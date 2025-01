Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15c62026-2763-486e-93d9-99f865db91cf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy amerikai per apropóján elemzi a Der Spiegel, miért nincs szükségük a nagy techcégeknek arra, hogy titokban felhasználják a telefonok mikrofonját. De akkor honnan „tudják” a hirdetők, min törjük éppen a fejünket?","shortLead":"Egy amerikai per apropóján elemzi a Der Spiegel, miért nincs szükségük a nagy techcégeknek arra, hogy titokban...","id":"20250130_apple-telefon-lehallgatas-per-gyanus-reklamok-tenyleg-lehallgat-a-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15c62026-2763-486e-93d9-99f865db91cf.jpg","index":0,"item":"991ef010-1551-47f5-b069-4f29ea56d673","keywords":null,"link":"/360/20250130_apple-telefon-lehallgatas-per-gyanus-reklamok-tenyleg-lehallgat-a-mobil","timestamp":"2025. január. 30. 17:00","title":"Úgy érzi, hogy lehallgatja a mobilja? Valójában ezért kapunk gyanúsan témába vágó reklámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f289372-81a0-4078-9cda-5133934fa154","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a szelfiutálat egyeseknél különösen erős.","shortLead":"Úgy tűnik, a szelfiutálat egyeseknél különösen erős.","id":"20250130_Inkabb-maszturbalnek-nyilvanosan-mint-hogy-keszitsek-egy-szelfit-Sedaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f289372-81a0-4078-9cda-5133934fa154.jpg","index":0,"item":"17fe543a-8c4d-4439-8388-8460f81635e1","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Inkabb-maszturbalnek-nyilvanosan-mint-hogy-keszitsek-egy-szelfit-Sedaris","timestamp":"2025. január. 30. 13:22","title":"\"Inkább maszturbálnék nyilvánosan, mint hogy csináljak egy szelfit\" – nyilatkozta David Sedaris amerikai humorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment keresztül az elmúlt évek során, hogy nehezebb megjegyezni az elnökök és társelnökök sorát, mint azt, hogyan követték egymást az Árpád-házi uralkodók. Emellett szó esik arról, hogy kik azok a zöld keresztények, miért is járnak a vízen, melyik két politikus “szerelemgyereke” Litkai Gergely, és kinek a nagymamája volt meggyőződve arról, hogy Kövér László is családtag.","shortLead":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment...","id":"20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a.jpg","index":0,"item":"54b4a923-ebcf-415a-81bf-2d65262f968f","keywords":null,"link":"/360/20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","timestamp":"2025. január. 29. 18:30","title":"Duma Aktuál: Az Árpád-ház a nyomába sem ér az LMP elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df55075-7fc3-481d-a152-81f42652b3bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év utolsó három hónapjában megállt a GDP növekedése, 2024 egészére vetítve pedig mindössze 0,7 százalék volt, ami jócskán elmarad az elemzők várakozásától.","shortLead":"Az év utolsó három hónapjában megállt a GDP növekedése, 2024 egészére vetítve pedig mindössze 0,7 százalék volt, ami...","id":"20250130_Elfogyott-az-eurozona-lendulete-2024-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0df55075-7fc3-481d-a152-81f42652b3bb.jpg","index":0,"item":"c52543a7-ebc9-44b8-9d3c-947de9148a40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Elfogyott-az-eurozona-lendulete-2024-vegen","timestamp":"2025. január. 30. 12:57","title":"Teljesen bedöglött az eurózóna gazdasága 2024 végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki a férje. De elég-e egy bátor alakítás az üdvösséghez? ","shortLead":"Nicole Kidman majdnem mindent megmutat magából mint BDSM-fantáziáktól fűtött cégvezető, akit még sosem elégített ki...","id":"20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43fac55a-5582-44ba-8620-5d25bcdcb406.jpg","index":0,"item":"440a06ae-84a7-405e-8c51-5b8f616c41bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_nicole-kidman-jokislany-kritika-erotikus-drama","timestamp":"2025. január. 30. 17:44","title":"Kamaty & Lefety – kritika Nicole Kidman erotikus drámájáról, a Jókislányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d86e1b6-2fa8-4041-af36-0e5594843e98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem biztos, hogy a fa túléli a mérgezést. ","shortLead":"Nem biztos, hogy a fa túléli a mérgezést. ","id":"20250130_Hetekig-faradt-olajos-mosogatovizzel-locsolt-egy-fat-az-egyik-pecsenyes-a-pecsi-adventi-vasaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d86e1b6-2fa8-4041-af36-0e5594843e98.jpg","index":0,"item":"e0017517-5a8d-4891-a2b6-0bab92ea2493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Hetekig-faradt-olajos-mosogatovizzel-locsolt-egy-fat-az-egyik-pecsenyes-a-pecsi-adventi-vasaron","timestamp":"2025. január. 30. 16:23","title":"Egy lacipecsenyés heteken át mérgezett egy fát fáradt sütőolajjal a pécsi adventi vásáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az esélyünk a lottóötösre persze ugyanakkora, mint bármely más kombinációval, de az első öt számmal elért telitalálattal biztosan be kéne mennünk hétfőn is dolgozni.","shortLead":"Az esélyünk a lottóötösre persze ugyanakkora, mint bármely más kombinációval, de az első öt számmal elért...","id":"20250130_otos-lotto-sorsolas-leggyakoribb-szamok-12345-esely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"e370c24b-a5b8-48f1-a009-24e6f17f5d80","keywords":null,"link":"/elet/20250130_otos-lotto-sorsolas-leggyakoribb-szamok-12345-esely","timestamp":"2025. január. 30. 05:01","title":"Nagy lenne a koppanás, ha kihúznák a lottón, hogy 1,2,3,4,5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó versenyben.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó...","id":"20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28.jpg","index":0,"item":"10b4872d-0439-45d9-917a-44aec3a517d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","timestamp":"2025. január. 29. 14:21","title":"Közelében sincs az Auchan béremelése a dolgozók elvárásának, a szakszervezet szerint sokan távozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]