12:03","title":"Riadót fújt a Meta: négy csapattal próbálja megfejteni a DeepSeek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","shortLead":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","id":"20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"abe7ff6f-e739-450e-9729-336da13a7c65","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","timestamp":"2025. január. 29. 12:17","title":"A Megafonhoz kerülhet az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df55075-7fc3-481d-a152-81f42652b3bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év utolsó három hónapjában megállt a GDP növekedése, 2024 egészére vetítve pedig mindössze 0,7 százalék volt, ami jócskán elmarad az elemzők várakozásától.","shortLead":"Az év utolsó három hónapjában megállt a GDP növekedése, 2024 egészére vetítve pedig mindössze 0,7 százalék volt, ami...","id":"20250130_Elfogyott-az-eurozona-lendulete-2024-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0df55075-7fc3-481d-a152-81f42652b3bb.jpg","index":0,"item":"c52543a7-ebc9-44b8-9d3c-947de9148a40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Elfogyott-az-eurozona-lendulete-2024-vegen","timestamp":"2025. január. 30. 12:57","title":"Teljesen bedöglött az eurózóna gazdasága 2024 végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c8e6a0-b82f-4e19-8597-07a3b17be8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Az olvasók rajongják, mégis kívülállóként tekint magára a magyar irodalomban” – írja róla a Litera.","shortLead":"“Az olvasók rajongják, mégis kívülállóként tekint magára a magyar irodalomban” – írja róla a Litera.","id":"20250129_Ma-75-eves-Vamos-Miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c8e6a0-b82f-4e19-8597-07a3b17be8d3.jpg","index":0,"item":"4b251dbd-8733-45a1-9b41-38866bc5cf43","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Ma-75-eves-Vamos-Miklos","timestamp":"2025. január. 29. 09:39","title":"Ma 75 éves Vámos Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca80d53-1632-4516-a32b-7f8eeb7261d3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a harmadik alkalom, hogy új csapatánál töréssel indít. ","shortLead":"Ez a harmadik alkalom, hogy új csapatánál töréssel indít. ","id":"20250129_Hamilton-osszetorte-Ferrarit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cca80d53-1632-4516-a32b-7f8eeb7261d3.jpg","index":0,"item":"a642d3fe-a0bb-4e91-a638-303bdad22423","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Hamilton-osszetorte-Ferrarit","timestamp":"2025. január. 29. 15:56","title":"Hamilton máris összetörte a Ferrari egyik autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9aeae2-3c59-4900-8d0c-6bfce9cf2e21","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lilában marad a magyar válogatott 25 éves középpályása.","shortLead":"Lilában marad a magyar válogatott 25 éves középpályása.","id":"20250129_labdarugas-atigazolas-nikitscher-tamas-kecskemet-real-valladolid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f9aeae2-3c59-4900-8d0c-6bfce9cf2e21.jpg","index":0,"item":"ca926852-4ac1-48a2-9d69-ce64718e22de","keywords":null,"link":"/sport/20250129_labdarugas-atigazolas-nikitscher-tamas-kecskemet-real-valladolid","timestamp":"2025. január. 29. 11:38","title":"Nikitscher Tamás a spanyol élvonalba igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]