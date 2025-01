Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald Trump megválasztott elnöknek mond köszönetet, aki végül elég garanciával szolgált ahhoz, hogy reaktiválni merjék a videós appot.","shortLead":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald...","id":"20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214.jpg","index":0,"item":"d08e3b04-15e3-47cf-a928-8c74f3c191ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 19:43","title":"Visszakapcsolták a TikTokot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett algoritmusok pedig feldolgozzák biometriai adatainkat. Miután ezek a gépi programok egyre fejlettebbek, kifinomultak, érdekes kérdés, hogy vajon hogyan és mennyire lehet elrejteni előlük a személyazonosságot.","shortLead":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett...","id":"20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c.jpg","index":0,"item":"35a60410-8266-4f7a-9a1d-038117ef9282","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","timestamp":"2025. január. 18. 16:03","title":"Be lehet-e csapni az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e4b0fc-511c-4044-a31b-725320f216a2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az biztos, hogy van egy babakocsija, amit tol.","shortLead":"Az biztos, hogy van egy babakocsija, amit tol.","id":"20250119_Henry-Cavill-apa-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06e4b0fc-511c-4044-a31b-725320f216a2.jpg","index":0,"item":"703ad1cc-81c1-4f41-8c36-ca5f12952752","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Henry-Cavill-apa-lett","timestamp":"2025. január. 19. 08:45","title":"Henry Cavill apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebdb73a-8323-4381-8167-f39018643b56","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A modern képzőművészet valamennyi jelentős stílusa tündöklésének részese volt, sőt: a legjelentősebbeket maga formálhatta 98 életéve alatt. A bécsi Albertina múzeum kiállítása Marc Chagall szentélye.","shortLead":"A modern képzőművészet valamennyi jelentős stílusa tündöklésének részese volt, sőt: a legjelentősebbeket maga...","id":"20250119_hvg-kiserleti-oroklet-marc-chagall_kiallitas-albertina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ebdb73a-8323-4381-8167-f39018643b56.jpg","index":0,"item":"be50cda4-380b-47d6-949f-2ef2e922c8c4","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-kiserleti-oroklet-marc-chagall_kiallitas-albertina","timestamp":"2025. január. 19. 13:30","title":"Út a gyönyör labirintusába – Chagall a bécsi Albertinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna. Az utazással együtt praktikusan 24 órás fővárosi szolgálatba minden ápolót és sofőrt be kellene forgatni.","shortLead":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna...","id":"20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"179c9c32-824d-43a5-a910-eae6b69f5475","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","timestamp":"2025. január. 19. 12:44","title":"Kötelező, állandó, rotációs budapesti szolgálat jöhet a vidéki mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial Times beválogatta őket a világ legjobb lemezboltjai közé.","shortLead":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial...","id":"20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442.jpg","index":0,"item":"d3e7909b-073c-46ee-a990-3da4aec39abf","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","timestamp":"2025. január. 19. 08:36","title":"Világhíres lett egy budapesti lemezbolt, de ők csak nevetnek ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is kóstolhattak a szerencsések.","shortLead":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is...","id":"20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771.jpg","index":0,"item":"5eb3b95e-09ef-4539-bb41-718035e0a4dc","keywords":null,"link":"/elet/20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","timestamp":"2025. január. 18. 05:43","title":"Utasokat ebédeltet meg a budapesti metrón az ázsiai séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán pénteken.","shortLead":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő...","id":"20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2.jpg","index":0,"item":"402c9237-ad68-4e81-b7e4-3e4aa2d8d5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","timestamp":"2025. január. 18. 08:11","title":"Kennedy és Reagan beiktatásán volt csak olyan hideg, mint most Trumpén várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]